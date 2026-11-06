Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar - Son Dakika
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Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar

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Milli Takım\'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
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Milli Takım\'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
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A Milli Takım Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadroya Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen ilk kez davet edildi. Milli takıma seçildiğini arkadaşlarıyla birlikte öğrenen genç kaleci, büyük sevinç yaşadı. O anlar kameraya yansırken Öztaşdelen'in mutluluğuna takım arkadaşları da ortak oldu.

A Milli Futbol Takımı'nın Belçika ve Fransa karşılaşmaları için belirlenen aday kadrosunda dikkat çeken isimlerden biri Kocaelispor kalecisi Serhat Öztaşdelen oldu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın ilk kez ay-yıldızlı ekibe davet ettiği genç kalecinin, kadro açıklamasını arkadaşlarıyla birlikte takip ettiği anlar ortaya çıktı.

MİLLİ TAKIM'A ÇAĞRILDIĞINI BÖYLE ÖĞRENDİ

Serhat Öztaşdelen, A Milli Takım'a davet edildiğini öğrendiği sırada arkadaşlarıyla birlikteydi. İsminin aday kadroda yer aldığını öğrenen genç kaleci, büyük bir mutluluk yaşadı. Öztaşdelen'in heyecanına arkadaşları da ortak olurken ortaya sevinç dolu görüntüler çıktı.

ARKADAŞLARIYLA BİRLİKTE KUTLADI

Kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a çağrılan Öztaşdelen, yaşadığı mutluluğu arkadaşlarıyla birlikte kutladı. Genç kalecinin milli takım davetini öğrendiği anlarda verdiği tepki ve arkadaşlarının sevinci kameraya yansıdı.

SERGEN YALÇIN İLK KEZ DAVET ETTİ

A Milli Takım'ın yeni teknik direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için açıkladığı aday kadronun kaleci rotasyonunda Serhat Öztaşdelen'e de yer verdi. Genç file bekçisi, böylece kariyerinde ilk kez A Milli Takım'a davet edilmenin mutluluğunu yaşadı. Ay-yıldızlı ekibin aday kadrosunda Öztaşdelen'in yanı sıra Berke Özer, Ersin Destanoğlu ve Uğurcan Çakır da bulunuyor.

Milli Takım'a çağrıldığını öğrenince sevinçten havalara uçtu! İşte o anlar
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    Yorumlar (1)

  • Salih Yas Salih Yas:
    En büyük Körfez ???? 1 2 Yanıtla
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