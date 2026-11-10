Volkan Demirel'e sürpriz talip - Son Dakika
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Volkan Demirel'e sürpriz talip

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Volkan Demirel\'e sürpriz talip
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3 yorum

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile yollarını ayırdı. Kulüpte yönetim değişikliği gündemde olup, Ahmet Üzer'in başkan seçilmesi halinde Volkan Demirel'in teknik direktörlük için ilk aday olarak öne çıktığı bildirildi.

Süper Lig’de çalkantılı bir dönemden geçen Gaziantep FK, teknik direktör Orhan Ak ile olan birlikteliğini sonlandırdı.

YÖNETİMDE KAN DEĞİŞİKLİĞİ GÜNDEMDE

Teknik adam ayrılığının yanı sıra kulüp idari yapısında da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Gaziantep FK’nin yakın zamanda kongreye gitmeden bir yönetim değişikliğine gitme ihtimalinin oldukça yüksek olduğu öğrenildi.

AHMET ÜZER GELİRSE İLK ADAY VOLKAN DEMİREL

Kulüpte Ahmet Üzer başkanlığında yeni bir yönetimin göreve gelmesi durumunda ilk hamlenin teknik direktörlük koltuğu için yapılacağı ifade edildi. Bu senaryoda takımın başına geçecek en güçlü adayın Fenerbahçe ve Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden Volkan Demirel olduğu belirtildi.

Volkan Demirel'e sürpriz talip

YABANCI HOCA İHTİMALİ DE VAR

Yeni yönetim ve teknik kadro planlamasında Volkan Demirel ismi ilk sırada yer alsa da kırmızı-siyahlı idarecilerin alternatif olarak yabancı teknik adam ihtimalini de değerlendirmeye aldığı kaydedildi.

Volkan DemirelGaziantep FKOrhan AkFutbolSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (3)

  • pusatalfa pusatalfa:
    Bakalım Fener'e karşı defansı iki kişi yapıp mağlubiyeti hata yaptık deyip geçiştirecek mi 1 1
    erdogan-ersoy erdogan-ersoy:
    Burak Yılmaz’da Fenerbahçe’ye borcum var diyerek arkayı beşledi. sonra hata benim dedi ve özür diledi. 0 0
  • erdogan-ersoy erdogan-ersoy:
    bırakın bu işleri.. düzgün bir adam getirmezseniz takım küme düşecek. 0 0 Yanıtla
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