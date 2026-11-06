Ozan Tufan\'a Sergen Yalçın\'dan büyük şok! "Alarmları kurduk" demişti

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Belçika ve Fransa maçları için belirlediği aday kadroyu açıkladı. Deneyimli teknik adamın tercihlerinde dikkat çeken isimlerden biri de Trabzonspor forması giyen Ozan Tufan oldu. Milli takıma yeniden dönmek istediğini açıkça dile getiren ve kadro açıklamasını sabırsızlıkla beklediğini söyleyen tecrübeli orta saha oyuncusu, açıklanan listede yer almadı.

"CUMA GÜNÜNE ALARMLARI KURDUK, BEKLİYORUZ"

Trabzonspor'un UEFA Konferans Ligi'nde Freiburg ile oynayacağı karşılaşma öncesinde düzenlenen basın toplantısında konuşan Ozan Tufan, A Milli Takım'a yeniden davet edilme hayalini paylaşmıştı. Ay-yıldızlı formayı tekrar giymek istediğini vurgulayan deneyimli futbolcu, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Milli takımda forma giymek her futbolcunun hayali. Tekrardan milli takıma dönmeyi istiyorum. Tabii ki bir beklentim var. İnşallah şanlı formayı giymek tekrar nasip olur. Cuma gününe alarmları kurduk, bekliyoruz."

SERGEN YALÇIN'DAN OZAN TUFAN'A DAVET YOK

Ozan Tufan'ın bu açıklamalarının ardından gözler Sergen Yalçın'ın duyuracağı ilk aday kadroya çevrilmişti. Ancak 6 Kasım Cuma günü açıklanan listede Trabzonsporlu futbolcunun ismi bulunmadı. Milli takıma dönüş konusunda beklenti içerisinde olduğunu gizlemeyen Ozan Tufan, böylece Belçika ve Fransa karşılaşmaları için ay-yıldızlı ekibe davet edilmedi.

ORTA SAHADA 6 FUTBOLCUYA GÖREV VERDİ

Sergen Yalçın'ın açıkladığı 26 kişilik aday kadronun orta saha bölümünde Arda Güler, Can Uzun, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Orkun Kökçü ve Salih Özcan yer aldı. Deneyimli teknik adamın orta sahadaki tercihlerinde Ozan Tufan'a yer vermemesi, futbolcunun milli takıma dönüş beklentisinin bu kez gerçekleşmemesine neden oldu.

MİLLİ TAKIM'I BELÇİKA VE FRANSA MAÇLARI BEKLİYOR

A Milli Takım, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta 12 Kasım Perşembe günü İzmir'de Belçika ile karşılaşacak. Ay-yıldızlı ekip, 15 Kasım Pazar günü ise deplasmanda Fransa'nın konuğu olacak. Ozan Tufan, Sergen Yalçın yönetiminde oynanacak bu iki karşılaşmanın aday kadrosunda bulunmayacak.