Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı - Son Dakika
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Suudi Arabistan'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı

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Suudi Arabistan\'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
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Suudi Arabistan\'ın başkentinde füze alarmı! Husiler havalimanı ve finans merkezini hedef aldı
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Orta Doğu'da gerilim tırmanırken İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile bir finans merkezini balistik füzelerle hedef aldı. Başkentte patlama sesleri duyulurken Suudi Arabistan, Riyad'a yönelen iki füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiğini açıkladı. Öte yandan İHA'larla hedef alınan bir otelin alev alev yandığı görüntüler saldırının vahametini gözler önüne serdi.

Yemen'de faaliyet gösteren İran destekli Husiler, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yönelik yeni bir saldırı düzenlediklerini açıkladı.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri, yaptığı açıklamada Kral Halid Uluslararası Havalimanı ile Riyad'daki bir finans merkezinin iki balistik füzeyle hedef alındığını duyurdu. Seri, operasyonun amacına ulaştığını öne sürdü.

BAŞKENTTE ALARM VERİLDİ, PATLAMA SESLERİ DUYULDU

Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise aynı gün Riyad'a yönelen iki balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Koalisyon Sözcüsü Tümgeneral Turki el-Maliki, Husiler tarafından fırlatılan füzelerin önlenerek imha edildiğini bildirdi.

Suudi basınına göre Riyad'da sabah saat 04.08 sıralarında hava saldırısı alarmı verildi. Başkent sakinleri yaklaşan hava tehdidine karşı uyarılırken kısa süre sonra üç şiddetli patlama sesi duyuldu. Yetkililer, hava savunma müdahalesinin ardından tehlikenin geçtiğini bildirdi.

HAVALİMANINDA HASAR OLUŞTU MU?

Husilerin hedef aldıklarını duyurduğu Kral Halid Uluslararası Havalimanı, Suudi Arabistan'ın başkentini uluslararası uçuş ağına bağlayan en önemli ulaşım merkezlerinden biri olarak biliniyor.  Saldırı açıklamasının ardından gözler havalimanındaki duruma çevrildi.

OTEL ALEV ALEV YANDI

Balistik füze tehdidinin yanı sıra Suudi Arabistan'ın farklı bölgelerinde insansız hava araçlarına karşı da hava savunma sistemleri devreye girdi.

Koalisyon güçleri, ülkenin doğu bölgesine yönelen üç İHA'nın imha edildiğini duyururken vurulan bir otelden alevler yükseldiği görüntü saldırının vahametini gözler önüne serdi.

Suudi yetkililer, son dönemde havalimanları, enerji tesisleri ve kritik altyapı noktalarına yönelik saldırıların yoğunlaştığını belirtti. Husiler ise Suudi Arabistan'ın askeri operasyonlarına karşılık verdiklerini savunuyor.

ABD'DEN VATANDAŞLARINA GÜVENLİK UYARISI

Bölgedeki saldırıların artması üzerine ABD'nin Riyad Büyükelçiliği de 14 Kasım'da Suudi Arabistan'daki Amerikan vatandaşlarına yönelik güvenlik uyarısı yayımladı. Büyükelçilik, Husi saldırıları nedeniyle ülkedeki havalimanları ve kritik altyapı tesislerinde güvenlik risklerinin yükseldiğini belirterek vatandaşlarından daha dikkatli olmalarını istedi. Açıklamada özellikle havalimanlarını kullanacak kişilere tedbirli davranmaları çağrısı yapıldı.

YEMEN'DEKİ ÇATIŞMALAR DA ŞİDDETLENİYOR

Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar sürerken Yemen'deki cephe hatlarında da çatışmalar yoğunlaştı. Suudi Arabistan destekli Yemen hükümet güçleri ile Husiler arasında Marib ve Cevf bölgelerinde şiddetli çatışmalar yaşandığı bildirildi.

Taraflar karşılıklı olarak çok sayıda askeri hedefin vurulduğunu öne sürerken, açıklanan kayıp sayıları bağımsız olarak doğrulanamadı.

Uluslararası Göç Örgütü verilerine göre Yemen'de ağustos ayından bu yana çatışmalar nedeniyle 340 binden fazla kişi yerinden edildi.

Riyad'a yönelik son füze saldırısı açıklamaları, Yemen'deki savaşın Suudi Arabistan'ın başkenti ve kritik altyapısı üzerindeki güvenlik etkilerini yeniden ortaya koydu.

Suudi ArabistanOrta DoğuSaldırıFinansRiyadDünyaYemenİranSon Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Ergün Nayir Ergün Nayir:
    Pis kalleşçe bir oyun oynanıyor ya hadi hayırlısı. 0 0
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