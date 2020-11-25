Son Dakika Amerika Birleşik Devletleri Haberleri

23:21 Venezuela Devlet Başkanı Maduro'dan Maradona için taziye mesajı Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Arjantinli Diego Armando Maradona'nın hayatını kaybetmesi nedeniyle taziye mesajı yayımladı.

23:21 ABD Başkanı Trump: "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz" ABD Başkanı Donald Trump, 3 Kasım'daki başkanlık seçimlerinin asıl kazananının kendisi olduğunu savunarak, "Bu seçimleri geri döndürmeliyiz.

23:06 CEYDA ATEŞ ANNE OLDU Ceyda Ateş, kızı Talia'yı kucağına aldı. Instagram'dan açıklama yapan oyuncu, bebeğinin ve kendisinin iyi olduğunu söyledi

22:08 İran'da İsrail'e casuslukla yargılanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı İran'da İsrail'e casusluk suçlamasıyla yargılanan Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'de tutuklu bulunan 3 İranlının özgür kalması şartıyla serbest bırakıldı.

21:47 Filistinli mültecilere hizmet veren BM kuruluşuna mali destek çağrısı Gazze'ye Yardım İçin Uluslararası Halk Komitesi, Arap ve İslam ülkelerine, Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım Ajansına (UNRWA) mali destek verme çağrısında bulundu.

21:41 Son Dakika | ABD'de 5 Müslüman'ın hayatını kaybettiği kundaklamanın faillerinin yakalanması için 50 bin dolar ödül Son dakika haber... NEW ABD'nin Colorado eyaletine bağlı Denver şehrinde 1 bebek ve 2 çocuğun da aralarında bulunduğu 5 Müslüman göçmenin ölümüne neden olan kundaklamanın aydınlatılması için 50 bin dolar ödül konuldu.

21:23 Maradona: Futbol efsanesi 60 yaşında hayatını kaybetti Futbolun efsane ismi Diego Armando Maradona, geçirdiği kalp krizi sebebiyle 60 yaşında yaşamını yitirdi.

21:11 Kovid-19 salgınıyla ilgili dünyada son 24 saatte yaşanan gelişmeleri derleyerek yayımlıyoruz. Saygılarımızla. Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı 60 milyon 438 bini, virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1 milyon 421 bini aştı, iyileşenlerin sayısı ise 41 milyon 806 bine yaklaştı.

21:05 Amerikalıların çoğunluğu devletin dijital aygıtlardan kendilerini izlediği endişesini taşıyor NEW ABD'de yapılan bir ankette, Amerikalıların yarıdan fazlasının devletin dijital aygıtlar üzerinden kendilerini takip ettiği kaygısı taşıdığı ortaya çıktı.

20:50 Trump'tan ölen askerler için 'enayi' dediği iddialarına yanıt ABD Başkanı Donald Trump, ölen ABD askerleri için 'kaybedenler' ve 'enayiler' dediği iddialarına sosyal medyadan yanıt verdi.

20:09 ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı O'Brien'dan Biden'a "İran'a taviz vermeme" uyarısı ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien, ABD başkanlığına seçilen Joe Biden'a, İran'a taviz vermenin Orta Doğu'daki barış sürecini tehlikeye atacağı uyarısında bulundu.

19:31 ABD'den Terhune katliamının sorumlusu Kaniyat milislerine yaptırım ABD Hazine Bakanlığı, Libya'da Terhune'deki çok sayıda toplu mezarda bulunan sivillerin öldürülmesinden sorumlu Kaniyat milislerin ve örgütün lideri Muhammed el-Kani'yi yaptırım listesine aldığını açıkladı.

19:29 AK Partili Zengin: "Hayatını kaybeden kadınların sayısında yüzde 24 geriye gidiş var" AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin, "Kadınlara, başına bir iş geldiğinde nereye gideceğini anlatmamız lazım. Görüyorum çok vahim hikayeler, hayatlar var fakat adını bilmediğimiz, hayatları kurtulan kadınlar da var." dedi.

19:23 İran'da, İsrail adına casuslukla suçlanan Avustralyalı akademisyen serbest bırakıldı İran'da İsrail adına casusluk suçlamasıyla 10 yıl hapse mahkum edilen Avustralyalı akademisyen Kylie Moore-Gilbert, ABD'nin tek taraflı yaptırımlarını delmek suçlamasıyla ülke dışında tutuklu bulunan üç İranlı iş adamının salıverilmesi karşılığında serbest bırakıldı.

19:22 Son Dakika: Diego Armando Maradona hayatını kaybetti Son dakika: Arjantin'in yetiştirdiği en önemli futbolcu olan Diego Armando Maradona hayatını kaybetti. 60 yaşındaki futbol efsanesinin kalp krizi nedeniyle hayatını kaybettiği öğrenildi.

18:47 Çin Devlet Başkanı Xi'den Joe Biden'a tebrik Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, ABD'nin yeni başkanı seçilen Joe Biden'a gönderdiği tebrik mesajında Çin ile ABD ilişkilerinin istikrarlı şekilde geliştirilmesinin önemini vurguladı.

18:33 Dua Lipa'nın sevinç gözyaşları: Grammy adaylığı ağlattı 25 yaşındaki Lipa, mutlu haberi öğrendiğinde telefon konuşması yaparken çekilen videosunu da sosyal medya hesabından paylaştı.

18:11 Başkan Çınar, MÜSİAD EXPO 2020'yi değerlendirdi Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karadeniz Ereğli Başkanı Abdülkadir Çınar, MÜSİAD EXPO 2020 fuarıyla ilgili olarak değerlendirmede bulundu.

18:05 Emine Erdoğan: "Bir kadına kalkan el, hepimize kalkıyor" Emine Erdoğan: "Bir kadına kalkan el, hepimize kalkıyor" "Güçlü erkek, gücü kadına yeten değil, sevgisiyle ailesine güç olandır" "Gelin biz bu dizilerle tüm dünyaya merhameti, sevgiyi ve insani değerleri ihraç edelim" "Eğlendirmek adına şiddeti normal kılan ve evcilleştiren yaklaşımlar,...

17:55 ABD'de Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 266 bini geçti NEW ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 2 bin 264 artarak 266 bin 76'ya yükseldi.

17:54 Son dakika haber | Emine Erdoğan: Ne olur insanlık onurunu reytinge kurban etmeyelim Son dakika haberi: CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, "Araştırmalar, televizyon yayınlarında sergilenen şiddetin, davranış bozukluğuna yol açtığını ve şiddeti özendirdiğini açıkça ortaya koyuyor.

17:51 Çin Devlet Başkanı Şi Biden'ı tebrik etti Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD'de resmi olmayan sonuçlara göre başkanlık seçimini kazanan Joe Biden'ı tebrik etti.

17:49 Filistin yönetiminden, Kudüs'teki iki evin Yahudi yerleşimcilere devredilmesine kınama Filistin Dışişleri Bakanlığı, İsrail Merkezi Mahkemesinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan iki evin mülkiyetini Yahudi yerleşimcilere devretme kararını kınadı.

17:30 Altın hafif toparlandı, petrol yatay Covid-19'a karşı geliştirilen aşılara ilişkin olumlu haberlerin ardından, yatırımcıların güvenli liman varlıklardan çıkışlarıyla 1,800 dolar sınırına kadar inen altın, hafif toparlanarak 1,816.79 dolara kadar yükseldikten sonra, 1,812 dolara döndü.

17:27 İsrail basınından bomba Trump iddiası: Görev süresi dolmadan İran'ı vurmaya hazırlanıyor İsrail'de yayın yapan "Walla News" gazetesinde yer alan haberde, ABD Başkanı Donald Trump'ın görev süresi dolmadan önce İran'ı vurma emri verebileceğine dikkat çekildi. İsrail hükümetinin ise Trump'ın bu hamlesine karşılık orduya "hazırlıklı olun" talimatı verdiği öne sürüldü.

17:24 Demokrat Senatör Van Hollen'dan küstah Türkiye sözleri: Hesap sormayı dört gözle bekliyorum Yunan Kathimerini gazetesine konuşan Demokrat Senatör Chris Van Hollen, Türkiye'yi hedef alan skandal açıklamalarda bulundu. Biden'ın Türkiye'ye karşı daha sert bir tavır takınacağını dile getiren Hollen, "Türkiye'ye eylemlerinin hesabını sormak için Biden yönetimiyle çalışmayı dört gözle bekliyorum" dedi.

17:20 FLAŞ… FLAŞ… FLAŞ… Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, ABD başkanlık seçimlerinin ardından Joe Biden'ı tebrik etti.

17:08 Son dakika... Erdoğan: Teröristlerden birinin yazdığı kitabın tavsiye edilmesi beni rencide etmiştir (2)-Yeniden Bir son dakika haberine göre CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, "Hadi yeminli Türkiye düşmanlarını anladık, hani CHP gibi onların içindeki tetikçilerini de anladık, peki yıllarca bu mücadeleyi birlikte verdiğimiz kimilerinin de aynı trene binmesine ne demeli? Neymiş?

16:36 Çin, Ay'dan Mars'a 7 Başlıkta Uzay Açılımı Yapıyor Çin, son yıllarda Ay ve Mars keşif görevleri, uydu teknolojisi ve insanlı uzay seferlerine yönelik iddialı adımlarıyla ABD ve Rusya'nın öncülük ettiği uzay yarışında yeni güç olarak ortaya çıkıyor.

16:34 New York Times: Koronavirüs mutasyona uğradı, artık durdurulamaz hale geldi Amerikan New York Times gazetesi, yeni tip koronavirüste meydana gelen "614G" isimli mutasyonun, virüsün insandan insana çok daha kolay yayılmasını sağladığını duyurdu. Habere göre araştırmacılar, bu mutasyonun koronavirüsün pandemiye dönüşmesini sağlayan mutasyon olduğu kanısına vardı.

16:30 "Kadına yönelik şiddete ilişkin farkındalık ve flört şiddeti" söyleşisi Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Kadın ve Toplum Uygulama ve Araştırma Merkezince (OKTAM), kadına yönelik şiddete karşı farkındalık amacıyla söyleşi gerçekleştirildi.

16:11 Turkcell'in dijital ihracat hamlesi güçleniyor Dünya çapında milyonlarca kullanıcısı olan Turkcell uygulamaları, dijital ihracat için önem taşıyor.

15:58 "Şiddetle Mücadelede Televizyon Dizilerinin Rolü" programı "çevrim içi" düzenlendi Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, "Diziler toplumdaki şiddeti önleyecek sihirli değnek değil, toplumdaki şiddetin temelini oluşturan etken de değildir.

15:37 AB'den Moderna aşısından alım sağlayacak sözleşmeye onay Avrupa Birliği (AB), Moderna firmasının yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı geliştirmekte olduğu aşıdan 160 milyon doz alım sağlayacak sözleşmeye onay verdi.

15:33 Avrupa'da terörden en fazla etkilenen ülke Türkiye Türkiye'nin, Avrupa kıtasında terör saldırılarından en çok etkilenen ülke olduğu bildirildi.

15:27 Son dakika haberi | ECB, Kovid-19 krizinde finansal istikrarın önündeki tehlikelere karşı uyardı Son dakika gündem haberi: Avrupa Merkez Bankası (ECB), yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sağlık krizi ve bunun ekonomiye etkilerinin Avro Bölgesi'nde finansal sistemin istikrarı için riskler oluşturduğu konusunda uyarıda bulundu.

15:18 En fazla kazandıran yatırım fonları Yatırım fonları arasında günün en fazla kazandıranları, yüzde 6,47 ile "Ak Portföy Petrol Yab. BYF Fon Sepeti Fonu", yüzde 3,95 ile "Ak Portföy Amerika Yab. His. Fonu" ve yüzde 3,74 ile "Ak Portföy Gelişen Ülke.Yab. His. Sen. Fonu" oldu.

15:17 Son dakika haber: Kategorilerine göre en fazla kazandıran yatırım fonları Edinilen son dakika haberine göre Yatırım fonları arasında kategorilere göre günlük bazda en fazla kazandıran fonlar şöyle: Fon AdıSon FiyatSon Getiri %Yatırım Fonları - Borçlanma Araçları Fonları Kare Portföy Değişken (Döviz) Fon0,0780232,66TEB Portföy Euro.

15:15 Besin takviyesi alanında yerli klinik araştırma merkezi kuruluyor Biyosotik inovasyon alanında araştırmalar yapan tıp akademisyenlerinden Dr. Sebahattin Ataoğlu'nun da yer aldığı projeyle viral kanserlere yönelik formüle edilmiş olan destek tedavi amaçlı patentli besin takviyesi buluşlarının klinik çalışmaları için işbirliği anlaşması imzalandı.

15:13 Son dakika haber... BIST100 yüzde 0.34 yükseldi, dolar 7.95 lirada Edinilen son dakika gelişmesine göre Borsa İstanbul Endeksi (BIST100) 1,324 ve 1,341 puan arasında dalgalandığı Çarşamba gününü, yüzde 0.34 artışla 1,325.47 puanda tamamladı.

15:06 Türk ustanın ürettiği gümüş maskeler 1500 liradan, altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor Türk usta, dünyada bir ilk olan antibakteriyel gümüş maske ve 18 ayar altın maske üretti. Üzerinde mikrop ve bakteri barındırmayan gümüş maskeler 1500 liradan altın maskeler ise 20 bin liradan satılıyor.

14:40 BonaBant kapasiteyi yüzde 50 artırdı Bant sektörünün her geçen gün büyüyen markası olan BonaBant, kapasitesini yüzde 50 oranında artırarak yeni ihracat alanları oluşturdu.