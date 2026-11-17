İçişleri Bakanlığı, 111. Dönem Kaymakam Adayları Görevlendirme Listesi'ni açıkladı. Türkiye genelinde 96 ilçeyi kapsayan görevlendirmeler kapsamında Trabzon'un Çaykara ilçesinde de yeni bir dönem başlayacak. İlçenin kaymakamlık görevine Ceyda Durmaz getirildi.

ÇAYKARA TARİHİNİN İLK KADIN KAYMAKAMI OLACAK

Son olarak Bolu'nun Mudurnu ilçesinde Kaymakam Vekili olarak görev yapan Ceyda Durmaz, Çaykara'ya atanmasıyla ilçenin ilk kadın kaymakamı unvanını alacak. Durmaz'ın görevlendirilmesi, Çaykara'nın mülki idare tarihinde bir ilk olması bakımından dikkat çekti.

DAHA ÖNCE ÜÇ FARKLI İLÇEDE GÖREV YAPTI

Ceyda Durmaz, Bolu'nun Mudurnu ilçesindeki görevinin öncesinde Denizli'nin Baklan ve Burdur'un Yeşilova ilçelerinde de görev yaptı. Farklı ilçelerde mülki idare deneyimi kazanan Durmaz'ın önümüzdeki günlerde Trabzon'un Çaykara ilçesine gelerek yeni görevine başlaması bekleniyor.