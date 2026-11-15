Farah Zeynep Abdullah: Yılmaz Güney paylaşımım yüzünden hâlâ tehdit ediliyorum

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Güney hakkında geçmişte yaptığı paylaşım nedeniyle hâlâ saldırı ve tehditlere maruz kaldığını söyledi. Fatih Altaylı'nın YouTube kanalına konuk olan Abdullah, Güney hakkındaki eleştirilerinin ardından yaşadığı tepkileri anlattı.

"HÂLÂ ÇOK SALDIRIYORLAR, TEHDİT EDİYORLAR"

Yılmaz Güney hakkında yaptığı paylaşımın ardından gelen tepkilere değinen Abdullah, söz konusu paylaşımında Güney için "Aynen bir de en güzel kadın döven!" ifadesini kullandığını hatırlattı.

Bu paylaşımın ardından karşılaştığı tepkilerin boyutuna şaşırdığını belirten oyuncu, "Ben böyle bir tabu olduğunu bilmiyordum bu arada. Çok saldırıyorlar, hâlâ çok saldırıyorlar, tehditler falan ediyorlar" dedi.

"BENİ TEHDİT EDENLER DAHA MI HAK SAVUNUCUSU?"

Abdullah, Güney'in savunduğu değerlerle özel hayatındaki davranışları arasında bir çelişki bulunduğunu düşündüğünü belirterek, kendisine yöneltilen tehditleri de eleştirdi.

Eleştirdikleri davranışları sergileyen kişilerle aynı noktaya düşüldüğünü ifade eden oyuncu, "Dolayısıyla eleştirdiğimiz yerden aslında aynı şeyleri yapıyor oluyoruz. Şimdi beni tehdit edenler daha mı hak savunucusu?" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

"BİR İNSANI SEVMEME HAKKIM YOK MU?"

Bir sanatçıyı kişisel olarak sevmemenin veya sanatını beğenmemenin de doğal bir hak olduğunu vurgulayan Abdullah, Yılmaz Güney'in aldığı ödüllerin bu konudaki kişisel tercihini değiştirmeyeceğini söyledi.

"Benim bir insanı kişisel olarak sevmeme hakkım yok mu? Ya da sinema sanatını da beğenmeme hakkım yok mu? İstiyorsa otuz beş tane Altın Palmiye alsın" diyen Abdullah, insanların bir sanatçı hakkındaki görüşlerinin farklı olabileceğini belirtti.

Abdullah, sözlerini "Hiçbir tarafın bu kadar kutsanmasını anlamıyorum" diyerek tamamladı.