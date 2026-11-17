Ajda Pekkan'ın kardeşi, ünlü sanatçı Semiramis Pekkan, henüz 15 yaşındayken evlendiği Yeşilçam'ın usta oyuncusu Fikret Hakan hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu. Yalnızca üç ay süren evliliğini anlatan Pekkan, eski eşinin kendisine fiziksel şiddet uygulamadığını ancak böyle bir eğilimi olduğunu hissettiğini söyledi.

15 YAŞINDA EVLENMİŞTİ

Gökhan Çınar'ın sunduğu Katarsis programına konuk olan Semiramis Pekkan, çocukluk yıllarından evliliklerine kadar hayatının bilinmeyen yönlerini anlattı. İlk evliliğini 1963 yılında Fikret Hakan ile yapan sanatçı, o dönem henüz 15 yaşında olduğunu belirtti.

Kendisinden yaşça büyük olan oyuncunun ilgisinden etkilendiğini anlatan Pekkan, yıllar sonra geriye baktığında bu ilişkinin doğru olmadığını düşündüğünü ifade etti.

Semiramis Pekkan - Fikret Hakan

"GALİBA FİKRET'İN DÖVMEDİĞİ KADIN BENDİM"

Fikret Hakan ile evliliğinin yalnızca üç ay sürdüğünü söyleyen Semiramis Pekkan, ayrılık kararının arkasındaki nedeni de açıkladı.

Ünlü sanatçı, "Galiba Fikret'in el sürmediği kadın bendim. Yani dövmediği diyelim. Onun şiddet duygusu bana hiçbir zaman yapmadı. Yalan olur ama isteğini ben hissediyordum. Hemen ayrıldık. Üç ay sonra ayrıldık zaten." sözleriyle eski eşine ilişkin düşüncelerini dile getirdi.

Pekkan, Fikret Hakan'ın kendisine fiziksel şiddet uygulamadığının altını çizerken, böyle bir ihtimal hissetmesinin ayrılık kararında etkili olduğunu anlattı.

EVLAT ACISINI DA ANLATTI

Semiramis Pekkan, programda Ercüment Karacan ile 18 yıl süren birlikteliğine de değindi. Oğlunu kaybetmesinin ardından yaşadığı büyük acının evliliğini etkilediğini belirten sanatçı, eşinden uzaklaşmaya başladığını söyledi.

Pekkan, yaşadığı duyguları "Bizde uzaklaşma oldu çünkü ben Ercüment Bey'de oğlumu görüyordum. Ve o beni çok mutsuz ediyordu." sözleriyle anlattı.

Evlat kaybının acısının hiçbir zaman geçmediğini belirten sanatçı, zamanla bu acıyla yaşamayı öğrendiğini ifade etti.