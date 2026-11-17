ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack, Suriye Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ile bir araya geldi.

ABD'nin Ankara Büyükelçisi ve Suriye Özel Temsilcisi Tom Barrack sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bu sabah Şam'da Dışişleri Bakanı Esad eş-Şeybani ve Suriye'nin uluslararası ortakları, Suriye ve Avrupa Birliği'nin ticaret, yatırım ile siyasi ve kurumsal işbirliğini kapsayan yeni bir anlaşma üzerindeki çalışmalarını ilerlettiği Suriye Ortaklık Koordinasyon Forumu için bir araya geldi. Suriye, ikinci Ulusal Gün yıl dönümüne yaklaşırken bu tarihi bir adımdır. Bu akşam, bölgesel gerekliliklere dair ortak düşünce ve çözümlerimizi samimi bir şekilde değerlendirmek üzere kendisini Ankara'daki konutumda ağırlamaktan memnuniyet duydum. Suriye'nin harika ve cesur genç liderliğine ve yeteneklerini fark edip Suriye'yi bölgedeki o parlak konumuna yeniden kavuşturmaları için onlara şans veren Başkan Trump'a şapka çıkarıyorum" ifadelerini kullandı.