Türkiye’de bir ilk! Otomobil silah sayıldı, 28 yıl hapis cezası verildi - Son Dakika
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Türkiye’de bir ilk! Otomobil silah sayıldı, 28 yıl hapis cezası verildi

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Türkiye’de bir ilk! Otomobil silah sayıldı, 28 yıl hapis cezası verildi
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9 yorum

Diyarbakır’da 17 yaşındaki bir gencin yaşamını yitirdiği trafik kazasına ilişkin davada verilen karar, hukuk tarihinde dikkat çeken bir gelişmeye sahne oldu. Mahkeme, kazada yaralanan çocuğa yönelik eylemde otomobili silah olarak değerlendirirken, 18 yaşındaki sürücüye toplam 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verdi.

Diyarbakır’ın Ergani ilçesinde 17 yaşındaki lise öğrencisinin hayatını kaybettiği, 11 yaşındaki bir çocuğun yaralandığı trafik kazasına ilişkin davada mahkemeden emsal niteliğinde karar çıktı. Ehliyetsiz sürücü Muhammed Mustafa Can’a toplam 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verilirken, mahkeme yaralanan çocuk yönünden otomobili silah olarak kabul etti.

KALDIRIMDAKİ ÖĞRENCİLERE ÇARPTI

Olay, 14 Nisan’da Diyarbakır’ın Ergani ilçesi Hastane Caddesi’nde meydana geldi. Ehliyetsiz sürücü Muhammed Mustafa Can (18), kullandığı otomobille kaldırımda okula gitmekte olan öğrencilere çarptı. Kazada lise öğrencisi Muhammed Ali Kalkan (17) ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan Kalkan, 4 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. 11 yaşındaki Ahmet Çınar Üstü ise uzun süren tedavisinin ardından taburcu edildi.

Sürücünün drift attığı ve alkollü olduğu tespit edilirken, hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı.

“EHLİYETİM YOK, ARACI İZİNSİZ ALDIM”

Ergani Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan Muhammed Mustafa Can, savunmasında meslek lisesi 12’nci sınıf öğrencisi olduğunu ve ehliyetinin bulunmadığını söyledi. Okula gitmek için akrabalarına ait aracın anahtarını izinsiz aldığını belirten Can, daha önce tek başına araç kullanmadığını ifade etti.

Sanık, olaydan bir gece önce iki bardak bira içtiğini ancak kaza sırasında alkollü olmadığını öne sürdü. Hızının 50-60 kilometre civarında olduğunu savunan Can, bir çocuğun yola çıkması üzerine el frenini çekip direksiyonu çevirdiğini, aracın bu nedenle kontrolden çıktığını iddia etti.

MAHKEME “OLURSA OLSUN” DEĞERLENDİRMESİ YAPTI

Mahkeme heyeti, kamera görüntüleri ve tanık beyanlarını inceleyerek sanığın savunmasını kabul etmedi. Gerekçeli kararda, olay yerinde yola aniden çıkan bir kişinin bulunmadığı, sanığın okul çevresinde ve yayaların bulunduğu işlek bir bölgede hızlı ve zikzak çizerek araç kullandığı belirtildi.

Sanığın ölümle sonuçlanabilecek bir kazaya neden olabileceğini öngörmesine rağmen sürüşüne devam ettiği vurgulanan kararda, eylemini sonucu göze alarak gerçekleştirdiği değerlendirmesine yer verildi.

OTOMOBİLİ SİLAH SAYDI

Mahkeme, Muhammed Mustafa Can’ı 17 yaşındaki Muhammed Ali Kalkan’ın ölümü nedeniyle “olası kastla çocuğu öldürmek” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı. Ceza önce müebbet hapse, ardından 25 yıla indirildi.

Kazadan yaralı kurtulan 11 yaşındaki Ahmet Çınar Üstü’ne ilişkin hükümde ise mahkeme, kullanılan otomobili silah saydı. Bu suçtan sanığa 3 yıl 4 ay 25 gün hapis cezası verildi.

Böylece sanık hakkında toplam 28 yıl 4 ay 25 gün hapis cezasına hükmedildi. Muhammed Mustafa Can karara itiraz ederken dosya, değerlendirilmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesine gönderildi.

Okurların en beğendiği yorum

“Nihayet toplum vicdanını rahatlatan bir karar çıkmış teşekkürler bu kararı veren hakimlerimize .”

Tüm yorumlar (9)
Trafik KazalarıDiyarbakırMahkemeTürkiyeGüncelTrafikHukukSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (9)

  • Metin Yalcin Metin Yalcin:
    Nihayet toplum vicdanını rahatlatan bir karar çıkmış teşekkürler bu kararı veren hakimlerimize . 7 0
    Selami Ozturk Selami Ozturk:
    Hakim i de karari uygulatan kim varsa Tebrik ederim dogru karar 4 0
  • bayramb1978 bayramb1978:
    keske alkollu araba kullananlarada bu kanun uygulansa bence her alkollu araba kullanan adam oldurmeye tesebbusden hapis cezasi almali para cezasi degil 4 1
  • szkpnb9h2s szkpnb9h2s:
    Olası Kast ile adam öldürme yani doğru mu 3 0
  • Mehtap Özgök Mehtap Özgök:
    hayır şöför neye neden ıtıraz edıyor acaba saka gibi bı can gitmıs farkındamı degıl acaba? 1 1 Yanıtla
  • Selami Ozturk Selami Ozturk:
    Dogru karar 2 0
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