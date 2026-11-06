Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz\'dan emeklilere zam müjdesi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Milyonlarca emeklinin merakla beklediği 2027 emekli maaşı zammına ilişkin Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan önemli açıklamalar geldi. Enflasyon farkı, refah payı ve seyyanen zam seçeneklerinin değerlendirildiği süreçte Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emeklilere enflasyonun üzerinde artış yapılacağını duyurdu. Düzenlemenin yıl sonuna kadar hazırlanacağını belirten Yılmaz, bütçe görüşmelerinin ardından ve yılbaşından önce kanun çalışmasının TBMM'ye sunulacağını açıkladı.

Emeklilere enflasyonun üzerinde maaş artışı yapılması için çalışmalar sürüyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, milyonlarca emekliyi ilgilendiren düzenlemenin takvimine ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi.

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI

2027 yılı yaklaşırken emekli maaşlarına yapılacak artış, ekonomi gündeminin en önemli başlıklarından biri haline geldi. Milyonlarca emekli, yeni yılda maaşlarına ne kadar zam yapılacağını ve enflasyon farkının dışında ek bir iyileştirme olup olmayacağını merak ediyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına yönelik düzenleme hakkında yaptığı açıklamada, hükümetin yıl bitmeden yeni bir adım atacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, enflasyonun üzerinde bir maaş artışı yapılacağını ifade ederek düzenlemenin yalnızca belirli bir emekli grubuna yönelik olmadığını vurguladı.

"ENFLASYONUN ÜZERİNDE BİR ARTIŞ YAPACAĞIZ"

NTV'ye konuk olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşlarına ilişkin çalışmanın kapsamını ve takvimini şu sözlerle açıkladı: "Emekliler konusu çok önemli. Cumhurbaşkanımız da her fırsatta vurguluyor. Yıl sonuna kadar düzenleme yapacağız. Enflasyonun üzerinde bir artış yapacağız. Bütün emeklilerimiz ile ilgili bir çalışma söz konusu. Bütçe sonrası yılbaşından önce kanun çalışması Meclis'e arz edilecek. Emeklilerimize elimizden gelen tüm gayretle destek olmaya çalışacağız."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi

"EMEKLİLERİMİZİN DURUMUNU BİRAZ DAHA İYİLEŞTİRECEK İMKANLARI OLUŞTURUYORUZ"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde kabine toplantısı sonrası emekli maaşlarına yapılacak düzenleme için 2027 yılını işaret etmişti. Cumhurbaşkanımız Erdoğan, "2027 bütçesinde başımızın tacı olan emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Bunun için ihtiyaç duyulan yasal düzenlemeyi adalet ve hakkaniyet çerçevesinde TBMM'nin takdiriyle sene sonuna kadar hayata geçirmeyi ümit ediyoruz." ifadelerini kullanmıştı. 

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi

BAKAN ŞİMŞEK'TEN DE EMEKLİLERE ZAM AÇIKLAMASI GELMİŞTİ

Ayrıca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bakanlığının 2027 yılı bütçesine ilişkin görüşmelerde emekli maaşlarına zamma ilişkin konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, emeklilerin alım gücünü desteklemek amacıyla yürütülen teknik çalışmanın devam ettiğini söylemişti. Bakan Şimşek, emekli aylıklarına yönelik düzenlemeyle ilgili şu ifadeleri kullanmıştı: "Emeklilerimizin alım güçlerini desteklemesi amacıyla yürüttüğümüz teknik çalışma henüz tamamlanmadı. Düzenleme tüm emeklilerimizi kapsayacaktır. Yapılacak artışın yaş ve prim ödeme gün sayısına göre değişmesinin doğru olacağını düşünüyoruz. Seyyanen de olsa bu husus gözetilecek. Nihai çalışma büyük ihtimalle Aralık içerisinde yapılır ve bütçeden hemen sonra takdirinize getirilir diye düşünüyorum."

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi

"EMEKLİLERİMİZİN YAŞADIĞI EKONOMİK ŞARTLARIN FARKINDAYIZ"

Öte yandan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Bakanlığının 2027 yılı bütçe teklifine ilişkin yaptığı sunumda emekli maaşı düzenlemesi için mesaj vermişti. Bakan Işıkhan, "Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın, son kabine toplantısı sonrasında da ifade ettiği gibi emeklilerimizin durumunu biraz daha iyileştirecek mali imkanları oluşturuyoruz. Emeklilerimizin yaşadığı ekonomik şartların farkındayız ve refah seviyelerini yükseltmeye yönelik çalışmalarımızı, kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi
Bayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakamBayram ikramiyelerine zam geliyor! İşte Erdoğan’ın önüne konulacak rakam
Cumhurbaşkanı YardımcısıRecep Tayyip ErdoğanEnflasyon farkıMehmet ŞimşekVedat IşıkhanMehmet ŞimşekCevdet YılmazSeyyanen zamEmekli ZammıGüncelGündemRefahZamNtvSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray’ın yıldızına kaptırdı Fenerbahçeli Arina gönlünü Galatasaray'ın yıldızına kaptırdı
Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu Şimdi üniversite sıralarında Şampiyonlar Ligi şampiyonuydu! Şimdi üniversite sıralarında
Türkiye’nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı İşten çıkarmalar başlıyor Türkiye'nin sanayi devinden fabrika kapatma kararı! İşten çıkarmalar başlıyor
Okan Buruk’tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı Okan Buruk'tan Amedspor maçına saatler kala Leao ve Sane kararı
Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında Bir dönem Bakanlık koltuğunda oturan Fatma Betül Sayan Kaya, şimdi cezaevi ranzasında
Sergen Yalçın’dan ilk icraat Sözünü tutup geri çağırdı Sergen Yalçın'dan ilk icraat! Sözünü tutup geri çağırdı
Bulun bu sapığı Türkiye’nin başkentinde yaptığına bakın Bulun bu sapığı! Türkiye'nin başkentinde yaptığına bakın
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe’de kalacak mı Emre Belözoğlu’ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi Fenerbahçe'de kalacak mı? Emre Belözoğlu'ndan Dirk Kuyt açıklaması geldi
8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı 8 kişiyi gözünü kırpmadan öldüren caninin 2 yıl önceki röportajı
Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı Otomobil takla attı, bir aile yıkıldı! 1 çocuk öldü, 5 kişi yaralandı
19:46
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
Hakan Bahçetepe hakkında tahliye kararı
19:06
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
8 kişiyi katleden saldırganın biçerdöveri yandığında köylüler yardım toplamış
18:58
Galatasaray’da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
Galatasaray'da Osimhen sakatlandı, ameliyat olacak
18:41
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara’dan geliyorum
8 kişinin katili kaçarken muhtarın kapısını çalmış: Hakkında şikayet var, Ankara'dan geliyorum
18:37
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
Muğla açıklarında 4,1 büyüklüğünde deprem
17:45
Yeni detaylar ortaya çıkıyor 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
Yeni detaylar ortaya çıkıyor! 8 kişinin katili, babasını arayıp bunları söylemiş
17:18
Milli Takım’a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu İşte o anlar
Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
17:00
Fatma Betül Sayan Kaya’nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
Fatma Betül Sayan Kaya'nın tutuklanmasına itiraz eden biri var: Doğru değil
16:38
Emre Belözoğlu’ndan olay itiraf Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
Emre Belözoğlu'ndan olay itiraf! Fenerbahçe için eşinden bile saklamış
16:17
Fenerbahçe’de Emre Belözoğlu dönemi İmzayı attı, resti çekti
Fenerbahçe'de Emre Belözoğlu dönemi! İmzayı attı, resti çekti
15:07
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Nüfusu gide gide azalan İstanbul ilçesi! 4 yılda 12 bin kişilik kayıp var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.11.2026 20:18:53. #.0.3#
SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'dan emeklilere zam müjdesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android