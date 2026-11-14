Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi

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Mantar zehirlenmesi sonrası kızından nakil yapılan Nurcan Alp, 8 gün sonra yaşamını yitirdi
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1 yorum

Nazilli'nin Yaylapınar Mahallesi'nde yaşayan 45 yaşındaki Nurcan Alp, 6 Kasım'da yediği mantar karaciğerine zarar verince İzmir'e sevk edildi. Kızı Aybüke Alp'ten karaciğer dokusu nakli yapılan iki çocuk annesi kadın, tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı ve İsabeyli Mezarlığı'nda defnedildi.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde yediği mantardan zehirlenen ve sevk edildiği hastanede hayatını kaybeden 45 yaşındaki Nurcan Alp, son yolculuğuna uğurlandı.

İlçede 6 Kasım'da yediği mantardan rahatsızlanan ve sevk edildiği hastanede 8 günlük yaşam mücadelesini kaybeden Nurcan Alp'in (45) cenazesi, yakınları tarafından hastane morgundan alındı.

İSABEYLİ MEZARLIĞI'NDA TOPRAĞA VERİLDİ

Alp'in cenazesi, İsabeyli Mahallesi Çarşı Camisi'nde kılınan namazın ardından İsabeyli Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Cenazede Alp'in yakınları taziyeleri kabul etti.

KIZINDAN KARACİĞER NAKLİ YAPILMIŞTI

Yaylapınar Mahallesi'nde yaşayan iki çocuk annesi Nurcan Alp, 6 Kasım'da yediği mantardan rahatsızlanarak Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Karaciğerinde mantar zehirlenmesine bağlı hasar oluştuğu tespit edilen Alp, İzmir'deki özel bir hastaneye sevk edilmiş, burada kızı Aybüke Alp'ten karaciğer dokusu nakli gerçekleştirilmişti.

Naklin ardından tedavisi devam eden Alp, hastanedeki tüm müdahalelere rağmen yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Kaynak: AA
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    Yorumlar (1)

  • Necati Kaya Necati Kaya:
    Şu araziden topladığınız şeyleri yemeyin arkadaş. Bakın bir can daha gitti. Nedir ya açmı kaldık, savaşmı var, kıtlıkmı var. Canınızdan olursunuz. 1 0 Yanıtla
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