Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı - Son Dakika
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Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı

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Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
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Greenwood, Fenerbahçeli taraftarları haklı çıkardı
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Yaz transfer döneminde Fenerbahçe taraftarlarının yoğun desteğiyle transfer edilen İngiliz kanat oyuncusu Greenwood, son haftalarda form grafiğini yükselterek UEFA Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de önemli goller attı. Kasım ayı itibarıyla sarı-lacivertli formayla 10 gole ulaşan 25 yaşındaki futbolcu, takımın hücum hattında kilit isim haline geldi.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçeli taraftarların transfer edilmesi yönünde büyük kampanyalar yürüttüğü İngiliz kanat oyuncusu, sahada gösterdiği etkiyle kendisine güvenenleri haklı çıkardı.

GREENWOOD GOLLERİNE DEVAM EDİYOR

Son haftalarda form grafiğini ivmelendiren 25 yaşındaki yıldız futbolcu, hücum hattının en etkili silahı konumuna yükseldi. UEFA Şampiyonlar Ligi’ndeki zorlu Liverpool mücadelesi ile Süper Lig'deki Çorum FK karşılaşmasında rakip filelere 2 gol bırakan Greenwood, sarı-lacivertli formayla skor katkısını artırmaya devam ediyor.

10 GOLE ULAŞTI BİLE

Kasım ayı itibarıyla Fenerbahçe forması altında toplamda 10 gole ulaşan başarılı futbolcu, sahadaki bitiriciliği ve oyun aklıyla sarı-lacivertli ekibin zirve yürüyüşündeki kilit isimlerden biri olduğunu kanıtladı.   

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