Galatasaraylılar çıldıracak! Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı - Son Dakika
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Galatasaraylılar çıldıracak! Gabriel Sara'yı unutturacak dünya yıldızı

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Galatasaraylılar çıldıracak! Gabriel Sara\'yı unutturacak dünya yıldızı
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Galatasaray, ara transfer döneminde Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara'nın Avrupa devlerine transferine sıcak bakıyor. Napoli, Roma, Aston Villa ve Brighton'ın ilgilendiği Sara'nın ayrılığı sonrası sarı-kırmızılılar, Juventus'ta forma şansı bulamayan Teun Koopmeiners'i kadrosuna katmak için harekete geçecek.

Ara transfer döneminde kadrosunda önemli bir değişime gitmeye hazırlanan Galatasaray'da, Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara ile yolların ayrılması gündemde. Avrupa'nın önde gelen kulüplerinin yakın takibinde bulunan yıldız futbolcunun olası vedası sonrası sarı-kırmızılı yönetimin devreye sokacağı transfer planı netleşti.

AVRUPA DEVLERİ PEŞİNDE

İtalya Serie A temsilcileri Napoli ve Roma'nın yanı sıra İngiltere Premier Lig ekipleri Aston Villa ve Brighton, Gabriel Sara'yı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında yer alıyor. Galatasaray yönetimi, hem yabancı kontenjanında yer açmak hem de elde edilecek bonservis geliriyle orta sahaya doğrudan ilk 11 seviyesinde bir takviye yapmak amacıyla Brezilyalı oyuncunun ayrılığına sıcak bakıyor.

SARA GİDERSE YERİNE KOOPMEINERS

Galatasaray, Gabriel Sara'nın satılması halinde rotasını İtalya'ya çevirerek Juventus forması giyen Hollandalı yıldız Teun Koopmeiners için harekete geçecek. Torino ekibinde ilk 11'deki yerini kaybeden 28 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna katmayı hedefleyen sarı-kırmızılılar, ocak ayında İtalyan deviyle masaya oturarak kiralama ve transfer şartlarını zorlamayı planlıyor.

SEZON PERFORMANSI

Juventus'un 2024 yazında Atalanta'dan 58,4 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı ve 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan Teun Koopmeiners, 2026-27 sezonunda tüm kulvarlarda çıktığı 15 maçın 7'sinde ilk 11'de görev aldı ve 2 gol, 1 asistlik performans sergiledi.

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