"CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt - Son Dakika
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"CHP’yi geri alacağız" diyen Özel'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt

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"CHP’yi geri alacağız" diyen Özel\'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
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23 yorum
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"CHP’yi geri alacağız" diyen Özel\'e Kılıçdaroğlu cephesinden bomba yanıt
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CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, Özgür Özel'in "CHP'yi geri alacağız" sözlerine sert yanıt verdi. Özel için "Hariçten gazel okumuş" diyen Öztrak, "Omurgası olmayanın gölgesi de olmaz. Bu sözlere cevap vermeye değmez" ifadelerini kullandı.

CHP Grup Başkanı Faik Öztrak, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in kurultayda kullandığı "CHP'yi geri alacağız" sözlerine yanıt veren Öztrak, sert ifadeler kullandı.

"OMURGASI OLMAYANIN GÖLGESİ DE OLMAZ"

Özel'in açıklamasını eleştiren Öztrak, "Hariçten gazel okumuş. Çok açık söyleyeyim; omurgası olmayanın gölgesi de olmaz. Dolayısıyla bu sözlere cevap vermeye değmez" dedi.

"FON SOYGUNUN GÖRÜP ENGELLEMEYENLER..."

Öztrak, sermaye piyasasındaki işlemlere ilişkin yürütülen soruşturma hakkında da değerlendirmelerde bulundu. Fon işlemlerindeki usulsüzlük iddialarının ardından sürecin yönetilemediğini savunan Öztrak, fonların tasfiyesinde görev alan kişilere sorumsuzluk getirecek düzenlemeye tepki gösterdi. Öztrak, "Fon soygununu görüp engellemeyenler, soygunun ortaya çıkmasından sonraki süreci de yönetemiyor. Bir torba yasayla fon tasfiyesinde görev alan herkese, sorumsuzluk zırhı giydirmeye kalkıyorlar. Bu maddeyi fon yasası görüşülürken de önermişlerdi ama muhalefet karşı çıkınca geri çektiler" ifadelerini kullandı.

"HERKESE SORUMSUZLUK GETİRMEK OLACAK İŞ DEĞİLDİR"

Fonların tasfiyesinde görev alan bankaların personeli için önerilen düzenlemenin bütün bürokratları kapsayacak şekilde genişletilmesini eleştiren Öztrak, şöyle konuştu: "Fonların tasfiyesinde taşeron görevi verilen bankaların bu işi yapacak personeli için önerilen bir düzenlemeyi bütün bürokratlara da uygulayarak ve onların her türlü hukuki, idari ve mali sorumluluklarını kaldırmak, tasfiye sürecini yöneten herkese sorumsuzluk getirmek olacak iş değildir. Soyanı da sorgulayanı da tasfiye edeni de hesap vermekten kaçırmaktır. Saray yok ettiği güveni böyle sağlayabileceğini düşünüyorsa vay halimize."

"FON VURGUNCULARININ LİSTESİ NEDEN AÇIKLANMIYOR?"

Fon soruşturmasında adı geçen kişilerin listesinin açıklanmasını isteyen Öztrak, hem muhalefetin hem de AK Parti'den bazı isimlerin bu yönde çağrıda bulunduğunu ancak listenin hâlâ kamuoyuyla paylaşılmadığını söyledi. Öztrak, "Diğer taraftan muhalefetle birlikte, AK Parti'de Grup Başkanından Hazine ve Maliye Bakanına kadar herkes, 'Fon vurguncularının listesi açıklansın' diyor ama bu liste bir türlü açıklanmıyor. Neden ve kimler korunuyor?" diye sordu.

"170 MİLYAR DOLAR NEREDE?"

Konuşmasında 170 milyar dolarlık fonun akıbetini de gündeme getiren Öztrak, söz konusu tutarın ülke için çok büyük bir kaynak olduğunu belirtti. Bu parayla yapılabilecek yatırımlara dikkat çeken Öztrak, eğitim alanından örnekler verdi. Öztrak, "Saray ve şürekası, ülkenin önüne bugün itibarıyla 170 milyar dolarlık dev bir fatura koymuş; 'Nerede?' diye soran yok. 170 milyar dolar çok büyük para. Bu parayla; 24 derslikli 10 bin tane ilk ve ortaokul, 32 derslikli 10 bin tane lise yapılabilir ve böylelikle ülkemizin okul kapasitesini yarı yarıya artırarak ülkemizin beşeri sermayesini küresel yarışma gücünü artırabilirdik. Üstüne 10 bin tane anaokulu ve kreş yapabilir ve böylelikle çocuklarımızın daha hızlı ve sağlıklı gelişiminin, annelerinin de çalışma hayatına daha kolay katılımının önünü açabilirdik. Ben buradan açıkça soruyorum; 170 milyar dolar nerede?" ifadelerini kullandı.

Okurların en beğendiği yorum

“omurga Kim siz kim be? utanmaz arsızlar”

Tüm yorumlar (23)
Cumhuriyet Halk PartisiFaik ÖztrakÖzgür ÖzelPolitikaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (23)

  • uocp4444 New uocp4444 New:
    Utanmazlar. Akp yardakcisi Oztrak ve BO. Kemal 30 10
    b8xs9brf4h b8xs9brf4h:
    babayı alırsın özgür 7 23
    Selami KARAGÜLLE Selami KARAGÜLLE:
    Madem geri Dönecektin niye gittin diye sorarlar adama dimi 3 3
    Mehmet Resat Mirdeslioglu Mehmet Resat Mirdeslioglu:
    Kendi pisliginizde bogulun ahlaksızlar 1 0
  • Mete Doğaner Mete Doğaner:
    omurga Kim siz kim be? utanmaz arsızlar 31 3
  • şahabettin Ayyıldız şahabettin Ayyıldız:
    Omurga nedir bilmeyen birisi ders vermeye çalışıyor 19 8
  • Revolver Revolver:
    Yüzde 4 e düşürdüğü partiyle ve kendiyle gurur duyuyor kayyumdaroğlu.. Bir de akp onunla gurur duyuyor 19 8
    Selami KARAGÜLLE Selami KARAGÜLLE:
    cHP'yi bu duruma düşüren özgür değil de Kılıçdaroğlu suçlu öyle mi haklı olan adam partisinde kalır mücadelesini Partisi verir kaçan her zaman için haksızdır mademki geri dönecekti niye gittin diye sorarlar adama 3 0
    Ufuk BİR Ufuk BİR:
    O yüzde 4 te çoğu akp den 1 1
  • Behlül Kaçar Behlül Kaçar:
    İktidarı iktidar yapan, muhalefettir. 8 3
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