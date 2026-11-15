Volkan Demirel'in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı - Son Dakika
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Volkan Demirel'in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı

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Volkan Demirel\'in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı
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2 yorum

Orhan Ak ile yollarını ayıran Gaziantep FK, teknik direktörlük için Volkan Demirel ile 1,5 yıllık sözleşmede mutabakata vardı. Başkan Memik Yılmaz, 45 yaşındaki çalıştırıcının yarın takımın başında antrenmana çıkacağını söyledi. Demirel'in ilk resmi maçı, milli aradan sonra deplasmanda eski takımı Gençlerbirliği'ne karşı olacak.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nın Başkanı Memik Yılmaz, teknik direktör Volkan Demirel ile prensipte anlaştıklarını açıkladı. 

GAZİANTEP FK'DE VOLKAN DEMİREL DÖNEMİ

Orhan Ak ile yollarını ayırmasının ardından vakit kaybetmeden yeni çalıştırıcı arayışına giren kırmızı-siyahlı yönetim, 45 yaşındaki teknik adamla el sıkıştı. Başkan Memik Yılmaz, yaptığı açıklamada "Volkan Demirel ile prensipte anlaştık. Yarın takımın başında antrenmana çıkacak." ifadelerini kullandı. 

1,5 YILLIK SÖZLEŞME İMZALANDI

Son olarak Gençlerbirliği'ni çalıştıran ve bir süredir boşta olan Volkan Demirel ile yapılan görüşmelerde taraflar 1,5 yıllık sözleşme konusunda mutabakata vardı. 

İLK SINAVI ESKİ TAKIMINA KARŞI

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 11 haftada topladığı 8 puanla küme düşme hattında yer alan Gaziantep FK, milli arayı yeni teknik direktörü yönetiminde değerlendirecek. Kırmızı-siyahlı ekip, Volkan Demirel idaresindeki ilk resmi sınavını ise milli aranın dönüşünde deplasmanda eski takımı Gençlerbirliği karşısında verecek.

Volkan DemirelGaziantep FKFutbolSporSon Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Naberx Hugss Naberx Hugss:
    3 lig hayirli olsun 1 0 Yanıtla
  • ibrahim.esra ibrahim.esra:
    çok doğru bir karar volkan hoca 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Volkan Demirel'in yeni adresi Gaziantep FK: İlk rakibi eski takımı - Son Dakika
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