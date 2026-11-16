Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Nebahat Çehre\'den Haluk Bilginer\'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap

Haluk Bilginer'in "Türkiye sineması" çıkışıyla başlayan tartışmaya Nebahat Çehre de dahil oldu. Daha önce verdiği yanıtın yanlış anlaşıldığını belirten usta oyuncu, yazılı bir açıklama yaparak "Türk sineması" ifadesini üç kez tekrarladı ve tartışmadaki tavrını net bir şekilde ortaya koydu.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Nebahat Çehre, Haluk Bilginer'in "Türk sineması" yerine "Türkiye sineması" ifadesini kullanmasıyla başlayan tartışmaya dahil oldu. Daha önce gazetecilere verdiği yanıtın yanlış anlaşıldığını belirten Çehre, bu kez yazılı bir açıklama yaparak görüşünü netleştirdi. Usta oyuncunun aynı ifadeyi art arda üç kez kullanması dikkat çekti.

HALUK BİLGİNER'İN SÖZLERİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Usta oyuncu Haluk Bilginer, katıldığı bir programda kendisine yöneltilen "Türk sineması hakkında ne düşünüyorsunuz?" sorusuna, "Türkiye sineması" diyerek düzeltmede bulunmuştu.

Bilginer'in bu çıkışı, sinemanın nasıl adlandırılması gerektiğine ilişkin tartışmaları beraberinde getirdi. Konuya ilişkin görüşü sorulan isimlerden biri de Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Nebahat Çehre oldu.

SÖZLERİNİN YANLIŞ ANLAŞILDIĞINI SÖYLEDİ

Katıldığı bir etkinlikte basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Nebahat Çehre'ye, "Türk sineması mı, Türkiye sineması mı?" sorusu yöneltildi.

Ayaküstü verdiği yanıtın düşüncelerini tam olarak yansıtmadığını belirten Çehre, yanlış anlaşılmayı gidermek için yazılı bir açıklama yapmayı tercih etti.

"TÜRK SİNEMASI, TÜRK SİNEMASI, TÜRK SİNEMASI!"

Nebahat Çehre, açıklamasında görüşünü oldukça net ifadelerle dile getirdi. Usta oyuncu, aynı sözleri üç kez tekrarlayarak şu mesajı verdi:

"Ayaküstü yaptığımız röportajda kelimelerde bana küçük bir oyun oynamış.

Hemen tatlı bir düzeltme yapalım: Türk sineması, Türk sineması, Türk sineması!

Bir ömür emek verdiğim, gururla içinde yer aldığım Türk sineması. Sanırım şimdi oldu."

Çehre'nin açıklaması, Haluk Bilginer'in sözleriyle başlayan tartışmada kendi tercihinin "Türk sineması" olduğunu ortaya koydu.

Haluk BilginerNebahat ÇehreTürkiyeMagazinSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Özgür Özel 15 vekili PM’ye almadı: İşte o isimler Özgür Özel 15 vekili PM'ye almadı: İşte o isimler
Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: “Beni isterse geri döneceğim“ Ravenna formasıyla sahaya çıkan Ronaldinho: "Beni isterse geri döneceğim"
Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh Ünlü şarkıcı Kutsi üçüncü kez evlendi! Sevda Sönmez ile sürpriz nikâh
Sakarya’da silahlı saldırı Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu Sakarya'da silahlı saldırı! Eski eşini ve yanındaki kişiyi bacaklarından vurdu
Fiorentina, Galatasaray’ın gündemindeki Oulai için kararını verdi Fiorentina, Galatasaray'ın gündemindeki Oulai için kararını verdi
Microsoft’taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü Microsoft'taki arıza otel havuzunda faciaya yol açtı: 15 kişi ölümden döndü
Ürgüp’te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi Ürgüp'te otobüs yola fırlayan ata çarptı: Yedek şoför Abdullah Gül yaşamını yitirdi
07:24
Suudi Arabistan’ın başkentinde füze alarmı Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
07:08
Greta Thunberg’in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti
Greta Thunberg'in kefiyeli dansı tartışma yarattı: İklimden vaz mı geçti?
06:36
12 bin uçuş yerde kaldı: Trump hava trafiği için 50 milyar doları destekledi
12 bin uçuş yerde kaldı: Trump hava trafiği için 50 milyar doları destekledi
05:08
“Patronların Patronu“ hayatını kaybetti Meksika’nın en korkulan uyuşturucu baronuydu
"Patronların Patronu" hayatını kaybetti! Meksika'nın en korkulan uyuşturucu baronuydu
01:13
Fransa’ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın’dan büyük söz
Fransa'ya 2-1 kaybeden milli takımda Sergen Yalçın'dan büyük söz
00:30
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
NATO üyesi Estonya Rusya sınırını kapatıyor! 8 kişi sabotaj girişimiyle gözaltında
21:10
Orta Doğu’da savaş alarmı ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi
Orta Doğu'da savaş alarmı! ABD üçüncü uçak gemisini de bölgeye gönderdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2026 07:37:52. #7.12#
SON DAKİKA: Nebahat Çehre'den Haluk Bilginer'e yanıt! Aynı ifadeyi üç kez tekrarladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android