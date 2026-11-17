Sözcü TV'nin bulunduğu binaya sabah saatlerinde polis ekiplerince operasyon düzenlendi. Kanal ve internet sitesine kayyum atanırken operasyonun, kanalın sahibi hakkında yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında gerçekleştirildiği belirtildi.

BAHÇELİ'DEN İLK TEPKİ

Kayyum kararıyla ilgili tartışmalar sürerken Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) partisinin haftalık olağan grup toplantısında iç ve dış politikaya ilişkin açıklamalarda bulunan Bahçeli, toplantı çıkışında basın mensuplarının sorusuna yanıt verdi.

"HER AKŞAM HER ŞEYİ KONUŞAN İNSANLARA SORMAK LAZIM"

Bahçeli, konuyla ilgili soruya şu yanıtı verdi:

"Bu sorunun sebep ve sonuçlarını Sözcü yöneticilerine sormak lazım. Orada her akşam konuşmalarına dikkat etmeden, her şeyi konuşan insanlara sormak lazım."

SÖZCÜ BİNASINA ŞAFAK VAKTİ POLİS OPERASYONU YAPILDI

Sözcü TV'nin bulunduğu binaya sabah saatlerinde polis ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkında yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında şirketlerin finansmanına ilişkin şüpheli para hareketlerinin tespit edildiğini öne sürdü. Soruşturma kapsamında dört yönetici hakkında gözaltı kararı verilirken Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye TMSF kayyum olarak atandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Sözcü TV ve Sözcü gazetesinin bulunduğu adreslere sabah saatlerinde operasyon düzenlendi. Polis ekipleri bina çevresinde güvenlik önlemi alırken şirket yöneticilerine yönelik arama, el koyma ve gözaltı işlemleri başlatıldı.

4 YÖNETİCİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Soruşturma kapsamında dört kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltına alınan isimler arasında Yönetim Kurulu Başkanı Funda Tuncer Sıdalı, eski Genel Müdür Asım Akgül, İsmail Öz ve Yonca Yücekaleli'nin bulunduğu belirtildi.

SAVCILIKTAN FETÖ/PDY AÇIKLAMASI

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, Sözcü'nün sahibi Burak Akbay hakkında geçmişte yürütülen soruşturmalara ilişkin yeni ihbarlar alındığı belirtildi.

Savcılık, Akbay'ın FETÖ/PDY'nin amaçları ve talimatları doğrultusunda Sözcü TV ve gazetesini faaliyete geçirdiği ve örgüt yöneticisi konumunda olduğu yönündeki iddiaların soruşturma kapsamında değerlendirildiğini bildirdi.

Açıklamada, Akbay'ın İstanbul 37. Ağır Ceza Mahkemesindeki yargılaması sırasında mali yönden inceleme yapılması amacıyla savcılığa ihbarda bulunulduğu ve yeni soruşturmanın bu kapsamda başlatıldığı aktarıldı.

MASAK RAPORLARINDAKİ PARA HAREKETLERİ İNCELENDİ

Savcılık açıklamasına göre soruşturma kapsamında Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporları incelendi.

İncelemelerde Burak Akbay'ın yurt dışındaki banka hesaplarından Estetik Yayıncılık A.Ş. ile Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'yi finanse ettiği ve FETÖ/PDY yöneticiliğini bu şirketler üzerinden sürdürdüğü yönünde kuvvetli şüphe oluştuğu ileri sürüldü.

Bu iddialar doğrultusunda 17 Kasım 2026 tarihinde şirketlerin ve medya kuruluşlarının bulunduğu adreslerde eş zamanlı arama ve el koyma işlemleri gerçekleştirildi.

MEGA AJANS'A TMSF KAYYUM OLARAK ATANDI

İstanbul 4. Sulh Ceza Hakimliği, soruşturma kapsamında Mega Ajans ve Reklamcılık Ticaret A.Ş.'ye Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun (TMSF) kayyum olarak atanmasına karar verdi.

Sözcü Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın ise kayyum kararının Sözcü TV ve Sozcu.com.tr'yi kapsadığını açıkladı.

SÖZCÜ'NÜN AVUKATINDAN KARARA TEPKİ

Sözcü Medya Grubu Avukatı Ersan Barkın, operasyonun daha önce Yargıtay tarafından bozulan bir dava dosyasına dayandırıldığını savundu.

Barkın, "Yargıtay'ın daha önce suç olmadığını onadığı bir dosyaya istinaden arama yapılıyor. Kayyum kararı şu an için Sözcü TV ve Sozcu.com.tr'yi kapsıyor" ifadelerini kullandı.

Sozcu.com.tr'de yayımlanan duyuruda da kayyum uygulamasının televizyon kanalı ve internet sitesini kapsadığı, Sözcü Gazetesi, Tavır Gazetesi ve Korkusuz Gazetesi için ise böyle bir karar bulunmadığı belirtildi.