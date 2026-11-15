Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet - Son Dakika
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Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet

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Arda Güler\'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet
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Real Madrid'in, Arda Güler ile yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı öne sürüldü. İspanyol basınına göre milli futbolcuya 5 yıllık sözleşme ve yıllık 8 milyon euro maaş teklif edildi. Anlaşmanın resmiyet kazanması halinde Arda Güler, haftalık 153 bin 846 euro, günlük ise 21 bin 917 euro kazanacak.

Real Madrid'de gösterdiği performansla dikkat çeken milli futbolcu Arda Güler için yeni sözleşme hazırlıkları başladı. İspanyol basınında yer alan habere göre, genç yıldızla prensip anlaşmasına varan Madrid ekibi, 5 yıllık yeni sözleşme karşılığında yıllık 8 milyon euro maaş teklif etti. Arda Güler'in teklifi kabul etmesi halinde haftalık kazancı yaklaşık 154 bin euroya ulaşacak.

Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet

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Real Madrid'de teknik direktör Jose Mourinho'nun takımın geleceği açısından dört futbolcuyu vazgeçilmez gördüğü öne sürüldü. Portekizli çalıştırıcının, yönetimden Arda Güler, Jude Bellingham, Federico Valverde ve Aurelien Tchouameni ile yeni sözleşme imzalanmasını istediği belirtildi. Bu isimler arasında yer alan milli yıldız Arda Güler'in geleceğiyle ilgili İspanyol basınından dikkat çeken bir gelişme aktarıldı.

Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet

ARDA GÜLER İLE PRENSİP ANLAŞMASI SAĞLANDI

Real Madrid'in, son dönemde ortaya koyduğu performansla takımın önemli isimlerinden biri hâline gelen Arda Güler'le yeni sözleşme konusunda prensip anlaşmasına vardığı geçtiğimiz haftalarda İspanyol basınında yer almıştı. Madrid ekibinin genç futbolcuya sunduğu teklifin ayrıntıları da ortaya çıktı.

YILLIK 8 MİLYON EURO MAAŞ TEKLİFİ

El Debate'nin haberine göre Real Madrid, 21 yaşındaki milli futbolcuyla 5 yıllık yeni sözleşme imzalamak istiyor. Hâlihazırda bonuslar hariç yıllık 6 milyon 250 bin euro kazandığı belirtilen Arda Güler'e 8 milyon euro yıllık maaş teklif edildi. Bu teklifin kabul edilmesi durumunda milli futbolcunun yıllık kazancı 1 milyon 750 bin euro artacak. Böylece Arda Güler'in maaşında yaklaşık yüzde 28'lik artış gerçekleşecek.

Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet

HAFTALIK KAZANCI 153 BİN EUROYU AŞACAK

Arda Güler'in Real Madrid'in sunduğu yeni sözleşmeye imza atmasının beklendiği belirtildi. Milli futbolcunun yıllık 8 milyon euroluk teklifi kabul etmesi halinde haftalık kazancı yaklaşık 153 bin 846 euro, günlük kazancı ise yaklaşık 21 bin 918 euro olacak.

Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet

Beş yıllık sözleşme boyunca maaşında değişiklik yapılmaması durumunda Arda Güler'in toplam kazancı 40 milyon euroya ulaşacak. Bu rakama olası performans bonusları dahil değil.

Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet

14 MAÇTA 11 GOLE KATKI SAĞLADI

Real Madrid formasıyla bu sezon başarılı bir performans ortaya koyan Arda Güler, tüm kulvarlarda çıktığı 14 karşılaşmada 4 gol ve 7 asist kaydetti. Milli futbolcu, böylece 11 gole doğrudan katkıda bulundu.

Arda Güler'in yeni maaşı ortaya çıktı! Günlük kazancı servet

Genç yıldızın performansını uzun vadeli bir sözleşmeyle ödüllendirmek isteyen Real Madrid'in, önümüzdeki süreçte anlaşmayı resmiyete dökmesi bekleniyor.

Real MadridArda GülerSporSon Dakika

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