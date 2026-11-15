Maçta tekme tokat kavga çıktı! Tam 5 futbolcuya kırmızı kart - Son Dakika
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Maçta tekme tokat kavga çıktı! Tam 5 futbolcuya kırmızı kart

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Maçta tekme tokat kavga çıktı! Tam 5 futbolcuya kırmızı kart
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ABD temsilcisi Red Bull New York ile Meksika ekibi Club America arasında oynanan hazırlık maçının son dakikalarında çıkan kavga nedeniyle 5 futbolcu kırmızı kart gördü. Maçta yaşanan gerginlik, oyuncuların yumruk ve tekmelerle birbirine saldırması ve tribünlerden sahaya yabancı madde atılmasıyla tırmandı.

ABD temsilcisi Red Bull New York ile Meksika ekibi Club America arasında oynanan hazırlık maçında ortalık karıştı. New York ekibinin 1-0 kazandığı karşılaşmanın son dakikalarında futbolcular arasında çıkan kavga nedeniyle hakem toplam 5 oyuncuya kırmızı kart gösterdi.

SON DAKİKALARDA ORTALIK KARIŞTI

Cumartesi akşamı oynanan hazırlık karşılaşmasının bitimine 6 dakika kala taç çizgisi yakınlarında yapılan faul, iki takım oyuncuları arasında gerginliğe neden oldu. Kısa sürede büyüyen tartışma, futbolcuların birbirlerine yumruk ve tekmelerle saldırdığı kavgaya dönüştü. Oyuncuların birbirlerini iterek yere düşürdüğü olaylara hakemler müdahale etmekte zorlandı. Tribünlerden sahaya yabancı maddelerin atılmasıyla gerginlik daha da arttı.

5 FUTBOLCU KIRMIZI KART GÖRDÜ

Yaşanan olayların ardından Red Bull New York forması giyen Ronald Donkor ve Nehuen Benedetti kırmızı kartla cezalandırıldı. Club America'da ise Dagoberto Espinoza, Emilio Lara ve Ramon Juarez oyun dışında kaldı. Böylece dostluk havasında geçmesi beklenen hazırlık maçında toplam 5 futbolcu kırmızı kart görmüş oldu.

TEKNİK DİREKTÖRDEN KAVGA AÇIKLAMASI

Red Bull New York Teknik Direktörü Michael Bradley, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaşanan olayları değerlendirdi. Hazırlık karşılaşmalarında da oyuncuların kazanmak için mücadele ettiğini belirten Bradley, futbolcuların sahaya çıktıkları andan itibaren iyi oynamak ve galip gelmek istediğini ifade etti. Club America'nın güçlü bir kadroya sahip olduğunu vurgulayan Bradley, karşılaşmanın son bölümünde duyguların kontrolden çıktığını ve zaman zaman bu tür gerginliklerin yaşanabildiğini söyledi.

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SON DAKİKA: Maçta tekme tokat kavga çıktı! Tam 5 futbolcuya kırmızı kart - Son Dakika
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