Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine - Son Dakika
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Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid'den Süper Lig devine

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Yeni hedef Brahim Diaz! Real Madrid\'den Süper Lig devine
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1 yorum

Devre arasında sağ kanadını güçlendirmek isteyen Beşiktaş'ta gündeme sürpriz bir isim geldi. Siyah-beyazlı yönetimin, Real Madrid'de istediği süreleri bulamayan ve sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Brahim Diaz'ın transfer şartlarını değerlendirdiği öne sürüldü.

Devre arası transfer döneminde özellikle sağ kanat pozisyonuna seviye atlatacak bir hamle yapmayı hedefleyen Beşiktaş yönetimi, rotasını İspanyol devi Real Madrid’e çevirdi. 

BEŞİKTAŞ'TA ROTA BRAHIM DIAZ

Siyah-beyazlı kurmayların, eflatun-beyazlı ekipte düzenli forma şansı bulmakta zorlanan Brahim Diaz’ın durumunu yakından takip ettiği öğrenildi.

KİRALIK FORMÜLÜ MASADA

Bu sezon Real Madrid ile sadece 249 dakika süre alabilen 27 yaşındaki Faslı yıldızın takımdaki geleceği belirsizliğini koruyor. Oyuncunun daha fazla süre bulabileceği bir takıma gitmeye sıcak bakabileceğini değerlendiren Beşiktaş yönetimi, şartların oluşması halinde İspanyol kulübüne satın alma opsiyonlu kiralama teklifi sunmayı planlıyor.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Güncel piyasa değeri 35 milyon euro seviyesinde bulunan yetenekli oyuncunun Avrupa'dan başka taliplerinin de olduğu belirtiliyor. Manchester City altyapısında yetişip Milan ve Real Madrid gibi dev kulüplerin formasını terleten Brahim Diaz, sağ kanat ve forvet arkasında sergilediği skorer kimliğiyle öne çıkıyor.

Real MadridBeşiktaşFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • turgayyzc75 turgayyzc75:
    evet 2 0
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