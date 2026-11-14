10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi - Son Dakika
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10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi

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10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi
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10 Kasım paylaşımı tepkileri çekmişti! Hacı Yakışıklı özür diledi
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10 Kasım'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk için gerçekleştirilen saygı duruşunu "Bu cebirdir, dayatmadır" sözleriyle eleştiren gazeteci Hacı Yakışıklı, gelen tepkilerin ardından özür diledi. Açıklamaları nedeniyle televizyondaki programı iptal edilen Yakışıklı, yayımladığı videoda, "Mustafa Kemal Atatürk'ten, Cumhuriyetimizin kurucusundan ve tüm vatandaşlarımızdan içtenlikle özür diliyorum" dedi.

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ölümünün yıl dönümünde yaptığı paylaşımla tartışmaların odağına yerleşen gazeteci Hacı Yakışıklı, gelen tepkilerin ardından geri adım attı. 10 Kasım'daki saygı duruşuna yönelik sözleri nedeniyle eleştirilen Yakışıklı, sosyal medya hesabından yayımladığı videoyla kamuoyundan özür diledi.

"BU CEBİRDİR, DAYATMADIR" DEMİŞTİ

Yakışıklı, 10 Kasım'da yaptığı paylaşımda, "Belli bir saatte arabadan inip yol kesilmez. Heykel karşısında saygı duruşu olmaz. Bu cebirdir, dayatmadır" ifadelerini kullanmıştı. Saat 09.05’te Atatürk'ü anmak için gerçekleştirilen saygı duruşuna yönelik bu sözler tepki çekerken, Yakışıklı'nın TV100'deki programı da iptal edilmişti.

"YANLIŞ GÖRÜLEN HİÇBİR ŞEYİ SAVUNMAM"

Tartışmaların ardından kamera karşısına geçen Yakışıklı, sözlerinin Atatürk'e saygısızlık amacı taşımadığını savunarak şu ifadeleri kullandı: "Kastım bu olmasa bile Mustafa Kemal Atatürk'ten, Cumhuriyetimizin kurucusundan ve tüm vatandaşlarımızdan içtenlikle özür diliyorum. Meselede yanlış görülen hiçbir şeyi savunmam arkadaşlar. Ve sorumluluğunu da üstlenirim. Üstleneceğim, üstleniyorum. Bir daha da böyle bir saygısızlık algısı, saygısızlık yapılsın algısı ve ortamının yaşanmaması için gereken azami özeni göstereceğim."

"AMASIZ FAKATSIZ ÖZÜR DİLİYORUM"

Paylaşımının yanlış anlaşıldığını belirten Yakışıklı, Atatürk'e saygı gösterilmemesi yönünde bir çağrı yapmadığını söyledi.

Yakışıklı, açıklamasını şu sözlerle tamamladı: "Hülasa maksadım Mustafa Kemal'e saygısızlık veya saygı duyulmama çağrısı değil. Ancak böyle algılandıysa amasız fakatsız net biçimde Atatürkçü kardeşlerimden ve tüm vatandaşlardan özür diliyorum."

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