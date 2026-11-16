Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi - Son Dakika
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Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya'nın avukatı tahliye istedi

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Fon soruşturmasında tutuklanan eski Bakan Kaya\'nın avukatı tahliye istedi
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22 yorum

Avukat Oktay Süleyman Öztürk, fon soruşturmasında 5 Kasım'da tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya için hakimlikte adli kontrol talep etti. Öztürk, müvekkilinin kazancını kendiliğinden iade ettiğini, kaçma şüphesinin bulunmadığını öne sürdü. Kaya ise ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmedi.

Türkiye'de yürütülen fon soruşturması kapsamında tutuklanan eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın hakimlikteki savunmasına ilişkin yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Kaya'nın avukatı Oktay Süleyman Öztürk, , fon işlemlerinden kazanç sağlayan çok sayıda yatırımcı bulunduğunu öne sürerek müvekkilinin kazancını iade etmesine rağmen tutuklanmasına itiraz etti.

Öztürk, savunmasında, "Müvekkilim bu kazancını iade etmiştir. Yalnız binlerce kişinin bu kazancı elde ettiği biliniyor fakat 3-5 kişi hariç çoğu kişi parasını iade etmemiştir. Bu parayı iade eden müvekkilimizin adeta içlerinden seçilerek 'kurban edilmesi' haksızlık olacaktır." dedi.

Avukatın bu sözleri, soruşturma kapsamındaki diğer yatırımcıların elde ettikleri kazançlara ilişkin iddiaları da gündeme getirdi.

KAZANCINI GÖNÜLLÜ OLARAK İADE ETTİĞİNİ SAVUNDU

Öztürk, müvekkilinin borsaya yatırım yaptığını, ancak elde ettiği kazancın olağan dışı olduğunu fark ettikten sonra parayı kendiliğinden iade ettiğini öne sürdü.

Kaya ve eşi İlyas Kaya'nın daha önce Sermaye Piyasası Kurulu'nun gönüllü ödeme uygulaması kapsamında başvuruda bulunduğu belirtilmişti. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın izin vermesinin ardından çiftin yatırımlarındaki anapara dışındaki tutarın 5 Ekim'de Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF) ilgili hesabına gönderildiği açıklanmıştı.

Savunmada, bu ödemenin herhangi bir zorunluluk olmadan yapıldığı ileri sürülerek tutuklama kararında dikkate alınması istendi.

KIZININ SAĞLIK DURUMUNU DA GÜNDEME GETİRDİ

Avukat Öztürk, Kaya'nın ailevi koşullarına da değindi. Müvekkilinin küçük yaştaki kızının birkaç ay önce açık kalp ameliyatı geçirdiğini belirten Öztürk, annesinin cezaevinde bulunmasının çocuğun sağlığı üzerinde olumsuz sonuçlar doğurabileceğini savundu.

Kaya'nın sabit ikametgah sahibi olduğunu, kaçma şüphesinin bulunmadığını ve delilleri karartmasının söz konusu olmadığını ileri süren avukat, tutuklama yerine adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasını talep etti.

"KAMUOYU BASKISI HUKUKA ENGEL OLMAMALI"

Öztürk, soruşturmanın kamuoyunda yarattığı tartışmaların yargı kararlarını etkilememesi gerektiğini de belirtti.

Avukat, "Adli kontrol uygulanabilir yeterli bir karardır, hukuk hepimize lazım. Sosyal medya ve kamunun baskısının hukuka engel teşkil etmesin" sözleriyle müvekkilinin tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmasını istedi.

TUTUKLAMA GEREKÇESİNDE DİKKAT ÇEKEN HİSSE İŞLEMİ

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Kaya'ya, Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet ve suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma suçlamaları yöneltildi.

Savcılığın tutuklamaya sevk yazısında, Kaya'nın Özata Denizcilik hisseleri üzerinde gerçekleştirdiği işlemler üzerinde duruldu.

Soruşturma dosyasına göre Kaya, Nisan 2026'da satın aldığı Özata Denizcilik hisselerinin bir bölümünü, fonların olağanüstü tasfiye kararından bir gün önce, 16 Eylül'de TERA Yatırım Menkul Değerler AŞ'ye virman yoluyla devretti.

Savcılık, normalde iki iş günü süren takas süresi beklenmeden satış bedelinin aynı gün Kaya'nın hesabına yatırılmasını soruşturma açısından önemli bir bulgu olarak değerlendirdi.

Kaya ise hakimlik ifadesinde hisselerinin yarısından fazlasını ağustos ayında sattığını, TERA yöneticileriyle yoğun bir görüşme trafiğinin bulunmadığını ve hakkındaki suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

EŞİ VE ESKİ SPK BAŞKANI ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDI

Fatma Betül Sayan Kaya, 5 Kasım'da yeniden ifade vermesinin ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Aynı soruşturma kapsamında ifade veren eşi İlyas Kaya ile eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında ise yurt dışına çıkış yasağı ve imza yükümlülüğü şeklinde adli kontrol tedbirleri uygulandı.

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Okurların en beğendiği yorum

“BIKTIM BUN ÖRTÜLÜLERİN MAĞDURUM DA MAĞDURUM DİYE ZIRLAMALARINDAN.”

Tüm yorumlar (22)
Fatma Betül Sayan KayaFon SoruşturmasıFon kriziKurbanSözlerGüncelGündemSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (22)

  • JY JY:
    BIKTIM BUN ÖRTÜLÜLERİN MAĞDURUM DA MAĞDURUM DİYE ZIRLAMALARINDAN. 44 11
    csd zbn csd zbn:
    SENİ ÇAĞDAŞ SARIGÜL VE KANKİSİ ÖZGÜRE EMANET EDİYORUM 9 24
    ONUR ÖZ ONUR ÖZ:
    örtülü düşmanlık yapma. 10 tane örtülü varsa 100 tane de örtüsüz var işin içinde. kimse demiyor örtüsüzler hırsızdır diye. 6 22
    csd zbn csd zbn:
    ANAN NENEN ÖRTÜLÜ DEĞİLMİ 5 16
    ALİÇO null ALİÇO null:
    Sarıgül ve oğlu baksın sana örtülü olmayan JY 1 1
    vedat cici vedat cici:
    örtülü olmaları acı bir tahlisizlik 1 1
  • Mehmet Ali Karatay Mehmet Ali Karatay:
    evet doğru sadece Fatma değil ki diğerlerini de tutuklayın 25 1 Yanıtla
  • osman şahin osman şahin:
    HERKESİN ÇOCUĞU VAR ADALET VE HUKUK BU ÜLKENİN TEMEL TAŞIDIR AYAKLAR ALTINA ALINMAMALI KİŞİYE GÖRE MEVKİ MAKAMA GÖRE İŞLENMEMELİDİR HERKES ADALET VE HUKUK ÖNÜNDE CEZASI VARSA ÇEKMELİDİR EŞİT ŞARTLARDA YARGILANMALIDIR 17 0 Yanıtla
  • İnr İnr:
    Eee intihar edenleri geri getirebilecek mi iade ettiği paralar avukat efendiiiii??? Binlerce masum kadın çocuklarıyla cezaevinde ona ne demeliii 15 0
  • Oooo Oooo:
    Sayın avukat binlerce kişi demişsiniz O binlerce kişi ne olup bittiğinden haberi olmayan parası içerde kalmış gariban halk 12 0 Yanıtla
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