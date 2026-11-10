ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
10 yorum
Haberin Videosunu İzleyin
ABD\'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı
Haber Videosu

ABD'de ekim ayı enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesi, altın piyasasında sert düşüşe neden oldu. Ons altın 4 bin 39 dolara kadar gerilerken, kayıplar yüzde 2,60'ı aştı. Yurt içinde ise gram altın 6 bin 580 liradan 6 bin 540 liraya kadar düştü.

ABD'de piyasaların merakla beklediği ekim ayı enflasyon verileri açıklandı. Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ekimde aylık bazda yüzde 0,4 artarak piyasa beklentilerini aştı. Enflasyonun tahminlerin üzerinde gerçekleşmesiyle birlikte altın fiyatlarında sert düşüş yaşandı.

ÇEKİRDEK ENFLASYON DA YÜKSELDİ

Gıda ve enerji fiyatlarının hariç tutulduğu çekirdek TÜFE, ekim ayında yüzde 0,3 artış gösterdi. Çekirdek enflasyondaki aylık yükseliş, ağustos ve eylül aylarında da yüzde 0,3 olarak kaydedilmişti. Böylece çekirdek enflasyon üç ay üst üste aynı oranda artmış oldu.

ALTINDA SERT DÜŞÜŞ

ABD'den gelen enflasyon verilerinin ardından altın fiyatlarında satış baskısı arttı. Ons altın 4 bin 39 dolara kadar gerilerken, değer kaybı yüzde 2,60'ı aştı. Beklentilerin üzerinde gelen veriler, piyasalarda fiyat hareketliliğini artırdı.

GRAM ALTIN 6 BİN 540 LİRAYA GERİLEDİ

Küresel piyasalardaki düşüş, yurt içinde gram altın fiyatlarına da yansıdı. Enflasyon verileri açıklanmadan önce 6 bin 580 lira seviyelerinde işlem gören gram altın, açıklamanın ardından 6 bin 540 liraya kadar geriledi. Böylece gram altında kısa sürede yaklaşık 40 liralık düşüş yaşandı.

GIDA VE BARINMA MALİYETLERİNDE ARTIŞ

ABD'de ekim ayında barınma maliyetleri yüzde 0,3 artarak genel endeksteki aylık yükselişin yüzde 30'undan fazlasını oluşturdu. Barınma maliyetlerindeki artış eylülde yüzde 0,4 olmuştu. Gıda fiyatları eylülde değişim göstermemesinin ardından ekimde yüzde 0,5 arttı. Evde tüketilen gıda fiyatları yüzde 0,4, dışarıda yemek fiyatları ise yüzde 0,5 yükseldi. Sığır eti fiyatları yüzde 0,9 artarken, meyve ve sebze ile süt ürünlerinde fiyat artışı yüzde 0,6 oldu. Alkolsüz içecek fiyatları ise yüzde 0,3 geriledi.

ENERJİ FİYATLKARINDAKİ ARTIŞ HIZ KESTİ 

Enerji fiyatları eylüldeki yüzde 5,2'lik artışın ardından ekimde yüzde 0,7 yükseldi. Benzin fiyatları bir önceki ayki yüzde 9,1'lik artışın ardından yüzde 1,0 arttı. Benzindeki yıllık fiyat artışı yüzde 37,4 olarak gerçekleşti. Elektrik fiyatları yüzde 0,9, fuel oil fiyatları yüzde 2,0 yükselirken, doğal gaz fiyatları yüzde 0,8 geriledi. Ekim ayında ikinci el otomobil ve kamyon fiyatları yüzde 1,2 düşerken, yıllık bazda gerileme yüzde 3,3 oldu. Yeni araç fiyatları ise aylık yüzde 0,2 arttı. Ulaşım hizmetleri ve eğlence fiyatları yüzde 0,8'er, motorlu taşıt sigortası fiyatları yüzde 0,7 yükseldi. Sağlık hizmetleri fiyatları yüzde 0,3, hastane hizmetleri fiyatları yüzde 0,8 arttı.

REEL HAFTALIK KAZANÇLARDA DEĞİŞİM OLMADI 

ABD'de reel ortalama haftalık kazançlar ekim ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi. Mevsimsellikten arındırılmamış TÜFE endeksi ise ekimde 337,511 seviyesine yükselirken, aylık artış yüzde 0,2 olarak kaydedildi.

Altın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybıAltın yatırımcısına kötü haber! 46 ayın en büyük kaybı Altın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değiştiAltın yatırımcısının gözü ABD'de! Fiyatlarda yön değişti
Okurların en beğendiği yorum

“çakılmış hali bu mu?”

Tüm yorumlar (10)
Amerika Birleşik DevletleriOns AltınEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (10)

  • 36Boys Kreuzberg 36Boys Kreuzberg:
    çakılmış hali bu mu? 13 0 Yanıtla
  • Hamza Aktaş Hamza Aktaş:
    30 tlyemi bu kadar dil döktün 10 0 Yanıtla
  • Seyit Yıldız Seyit Yıldız:
    çakıldı derken ben de iyi yarı yarıya düştü zannettim 7 0 Yanıtla
  • Mehmet Yüksel Mehmet Yüksel:
    ne cakildi be.... 3 0 Yanıtla
  • CROWKİNG KİNG CROWKİNG KİNG:
    Şok mu. Bu ulke rahip şokları gördü . Bu neki 1 0
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi SGK Uzmanı Murat Bal en düşük emekli maaşında net rakamı verdi
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İsmail Kartal’ın son halini görenler kahroldu İsmail Kartal'ın son halini görenler kahroldu
Türkiye’nin en işlek yolunda tipi Ulaşım durma noktasına geldi Türkiye'nin en işlek yolunda tipi! Ulaşım durma noktasına geldi
Amedspor’dan tarihi transfer Gift Orban’ın bonservisi belli oldu Amedspor'dan tarihi transfer! Gift Orban'ın bonservisi belli oldu
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Süper Lig’de bir teknik direktör ayrılığı daha Yerine Uğur Uçar geliyor Süper Lig'de bir teknik direktör ayrılığı daha! Yerine Uğur Uçar geliyor
Cezaevindeki Aylin Kotil’den Sarıgül’e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu Cezaevindeki Aylin Kotil'den Sarıgül'e sitem dolu sözler: Bu sonuncusu biraz ağır oldu
Beşiktaş’tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor Beşiktaş'tan yaka paça gönderilen Karius, kariyerinin en büyük imzasını atıyor
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
Vergi dairesinde görülmemiş protesto Kıyafetlerini çıkarıp... Vergi dairesinde görülmemiş protesto! Kıyafetlerini çıkarıp...
Sergen Yalçın’ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden Sergen Yalçın'ın günlerdir beklediği haber geldi: İki müjde birden
17:22
Galatasaray’da Batrakov kararı Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
Galatasaray'da Batrakov kararı! Sözleşmesindeki 2 madde değişiyor
16:53
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak İlk 11 değişiyor
Emre Belözoğlu istemeyerek bu kararı alacak! İlk 11 değişiyor
16:45
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18’e yükseldi
İzmir’de hayatını kaybeden işçilerin sayısı 18'e yükseldi
16:44
Aykut Erdoğdu’dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
Aykut Erdoğdu'dan şaşırtan Fatma Betül Kaya çıkışı: Ağladığını görüyorum, içim sızlıyor
16:33
RAMS Park’ın son hali taraftarı isyan ettirdi
RAMS Park'ın son hali taraftarı isyan ettirdi
16:22
Okan Buruk’un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
Okan Buruk'un ismini verdiği yıldız için bir kamyon para istediler
16:03
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam “Sürpriz olmaz“ diyerek açıkladı
Emekli maaşı için kulislerde konuşulan rakam! "Sürpriz olmaz" diyerek açıkladı
15:26
Montella’yı duyurdular Milli Takım’dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
Montella'yı duyurdular! Milli Takım'dan ayrılır ayrılmaz sürpriz
15:22
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza Avrupa’ya yeni enerji koridoru geliyor
Türkiye dahil 4 ülkeden tarihi imza! Avrupa'ya yeni enerji koridoru geliyor
14:44
İran’dan dünyaya gözdağı Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
İran'dan dünyaya gözdağı! Dağın altından çıkan cephanelik inanılmaz
14:12
Atatürk için okutulan mevlitte dikkat çeken görüntü
Atatürk için okutulan mevlitte dikkat çeken görüntü
12:26
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Atatürk’le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Atatürk'le ilgili sözleri anma törenine damga vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.11.2026 17:48:38. #7.12#
SON DAKİKA: ABD'de enflasyon açıklandı, altın fiyatları çakıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android