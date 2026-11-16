Neymar, Virginia Fonseca iddiasını yalanladı: "Bu defa sınırı aştılar"

Kariyerini Brezilya’nın Santos ekibinde sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Vinicius Junior'ın eski sevgilisi Virginia Fonseca ile hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi. Çıkan dedikoduların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan 34 yaşındaki yıldız, özel hayatına yönelik bu haberlere tepki gösterdi.

F1 ETKİNLİĞİNDEKİ BULUŞMA DEDİKODULARI ALEVLENDİRDİ

İddiaların fitili, Neymar'ın 6 Kasım’da Formula 1 Brezilya Grand Prix’si kapsamında gerçekleştirilen özel bir davette Virginia Fonseca ile bir araya gelmesiyle atıldı. Ortaya çıkan görüntüler ikilinin birlikte olduğu yönündeki söylentileri gündeme taşıdı.

NEYMAR İDDİALARI YALANLADI

Haberlerin yayılmasının ardından ilk olarak Neymar'ın basın ekibi ve Virginia Fonseca cephesinden yalanlama geldi.

''KESİN BİR DİLLE REDDEDİYORUM''

Ancak dedikoduların dinmemesi üzerine bizzat sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Neymar, "Normalde hikayelerimde bu tarz konulara girmem ama bu defa sınırı aştılar. Başka biriyle ilişkim olduğuna dair asılsız haberler dolaşıyor ve bunu kesin bir dille reddediyorum. İnsanların gerçeklerden ziyade isimler üzerinden üretilen abartılı hikayelere ilgi duyması gerçekten üzücü. Ekibim konuyla ilgili gerekli açıklamayı zaten yapmıştı ancak ben de bizzat konuşmak zorunda kaldım. Hepinize sevgiler.'' dedi.