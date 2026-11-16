Fransa-Türkiye maçı için televizyon başına geçen taraftarlar deliye döndü

Fransa ile Türkiye, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'un son haftasında Matmut Atlantique Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ev sahibi ekip, 49. dakikada Barcola'nın golüyle öne geçti. Fransa, 80. dakikada Kroupi'nin kaydettiği golle farkı ikiye çıkardı. A Milli Takım'ın tek golü ise 90. dakikada Abdülkerim Bardakcı'dan geldi. Karşılaşmayı 2-1 kazanan Fransa, puanını 13'e yükselterek grubunu lider tamamladı. Türkiye ise altı maçta da puan alamadı.

STADYUM ANONSÇUSUNUN YAPTIKLARI TEPKİ ÇEKTİ

Karşılaşmada saha içindeki mücadele kadar stadyumda yaşananlar da konuşuldu. Fransa'nın ev sahipliğinde oynanan maç sırasında stadyum anonsçusunun sürekli farklı tonlarda sesler çıkarması Türk futbolseverlerin tepkisini çekti. Mücadele devam ederken hoparlörlerden duyulan bu sesler, özellikle karşılaşmayı takip eden Türk taraftarlar tarafından eleştirildi.

FRANSIZ YAYIN REJİSİ DE ELEŞTİRİLERİN HEDEFİNDE

Maçta tepki çeken bir diğer konu ise yayın yönetimi oldu. Karşılaşma sırasında bazı pozisyonların Fransız yayın rejisi tarafından ekrana getirilmediği belirtilirken, bu durum da Türk futbolseverlerin tepkisine yol açtı. Anonsçunun davranışlarının ardından yayınla ilgili eleştiriler de karşılaşmanın saha dışındaki tartışmalarına eklendi.

6 MAÇTA SIFIR PUAN! KADERİMİZ BU AKŞAM BELLİ OLACAK

Fransa mağlubiyetiyle UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'u puansız ve -11 averajla son sırada tamamlayan Türkiye'nin B Ligi'ne doğrudan düşüp düşmeyeceği, Yunanistan-Sırbistan maçının sonucuna bağlı olacak. A Ligi'ndeki dört grubun sonuncuları arasında en kötü iki takım doğrudan B Ligi'ne düşerken, diğer iki takım ligde kalabilmek için play-off oynayacak.

Çekya'nın doğrudan küme düşmesi kesinleşirken gözler bu akşam saat 22.45'te oynanacak Yunanistan-Sırbistan karşılaşmasına çevrildi. Sırbistan'ın mevcut averajı -7, Türkiye'nin ise -11. Sırbistan'ın 5 veya daha fazla farkla yenilmesi durumunda ay-yıldızlılar play-off hakkı kazanacak. Sırbistan'ın 4 farklı mağlubiyetinde ise iki takımın attığı gol sayıları belirleyici olacak. Diğer sonuçlarda Türkiye doğrudan B Ligi'ne düşecek.