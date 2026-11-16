Babacan\'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomi yönetiminin başına geçme ihtimaline ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt veren Babacan, Türkiye'nin sorunlarının yalnızca ekonomi yönetiminde yapılacak bir değişiklikle çözülemeyeceğini söyledi.

Ülke yönetiminin tamamına talip olduklarını belirten Babacan, iktidardan ayrılma gerekçelerinin ekonomi yönetimiyle sınırlı olmadığını ifade etti. İktidarın kuruluş değerlerinden uzaklaştığını savunan Babacan, "Sadece ekonomi yönetimiyle düzelmez. İktidar kurucu değerlerinden uzaklaştı. Ayrılma sebebimiz de bu" dedi.

"KİMİN BİR YERE GEÇECEĞİ DEĞİL, İLKELER ÖNEMLİ"

Siyasi tartışmaların belirli isimlerin hangi göreve geleceği üzerinden yürütülmesini doğru bulmadığını belirten Babacan, asıl meselenin iktidar partisinin kuruluş ilkelerine dönüp dönmeyeceği olduğunu vurguladı. Babacan, "Ekonominin başına geçer misiniz?" sorusuna ise "Şu bu ismin bir yere geçmesi değil, iktidar partisinin kendi kuruluş ilkesine dönüp dönmemesi" yanıtını verdi. İktidardan ayrılma gerekçelerinin hala geçerliliğini koruduğunu belirten Babacan, bu konudaki tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

"SİYASETTE DİYALOG ESASTIR"

Siyasi partilerle olası görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Babacan, hiçbir siyasi partiyle görüşmeye kapalı olmadıklarını söyledi. Siyasette diyaloğun önemine dikkat çeken Babacan, daha önce yaptığı temiz ve ilkeli siyaset çağrısını yineledi. Babacan, "Kimseyle görüşmeyiz demeyiz. Siyasette diyalog esastır. Yaptığım çağrı, temiz ve ilkeli siyaset çağrısıdır. Önümüzdeki haftalarda bu konuda temaslarımız olacak. Kim ne kadar samimi göreceğiz" diye konuştu.