1999 yılında Magazin Gazetecileri Derneği'nin ödül töreninde Ahmet Kaya'ya yönelik gerçekleştirilen protesto, yıllar geçmesine rağmen tartışılmaya devam ediyor. O gece 10. Yıl Marşı'na eşlik ettiği için eleştirilen şarkıcı Mahsun Kırmızıgül, yaptığı son açıklamayla yeniden gündeme geldi.

Kırmızıgül, o gece ayağa kalkmasının Ahmet Kaya'ya tepki göstermek amacı taşımadığını belirterek yaşananları farklı bir açıdan değerlendirdi. Salonda ayağa kalkmaması halinde kendisinin de ağır tepkilerle karşılaşabileceğini söyleyen Kırmızıgül, "O salonda ayağa kalkmasaydım başıma neler geleceğini, nasıl bir linçle karşı karşıya kalacağımı bugün bile düşünemiyorum" dedi.

"AHMET KAYA'YA DÜŞMAN OLMADIM"

Ahmet Kaya'nın Türkiye'den ayrılmasına neden olan sürecin sorumluluğunun yalnızca o gece salonda bulunan kişilere yüklenemeyeceğini savunan Kırmızıgül, asıl sorumluluğun dönemin medyası ve siyasi atmosferinde olduğunu ifade etti. Kaya ile arasında yaşanan kırgınlığa da değinen ünlü şarkıcı, yeniden görüşmek için Almanya'ya gitmeyi düşündüğünü ancak Kaya'nın bir konserinde söylediği iddia edilen sözleri duyduktan sonra bu kararından vazgeçtiğini anlattı. Bu kararından dolayı pişmanlık duyduğunu belirten Kırmızıgül, "Keşke gitseydim. Keşke oturup konuşsaydık. Keşke birbirimizi dinleyebilseydik" ifadelerini kullandı.

"ONA YAPILAN SALDIRININ..."

Ahmet Kaya'nın vefatının ardından Paris'e giderek mezarı başında vedalaştığını söyleyen Kırmızıgül, hakkındaki eleştirilere ise şu sözlerle yanıt verdi: "Ben hiçbir zaman Ahmet Kaya'ya düşman olmadım. Onu protesto etmedim. Ona yapılan saldırının ve linçin hiçbir zaman parçası olmadım."

O SÖZLERİ YENİDEN GÜNDEMDE

Kırmızıgül'ün son açıklamalarının ardından, yıllar önce Reha Muhtar'ın programına konuk olduğu sırada Ahmet Kaya hakkında yaptığı değerlendirmeler de yeniden gündeme geldi. Programda yaşananları "Yanlış bir geceydi" sözleriyle değerlendiren Kırmızıgül, Ahmet Kaya'nın açıklamalarına ilişkin dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. Kırmızıgül, o programda, "Yanlış bir geceydi. O gece bunların olmaması gerekirdi. Ahmet Kaya, söylediklerini farklı bir dille söylese bugün böyle olmayabilirdi. Kürtçe zaten şu anda serbest... Binlerce Kürtçe kaset var" demişti.