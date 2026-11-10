Galatasaray\'ın jokeri: Barış Alper Yılmaz

Milli ara öncesinde Amed ile oynanan kritik liderlik karşılaşmasını kayıpsız geçen Galatasaray'da kadro sıkıntılarına karşı en büyük çözüm yine Barış Alper Yılmaz'dan geldi. Sakatlığı bulunan Victor Osimhen’in yokluğunda maça en uçta, santrfor pozisyonunda başlayan milli futbolcu, mücadelenin ilerleyen bölümlerinde Deniz Gül’ün oyuna girmesiyle birlikte kanada geçerek takımın saha içi esnekliğini sağladı.

İKİ KANAT, SAĞ BEK VE SANTRFOR

Bu sezon Süper Lig'de 2 gol ve 1 asistlik skor katkısının ötesinde bir performans sergileyen 26 yaşındaki oyuncu; ihtiyaç duyulan her bölgede görev yapmasıyla teknik direktör Okan Buruk'un elini en çok rahatlatan isim haline geldi. Sağ bekten forvet hattına kadar saha içindeki her boşluğu kapatan yıldız isim, jokeri olduğu takıma kritik anlarda hayat verdi.

''SADECE HOCAMIN ELEŞTİRİLERİNİ DİKKATE ALIRIM''

Yoğun maç temposu ve üstlendiği ağır fiziksel yük nedeniyle zaman zaman eleştirilerin de hedefi olan Barış Alper Yılmaz, hakkındaki yorumlara net bir yanıt vererek, "Ben sadece hocamın eleştirilerini dikkate alırım, onun verdiği görevleri saha içinde en iyi şekilde yapmaya çalışırım. Dışarıdan gelen diğer sataşmalara cevap vermem." dedi.