Tam 4 isim! Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe gelecek - Son Dakika
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Tam 4 isim! Fenerbahçe'de ayrılıklar peş peşe gelecek

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Tam 4 isim! Fenerbahçe\'de ayrılıklar peş peşe gelecek
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2 yorum

Devre arasında kadrosunu güçlendirmek isteyen Fenerbahçe'de yabancı kontenjanı için ayrılık hazırlığı başladı. Sakatlık sorunları yaşayan Jayden Oosterwolde ve Marco Asensio'nun durumları değerlendirilirken Romelu Lukaku ile Dorgeles Nene de gözden çıkarılabilecek isimler arasında yer alıyor.

Ara transfer döneminde kadrosunu yıldız takviyelerle güçlendirmeyi hedefleyen Fenerbahçe’de, yabancı kontenjanı engeli yönetimi zorlu kararlar almaya itiyor. Yeni transferlere yer açmak isteyen sarı-lacivertliler, mevcut kadrodaki dört yabancı futbolcuyla yollarını ayırma ihtimalini değerlendirmeye aldı.

OOSTERWOLDE SORU İŞARETİ YARATIYOR

Yaşadığı sakatlık sebebiyle Trendyol Süper Lig kadro bildirimine dahil edilmeyen Jayden Oosterwolde'nin geleceği belirsizliğini koruyor. Hollandalı savunmacının fiziksel devamlılığı ve sahalara dönüş süreciyle ilgili teknik heyetin kafasında ciddi soru işaretleri bulunuyor.

MARCO ASENSIO DA SON DURUM

Dizindeki sakatlık sorunları nedeniyle bir süredir takımdan ayrı kalan İspanyol yıldız Marco Asensio'nun durumu da transfer planlarını doğrudan etkiliyor. Sahalara dönüş tarihi şubat ayını bulması beklenen tecrübeli oyuncu hakkında, devre arasında sürpriz bir ayrılık kararının gündeme gelebileceği konuşuluyor.

LUKAKU BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Hücum hattının en önemli kozlarından biri olarak kadroya katılan Romelu Lukaku, sergilediği performansla hayal kırıklığı yarattı. Gol yollarında beklenen skor katkısını üretemeyen Belçikalı santrforun takımdaki geleceği de ocak ayında masaya yatırılacak.

NENE İÇİN SATIŞ KARARI

Sarı-lacivertlilerde +4 genç yabancı kontenjanında bulunan Dorgeles Nene'nin ise gözden çıkarıldığı öğrenildi. Satış listesine konulan genç oyuncunun transferinden kulübün mali açıdan zarar etmeden ayrılığı sonuçlandırmak istediği belirtiliyor.

Romelu LukakuMarco AsensioFenerbahçeFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Malatya malatya Malatya malatya:
    İrfan can gitmese bu takım şampiyon olamaz net kazma 0 0 Yanıtla
  • Berat Yıldïrım Berat Yıldïrım:
    nene çok iyi futbolcu bence gönderilmesin pişman olurlar aynı diyomande de olduğu gibi 0 0 Yanıtla
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