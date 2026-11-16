Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı - Son Dakika
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Babacan'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı

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Babacan\'a “Ekonominin başına geçer misiniz?” diye soruldu, yanıtı hayli iddialı
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8 yorum

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, ekonominin başına geçip geçmeyeceğine ilişkin soruya, "Ülke yönetiminin tamamına talibiz" yanıtını verdi. Yalnızca ekonomi yönetiminin değişmesiyle Türkiye'nin sorunlarının çözülemeyeceğini belirten Babacan, önümüzdeki haftalarda siyasi temaslarda bulunacaklarını açıkladı.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Ekonomi yönetiminin başına geçme ihtimaline ilişkin soruya dikkat çeken bir yanıt veren Babacan, Türkiye'nin sorunlarının yalnızca ekonomi yönetiminde yapılacak bir değişiklikle çözülemeyeceğini söyledi.

Ülke yönetiminin tamamına talip olduklarını belirten Babacan, iktidardan ayrılma gerekçelerinin ekonomi yönetimiyle sınırlı olmadığını ifade etti. İktidarın kuruluş değerlerinden uzaklaştığını savunan Babacan, "Sadece ekonomi yönetimiyle düzelmez. İktidar kurucu değerlerinden uzaklaştı. Ayrılma sebebimiz de bu" dedi.

"KİMİN BİR YERE GEÇECEĞİ DEĞİL, İLKELER ÖNEMLİ"

Siyasi tartışmaların belirli isimlerin hangi göreve geleceği üzerinden yürütülmesini doğru bulmadığını belirten Babacan, asıl meselenin iktidar partisinin kuruluş ilkelerine dönüp dönmeyeceği olduğunu vurguladı. Babacan, "Ekonominin başına geçer misiniz?" sorusuna ise "Şu bu ismin bir yere geçmesi değil, iktidar partisinin kendi kuruluş ilkesine dönüp dönmemesi" yanıtını verdi. İktidardan ayrılma gerekçelerinin hala geçerliliğini koruduğunu belirten Babacan, bu konudaki tutumlarında herhangi bir değişiklik olmadığını dile getirdi.

"SİYASETTE DİYALOG ESASTIR"

Siyasi partilerle olası görüşmelere ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Babacan, hiçbir siyasi partiyle görüşmeye kapalı olmadıklarını söyledi. Siyasette diyaloğun önemine dikkat çeken Babacan, daha önce yaptığı temiz ve ilkeli siyaset çağrısını yineledi. Babacan, "Kimseyle görüşmeyiz demeyiz. Siyasette diyalog esastır. Yaptığım çağrı, temiz ve ilkeli siyaset çağrısıdır. Önümüzdeki haftalarda bu konuda temaslarımız olacak. Kim ne kadar samimi göreceğiz" diye konuştu.

Deva PartisiAli BabacanTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

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    Yorumlar (8)

  • yusuf ayan yusuf ayan:
    Bende talibim 2 2
    yetiskarakoc yetiskarakoc:
    kac kilo olsun 0 0
  • Güray Dilli Güray Dilli:
    Sonuçta senin kapın çalınacak gibi , De ağabeyin de işin içinde olacak mı 1 1
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    sakal bırakıp camide 2 poz vererek siyasete gireceğim yoksa zengin olamayız 0 0 Yanıtla
  • ibrahim.esra ibrahim.esra:
    boş yapma daha evvel birlikte yürüdün ayrıldın kötüledin şimdi de talipsin he boş yapma yeter bir gidin 0 0 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    biraz da bu götürsün işleri :))) 0 0
    128547Ab& 128547Ab&:
    Eko nun kankası zaten 0 0
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