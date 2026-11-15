Talat Bulut\'tan Haluk Bilginer\'e sert çıkış: Nankörlük!

Haluk Bilginer'in yıllar önce yaptığı bir açıklamada “Türk sineması” yerine “Türkiye sineması” ifadesinin kullanılmasını önermesiyle başlayan tartışmaya Talat Bulut da katıldı. Türk sinemasının 114. yılı kapsamında düzenlenen özel gösterimde konuşan Bulut, meslektaşının sözlerini sert bir dille eleştirerek “Bu bir nankörlüktür” dedi.

HALUK BİLGİNER'İN ESKİ SÖZLERİ TARTIŞMA YARATTI

Usta oyuncu Haluk Bilginer'in geçmişte katıldığı bir söyleşide kullandığı ifadeler, yıllar sonra yeniden tartışılmaya başlandı. Bilginer, söz konusu söyleşide “Türkiye sineması diyelim mi ona? Türk sineması bana doğru gelmiyor” diyerek sektörü tanımlamak için farklı bir ifade kullanılmasını önermişti.

Bilginer'in açıklaması, sinema dünyasında kullanılan tanımlamalar konusunda farklı görüşleri karşı karşıya getirdi.

TALAT BULUT'TAN SERT TEPKİ

14 Kasım'da Beyoğlu Sineması'nda yönetmen Orhan Oğuz'un Her Şeye Rağmen filminin özel gösterimi gerçekleştirildi. Gösterime filmin oyuncuları Talat Bulut ve Şerif Sezer de katıldı.

Etkinlik sonrasında konuşan Talat Bulut, Haluk Bilginer'in İngiliz vatandaşlığına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Türkiye’de meşhur olup Türkiye’de çok para kazanan bir İngiliz vatandaşının 114 yıllık Türk sineması kimliğini değiştirmesi bir nankörlüktür.”

ORHAN OĞUZ VE ŞERİF SEZER DE TARTIŞMAYA KATILDI

Gösterimde bulunan yönetmen Orhan Oğuz da tartışmaya ilişkin “Saçmalamasınlar tabii ki Türk sineması” sözleriyle görüşünü dile getirdi.

Oyuncu Şerif Sezer ise “Türk sineması tabii ki” diyerek aynı yönde değerlendirmede bulundu.