Fon soruşturmasında adı geçerken ölmüştü! Ali Emre Ballı\'nın kız arkadaşından \'Şahap Kavcıoğlu\' iddiası

Fon soruşturmasında adı geçen ve 6 Ekim'de aracında ölü bulunan Adil Katılım Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ali Emre Ballı'nın kız arkadaşı Şeyma Solak'ın ek ifadesi ortaya çıktı. Solak'ın ifadesinde Şahap Kavcıoğlu, Taha Çakmak ve Emre Tezmen ile ilgili açıklamaları dikkat çekerken, bankanın sermayesi olarak gösterilen altınların kullanıldığına ilişkin iddiaları da yer aldı.

TAHA ÇAKMAK İLE ORTAKLIK İDDİASI

CNN Türk muhabiri Merve Tokaz'ın haberine göre; Şeyma Solak, ifadesinde Ali Emre Ballı'nın Taha Çakmak ile yakın ilişkisi olduğunu ve ikilinin sık sık görüştüğünü öne sürdü.

Ali Emre Ballı

Solak, "Taha Çakmak isimli şahıs ile çok samimiydi. Haftada birkaç defa bir araya geldiklerini biliyorum. İyi Finans isimli şirkette Taha Çakmak ve Ali Emre Ballı'nın ortak olduğunu biliyorum" dedi.

İkilinin Levent'te ortak kullanmak üzere bir ofis açtığını da belirten Solak, söz konusu yerin kiralık bir villa olduğunu bildiğini ancak tam konumuna ilişkin bilgisi bulunmadığını söyledi.

Taha Çakmak

ŞAHAP KAVCIOĞLU İLE SÜREKLİ GÖRÜŞTÜĞÜNÜ ÖNE SÜRDÜ

Solak'ın ifadesinde dikkat çeken isimlerden biri de Şahap Kavcıoğlu oldu. Ballı'nın Kavcıoğlu ile oldukça yakın olduğunu iddia eden Solak, "Şahap Kavcıoğlu isimli kişi ile çok çok samimi idi. Sürekli görüşüyorlardı" ifadelerini kullandı.

Şahap Kavcıoğlu

VIP ODALARDA YEMEK BULUŞMALARI

Ali Emre Ballı'nın sık sık Etiler'deki Sıralı Restoran ile Karaköy'deki Gallada Restoran'a gittiğini anlatan Solak, bu mekanlarda VIP odaların bulunduğunu duyduğunu belirtti.

Ballı'nın söz konusu restoranlarda Emre Tezmen ve Taha Çakmak gibi isimlerle yemek yediğini kendisinden öğrendiğini söyleyen Solak, Emre Tezmen ile ilişkisine dair de açıklamalarda bulundu.

Solak, "Ali Emre Ballı'nın Emre Tezmen ile diyaloğu çok iyiydi. Emre Tezmen ile bazı işlemler yapıyorlardı ama detaylarını bilmiyorum" dedi.

"SERMAYE OLARAK GÖSTERİLEN ALTINLARI KULLANDIK"

Şeyma Solak'ın ek ifadesindeki en dikkat çekici iddialardan biri, Adil Katılım Bankası'nın sermayesi olarak gösterilen altınlarla ilgili oldu.

Solak, Ballı ile birlikte olduğu bir gün, bankaya sermaye olarak gösterilen altınların bulunmadığı ve bu nedenle Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) murakıpları tarafından denetim yapılacağı bilgisinin gündeme geldiğini anlattı.

Bu gelişme üzerine Ballı'nın telaşlandığını öne süren Solak, yaşananları şu sözlerle aktardı:

"Ben de kendisine 'Sermaye nerede o zaman?' diye sorduğumda 'O altınları kullandık' demişti. Hatırladığım kadarıyla Şahap Kavcıoğlu ile telefonla görüştü ve sonraki süreçte de halletmişlerdi."

Solak'ın bu anlatımı, bankanın sermayesi ve denetim sürecine ilişkin dikkat çekici iddialar arasında yer aldı.

"MAL VARLIĞINI BAŞKASININ ÜZERİNDE TUTUYORDU"

Solak, ifadesinde Kazım Erdur isimli kişinin de Ballı'nın hayatında önemli bir yere sahip olduğunu ileri sürdü.

Erdur'un normal şartlarda Ballı'nın yanında getir götür işleriyle ilgilendiğini belirten Solak, Ballı'nın bu kişiye büyük güven duyduğunu söyledi.

Solak, "Kazım Erdur, Ali Emre Ballı'nın birçok mal varlığını üzerinde tutan kişidir. Kazım Erdur'un kayıtlarına bakıldığı takdirde adına görünen her şeyin Ali Emre Ballı'ya ait olduğu söylenebilir" ifadelerini kullandı.

"SON ZAMANLARDA İŞLERİNİN KÖTÜ GİTTİĞİNİ SÖYLÜYORDU"

Ali Emre Ballı'nın ölümünden önceki dönemde yaşadığı sorunlara da değinen Solak, son görüşmelerinde Ballı'nın işlerinin kötü gittiğini söylediğini aktardı.

Ballı'nın itibarına büyük önem verdiğini belirten Solak, ölümüne ilişkin değerlendirmesinde kesin bir yargıda bulunmadı.

Solak, "Duyduğum intihar ettiği yönünde. İtibarım zedelendi ya da zedelenecek korkusuyla bu eylemi gerçekleştirmiş olabilir mi, bilmiyorum" dedi.

GPS CİHAZI OLMAYAN ARAÇ VE SIFIRLANAN TELEFON İDDİASI

Solak, Ballı'nın ölümünden önceki hareketlerine ilişkin de dikkat çekici bilgiler paylaştı.

Ballı'nın normalde kullandığından farklı olarak GPS cihazı bulunmayan bir araçla yola çıktığını duyduğunu söyleyen Solak, bunun alışılmış bir davranış olmadığını belirtti.

Ballı'nın silah taşıdığına hiç tanık olmadığını ifade eden Solak, telefon görüşmelerini genellikle FaceTime üzerinden gerçekleştirdiğini anlattı.

Solak, Ballı'nın telefonunun sıfırlandığını da başkalarından duyduğunu belirterek, böyle bir işlem yapmış olması halinde bazı bilgilerin başkaları tarafından öğrenilmesini istememiş olabileceği değerlendirmesinde bulundu.

ÖLMEDEN BİR GÜN ÖNCEKİ SON GÖRÜŞMEYİ ANLATTI

Şeyma Solak, ifadesinde Ali Emre Ballı ile ölümünden bir gün önce telefonla görüştüğünü de açıkladı.

Bu görüşmede Ballı'nın kendisine kötü durumda olduğunu söylediğini aktaran Solak, son konuşmalarını şu sözlerle anlattı:

"İntihar etmeden bir gün önce kendisiyle telefonda görüşmüştüm. Telefonla görüşmem esnasında 'Ya sen ciddiye almıyorsun ama ben kötüyüm' şeklinde bir söylemi olmuştu. Ama ben böyle bir intihar sezgisi almamıştım."

Solak, Ballı'nın bildiği kadarıyla tek bir cep telefonu kullandığını da sözlerine ekledi.

Şeyma Solak'ın ek ifadesinde yer alan ticari ilişkiler, banka sermayesi, mal varlığı ve ölüm öncesindeki gelişmelere ilişkin anlatımların önemli bir bölümü iddia ve kişisel değerlendirmelerden oluşuyor. Söz konusu beyanların bağımsız olarak doğrulandığına ilişkin bir bilgi bulunmuyor.