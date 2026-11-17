Fenerbahçe'de teknik direktör Emre Belözoğlu, Kerem Aktürkoğlu'nun performansını artırmak için harekete geçti. Milli takıma davet edilmeyen 28 yaşındaki futbolcuyla tesislerde bir araya gelen Belözoğlu, oyuncunun sahadaki performansını ve kendisine yöneltilen eleştirileri değerlendirdi.

KEREM AKTÜRKOĞLU İLE ÖZEL GÖRÜŞME

Milli arayı değerlendiren Emre Belözoğlu, teknik ekibiyle birlikte Kerem Aktürkoğlu'nun performansını mercek altına aldı. Oyuncunun güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerini analiz eden genç teknik adam, yıldız futbolcunun yeniden form tutması için özel bir çalışma başlattı.

Belözoğlu'nun, Kerem'in hücumdaki etkinliğini artırmak ve üzerindeki gol baskısını azaltmak amacıyla oyuncuyla birebir görüşme gerçekleştirdiği belirtildi.

"GOL ATMAYI ÇOK KAFANA TAKIYORSUN"

Emre Belözoğlu'nun görüşmede Kerem Aktürkoğlu'na verdiği tavsiyeler de ortaya çıktı. Genç teknik adamın öğrencisine şu ifadeleri kullandığı aktarıldı:

"Gol atmayı çok kafana takıyorsun. Sen gol atan bir futbolcu olmanın yanı sıra asistlerinle de öne çıkan bir oyuncusun. Önceliğini hızına ve yapacağın asistlere ver. Sen sahada daha iyi oldukça gol atma şansın zaten kendiliğinden gelecek. Hücumdaki efektifliğini daha düzgün ve ölçülü kullanmalısın."

18 MAÇTA 1 GOL VE 6 ASİST

Fenerbahçe formasıyla bu sezon 18 resmi karşılaşmada görev alan Kerem Aktürkoğlu, 1 gol ve 6 asistlik performans sergiledi. Gol yollarında beklentilerin gerisinde kalan milli futbolcunun, asist katkısıyla takımın hücum organizasyonlarında rol üstlendiği görüldü.

Emre Belözoğlu'nun Kerem ile gerçekleştirdiği özel görüşmenin ardından yıldız futbolcunun önümüzdeki karşılaşmalarda nasıl bir performans göstereceği merak konusu oldu.