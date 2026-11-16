Neymar, Virginia Fonseca iddiasını yalanladı: "Bu defa sınırı aştılar" - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Neymar, Virginia Fonseca iddiasını yalanladı: "Bu defa sınırı aştılar"

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Neymar, Virginia Fonseca iddiasını yalanladı: "Bu defa sınırı aştılar"
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Santos forması giyen Neymar, Vinicius Junior'ın eski sevgilisi Virginia Fonseca ile ilişkisi olduğu yönündeki haberleri sosyal medya hesabından reddetti. Söylentiler, ikilinin 6 Kasım'da Formula 1 Brezilya Grand Prix'si kapsamındaki bir davette bir araya gelmesiyle başlamıştı. 34 yaşındaki futbolcu, "Bunu kesin bir dille reddediyorum" dedi.

Kariyerini Brezilya’nın Santos ekibinde sürdüren dünyaca ünlü futbolcu Neymar, Vinicius Junior'ın eski sevgilisi Virginia Fonseca ile hakkında çıkan aşk iddialarına yanıt verdi. Çıkan dedikoduların gerçeği yansıtmadığını vurgulayan 34 yaşındaki yıldız, özel hayatına yönelik bu haberlere tepki gösterdi.

F1 ETKİNLİĞİNDEKİ BULUŞMA DEDİKODULARI ALEVLENDİRDİ

İddiaların fitili, Neymar'ın 6 Kasım’da Formula 1 Brezilya Grand Prix’si kapsamında gerçekleştirilen özel bir davette Virginia Fonseca ile bir araya gelmesiyle atıldı. Ortaya çıkan görüntüler ikilinin birlikte olduğu yönündeki söylentileri gündeme taşıdı.

NEYMAR İDDİALARI YALANLADI

Haberlerin yayılmasının ardından ilk olarak Neymar'ın basın ekibi ve Virginia Fonseca cephesinden yalanlama geldi. 

''KESİN BİR DİLLE REDDEDİYORUM''

Ancak dedikoduların dinmemesi üzerine bizzat sosyal medya hesabından bir açıklama yayınlayan Neymar, "Normalde hikayelerimde bu tarz konulara girmem ama bu defa sınırı aştılar. Başka biriyle ilişkim olduğuna dair asılsız haberler dolaşıyor ve bunu kesin bir dille reddediyorum. İnsanların gerçeklerden ziyade isimler üzerinden üretilen abartılı hikayelere ilgi duyması gerçekten üzücü. Ekibim konuyla ilgili gerekli açıklamayı zaten yapmıştı ancak ben de bizzat konuşmak zorunda kaldım. Hepinize sevgiler.'' dedi.

Vinicius JuniorSosyal MedyaFormula 1MagazinNeymarFutbolMedyaSporSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb’dan AB’ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı Finlandiya Cumhurbaşkanı Stubb'dan AB'ye Türkiye çağrısı: 2040 yılına kadar üye olmalı
Amedspor’dan TFF’ye olay tepki Amedspor'dan TFF'ye olay tepki
İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi İmran Han hakimlere mektup yazdı, kendisi ve eşi için tedavi istedi
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Yeniden İstanbul’a gelmek üzere Kim Min-Jae’den Süper Lig devine yeşil ışık Yeniden İstanbul'a gelmek üzere! Kim Min-Jae'den Süper Lig devine yeşil ışık
Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu’da seyir halindeyken tutuştu Test sürüşüne çıkan trafik polisi otomobili Çorlu'da seyir halindeyken tutuştu
21:32
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu’ndan şikayetçi oldu Suçlamalar çok ciddi
7 eski hakem, İbrahim Hacıosmanoğlu'ndan şikayetçi oldu! Suçlamalar çok ciddi
21:25
Berke Özer’in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
Berke Özer'in muhteşem performansı Avrupa basınında manşetlerde
20:09
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
Bekir Bozdağ, AK Parti Genel Başkan Başdanışmanlığı görevi kapsamında MYK toplantısına katıldı
19:43
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
Fon soruşturmasında Ümit Özlale iddiası: İfadede 500 bin dolar geçti
19:37
Merdivenden bisikletle inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
Merdivenden bisikletle inerek yola çıkan çocuğa otomobil çarptı
18:25
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: Bu göreve talibim
Bülent Arınç, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi: Bu göreve talibim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 21:39:55. #7.13#
SON DAKİKA: Neymar, Virginia Fonseca iddiasını yalanladı: "Bu defa sınırı aştılar" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android