Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia - Son Dakika
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Cübbeli Ahmet Hoca'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia

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Cübbeli Ahmet Hoca\'dan jet ski\'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia
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Cübbeli Ahmet olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yıllar önce çok konuşulan jet ski fotoğrafının perde arkasını anlattı. Kendisini 15 yıl boyunca vaazlara götüren kişinin fotoğrafını Hürriyet gazetesine 10 milyon liraya satmaya çalıştığını belirten Ünlü, aynı kişinin kendisine emanet ettiği Osmanlı dönemine ait değerli hat levhalarını da habersiz sattığını öne sürdü.

Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet" olarak tanınan Ahmet Mahmut Ünlü, yıllar önce çok konuşulan jet ski fotoğrafıyla ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu. Ünlü, kendisini 15 yıl boyunca vaaz programlarına götüren kişinin fotoğrafını çekerek Hürriyet gazetesinden 10 milyon lira istediğini öne sürdü. Aynı kişinin kendisine emanet ettiği Osmanlı dönemine ait değerli hat levhalarını da izinsiz sattığını iddia etti.

"15 SENE BENİ GEZDİRDİ BU ADAM"

Mahmudi Şura Dernekler Federasyonu tarafından düzenlenen "Samsun Sohbetleri" etkinliğinde konuşan Ahmet Mahmut Ünlü, geçmişte yaşadığı olayları anlattı. Yıllarca yanında bulunan ve kendisini vaaz programlarına götüren kişinin jet ski fotoğrafını gazeteye satmaya çalıştığını ileri süren Ünlü, "15 sene beni gezdirdi adam. Ondan sonra jet ski meselesinde resmimi çekip Hürriyet gazetesine sat. Hürriyet gazetesinden 10 milyon para istiyor. Bu resmi sana vereceğim diye" ifadelerini kullandı.

<a class='keyword-sd' href='/cubbeli-ahmet-hoca/' title='Cübbeli Ahmet Hoca'>Cübbeli Ahmet Hoca</a>'dan jet ski'de çekilen fotoğrafıyla ilgili bomba iddia

"AVRET YERLERİM AÇIK DEĞİLDİ"

Fotoğrafta uygunsuz bir durum olmadığını savunan Ünlü, jet skiye binerken üzerinde haşema bulunduğunu ve avret yerlerinin açık olmadığını söyledi.

EMANET ETTİĞİ DEĞERLİ LEVHALARI SATTIĞINI İDDİA ETTİ

Ünlü, söz konusu kişiyle yaşadığı anlaşmazlığın yalnızca jet ski fotoğrafıyla sınırlı olmadığını belirtti. Ocak 2000'de cezaevine girmeden önce evine baskın yapılabileceği yönünde haberler aldığını anlatan Ünlü, Osmanlı döneminden kalma değerli hat levhalarını koruması için bu kişiye emanet ettiğini söyledi.

Kişinin maddi durumunun iyi olması nedeniyle kendisine güvendiğini belirten Ünlü, "Mercedes arabası var, zengin adam. Ben de dedim herhalde malımı çalmaz. Güvendim ona" dedi.

Cezaevinden çıktıktan sonra emanetlerini geri istediğinde levhaların satıldığını öğrendiğini ileri süren Ünlü, söz konusu kişinin satış için babasından izin aldığını söylediğini, ancak babasının böyle bir izin vermediğini anlattı. Ünlü, "O kadar büyük maddi zarar verdi ki bana" sözleriyle yaşadığı duruma tepki gösterdi.

"BOL SARIĞI, CÜBBESİ SİZİ ALDATMASIN"

Suçlamalarda bulunduğu kişinin dini çevrelerden olduğunu ve İsmailağa'ya geldiğinde cübbe giyip sarık sardığını anlatan Ünlü, yaşadıklarını Mahmud Ustaosmanoğlu'na da aktardığını söyledi.

İnsanların dini görünüşleriyle değil, özellikle maddi konulardaki davranışlarıyla değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan Ünlü, "Bol sarığı, cübbesi sizi aldatmasın. Bir adamın namazı, orucu sizi kandırmasın. Para işlerine bakın. Akçeli işlere bakın" ifadelerini kullandı.

Ünlü, konuşmasını "Arkadaş diye bir şey yok. Vefa diye bir şey yok. Dürüstlük diye bir şey yok. Emanet diye bir şey kalmamış" sözleriyle tamamladı.

Cübbeli Ahmet'ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladıCübbeli Ahmet'ten jet ski fotoğrafı iddiası: 15 yıl güvendiği kişiyi suçladı
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