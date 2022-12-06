Son Dakika Çocuk Haberleri

19:33 Bakan Bilgin: Susarsak insanlığımız yara alır (3) TBMM, ÇOCUK İSTİSMARINA KARŞI 'TEK SES'TBMM Genel Kurulu'nda, çocuk istismarına karşı, siyasi partiler 'tek ses' olarak tepki gösterdi.

17:41 CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Çocuklara istismarda bulunanlar kadar buna katkı sağlayan, bunları yapanları itibarlı hale getiren anlayış da suçludur.

16:43 TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu'nun CHP'li Üyeleri, Komisyonu Göreve Çağırdı: "Tbmm'nin Suskun Kalmaması Gerekir" TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu’nun CHP’li üyeleri; Hiranur Vakfı’nın kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken “imam nikahıyla evlendirmesine” ilişkin Komisyon Başkanlığı’na başvurdu. Milletvekillerinin dilekçesinde; “Bu dehşet verici hadise karşısında Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin suskun kalmaması gerekir. 6 yaşındaki bir kız çocuğunun imam nikahı adı altında sözde evlendirilmesi, düpedüz sapkınlıktır, pedofilidir, çocuğun cinsel istismarıdır… TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Çocuk Hakları Alt Komisyonu’nun, 6 yaşında sözde evlendirilen, çocukluğu boyunca cinsel istismara uğrayan mağdure H.K.G.’yi yalnız bırakmamasını, meseleye müdahil olmasını; kamuoyunda infiale yol açan sapkınlık karşısında sessiz kalmamasını talep etmekteyiz. 6 yaşında sözde evlendirme hadisesinde yerinde inceleme yapmak, yetkililerden, ilgili kurum ve şahıslardan bilgi almak, benzer hadiselerin önlenmesine ilişkin çözüm yollarının belirlenmesi maksadıyla gerekli çalışmanın yapılmasını arz ve teklif ederiz” ifadeleri kullanıldı.

16:40 Düzce'de konteyner kent kurulumu tamamlandı Düzce'de konteyner kent kurulumu tamamlandı 39 konteyner da yaşam başlıyor Düzce'de meydana gelen depremin ardından ağır hasar alan yapılar yıkılırken Çilimli'de konteyner kentin kurulumu tamamlandı.

15:38 Diyanet: Çocuk haklarının korunması dini, hukuki ve insani bir sorumluluktur DİYANET İşleri Başkanlığı, İstanbul'da 6 yaşındaki bir kız çocuğunun erken yaşta evlendirildiğine ilişkin iddialar üzerine, "İslam'a göre, bireylerin hem fiziksel hem de ruhsal olgunluğa erişmeden, aile kurmanın anlam ve sorumluluğunu idrak edecek rüşt yaşına gelmeden evlendirilmeleri söz...

15:07 Yedi Güzel Adam Edebiyat Okulu'nda dersler başladı Esenler Belediyesi tarafından hayata geçirilen Yedi Güzel Edebiyat Okulu'nda dersler başladı.

14:29 SARIGÜL 6 YAŞINDAKİ EVLADIMIZI EVLENDİRMEK DÜPEDÜZ KÖTÜLÜKTÜR TÜRKİYE Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, "6 yaşındaki bir evladımızı evlendirmek çocuk istismarıdır, düpedüz kötülüktür.

13:26 TBMM Başkanı Şentop: Çocuk istismarı asla kabul edilemez TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Çocuk istismarı asla kabul edilemez, affedilemez; faili kim olursa olsun. Bir evladımızın 6 yaşında istismara maruz kaldığı yönündeki bilgiler, vicdanları derinden sarmıştır" dedi.

12:29 Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'den Çocuk İstismarına Sert Tepki Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, kamuoyuna yansıyan çocuk istismarı olayına sert tepki gösterdi. Taşdelen, “Hepimize, herkese görev düşüyor, bilim ve aklı rehber alan bizler bu karanlığı söküp atmak zorundayız” dedi.

12:24 Eğitim Sen Sinop Şube Kadın Sekreteri Tığlı: "Çocuk Yaşta Evlilikler AKP ve MHP Bloğunun Çocuklar ve Kadınlar Üzerinde Uyguladığı Bir Politikanın... Eğitim Sen Sinop Şube Kadın Sekreteri Tuğba Tığlı, İsmailağa Cemaati’ne bağlı Hiranur Vakfı’nun kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel’in kızını 6 yaşındayken imam nikahıyla evlendirmesine ilişkin "Çocuk ve gelin evlendirilme sözcüklerini yan yana kullanmaktan hicap duyarız. Çünkü çocuk çocuktur, gelin gelindir. Çocuk yaşta evlilikler sadece ve sadece AKP ve MHP bloğunun halkın üzerinde, çocuklar ve kadınlar üzerinde uyguladığı bir politikanın ürünüdür” dedi.

12:12 Aylin Nazlıaka: Çocuk İstismarı Suçtur! Nokta. Çocuklarımızı AKP Zihniyetinin Karanlığına Teslim Etmeyeceğiz CHP Kadın Kolları Genel Başkanı Aylin Nazlıaka, “Çocuk istismarı suçtur! Nokta. Çocuklarımızı AKP zihniyetinin karanlığına teslim etmeyeceğiz. İktidarımızda, çocuk istismarı ve kadına yönelik şiddetle ilgili özel mahkemeler kuracağız. Çocuğun rızasından bahsedeni bakanlıkla ödüllendiren, ‘Bir defadan bir şey çıkmaz’ diyen, istismara uğrayan çocukları delil yetersizliği nedeniyle bir kez daha istismara uğratarak delil toplamaya zorlayan bu zihniyeti ilk seçimlerde sandığa gömeceğiz” dedi.

11:24 Şiddet içeren dijital oyunlar çocuklarda ayrımcı kişilik gelişimine neden olabiliyor Dijital dünyanın en büyük sorunlarından olan siber zorbalık ve şiddet içeren dijital oyunlara erken yaşta maruz kalan çocuklarda, ilerde ayrımcı davranışlar sergileme, zorba kişilere dönüşme ve şiddete meyletme görülebiliyor.

10:56 BOĞAZINA ŞEKERLEME KUTUSUNUN KAPAĞI KAÇAN ÇOCUK 'HEİMLİCH' MANEVRASIYLA KURTARILDI MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, ağzı ile açmak istediği şeker kutusunun boğazına kaçtığı 10 yaşındaki Muhammet Kutlu, şekerlemeyi aldığı bakkal işletmecisi Münire Oflaz tarafından 'Heimlich' manevrasıyla kurtarıldı.

10:37 Arkadaşları İrem'i döven ortaokul öğrencileri serbest (2)- Yeniden ERZURUM'da, kendileri gibi ortaokul öğrencisi olan İrem D.'yi (12) döven Çağla D. (12) ve 5 arkadaşı, Çocuk Adalet Merkezi'nde pedagog eşliğinde ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

09:59 İSTANBUL-PROF. DR. GÜVEN: BU YIL İLK KEZ GÖRDÜĞÜMÜZ MENENJİT ETKENLERİ VAR SAĞLIK Bilimleri Üniversitesi Sancaktepe Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Kliniği Şefi Prof. Dr. Şirin Güven, bu yıl hiç alışılmamış etkenlerle menenjit vakaları görmeye başladıklarını anlatarak önemli uyarılarda bulundu.

09:49 Maltepe'de okul çevrelerinde polis denetimi Maltepe'deki okulların çevresinde şüphelilere, öğrenci servis araçları ile mekanlara yönelik uygulama yapıldı.

00:39 Kılıçdaroğlu, İsmailağa'daki istismar iddiasına sessiz kalmadı: Bunu yapan, göz yuman, sistemini kuran şerefsiz ve haysiyetsizdir İsmailağa Cemaatine bağlı Hiranur Vakfının kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel'in kızı H.K.G.'yi 6 yaşındayken evlendirdiği iddiasına bir tepki de Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan geldi. Kılıçdaroğlu, "6 yaşında çocuk! Bunu yapan, buna göz yuman, bunun sistemini kuran şerefsizdir ve haysiyetsizdir" paylaşımında bulundu.

19:41 12 yaşında 5 kitap yazan çocuk fuarın gözdesi oldu 12 yaşında 5 kitap yazan çocuk fuarın gözdesi oldu Şanlıurfa'da düzenlenen 5'inci Ulusal Kitap Fuarında 12 yaşında, 5 kitap yazan çocuk ilgi odağı oldu.

19:09 Yangında hem evi hem de geçimini sağladığı Türk bayrakları küle döndü Yangında hem evi hem de geçimini sağladığı Türk bayrakları küle döndü Savaş Kaçar: "İlk çocuklarıma, ardından bayraklarıma baktım; onları kurtarmak istedim ama kül olmuştu" Antalya'da Türk bayrağı satarak geçimini sağlayan 6 çocuk babasının evi, çıkan yangında bayraklarla birlikte küle döndü.

13:14 Gamze Taşcıer: "Türkiye'yi Kız Çocukları ve Kadınlar İçin Kapkaranlık Bir Yer Haline Getirmeye Ant İçmiş Bir Güruh, Siyaset-Tarikat-Ticaret Üçgeninde... CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer, “çocuk istismarı” iddiasıyla yargılanan MHP Diyarbakır İl Başkanı Cihan Kayaalp’in hakkında beraat kararı verilmesine tepki gösterdi. Taşcıer, “Türkiye’yi kız çocukları ve kadınlar için kapkaranlık bir yer haline getirmeye ant içmiş, onların yaşam haklarını da birey olma haklarını da beden dokunulmazlıklarını da tanımayan bir güruh, siyaset-tarikat-ticaret üçgeninde çalışarak istismar ve tecavüzü olağan hale getirmeye çabalıyor” açıklamasını yaptı.

12:00 Çocuk hakları için öykü yarışması düzenlendi Çocuk hakları için öykü yarışması düzenlendi Üniversite öğrencileri çocuklar için harekete geçtiZONGULDAK Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi bölümü öğrencileri Bölüm Başkanı Dr.

11:53 Çocuk sürücü dehşet saçtı: 3 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada Çocuk sürücü dehşet saçtı: 3 kişinin ölümden döndüğü kaza kamerada Elazığ'da 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen çocuk sürücünün kullandığı hafif ticari araç, önce otomobil ve motosiklete, ardından bir dükkana çarparak durabildi.

09:17 sigortaladım.com'un "Geleceğin Kahramanları" çocuk kitabı projesi 81 ilde çocuklara ulaşacak sigortaladım.com'un çocuklarda çevre ve doğa bilincini geliştirmeye yönelik sosyal sorumluluk çalışması "Geleceği Koruyan Kahramanlar" çocuk kitabı için Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği anlaşması gerçekleştirildi.

09:03 'Geleceği Koruyan Kahramanlar' çocuk kitabı MEB iş birliğinde 81 ilde çocuklara ulaşacak Çocuklarda çevre ve doğa bilincini geliştirmeye yönelik sosyal sorumluluk çalışması ile "Geleceği Koruyan Kahramanlar" çocuk kitabı için sigortaladım.com, Milli Eğitim Bakanlığı ile iş birliği gerçekleştirdi.

17:21 Almanya'da RSV virüsü nedeniyle kriz yaşanıyor: Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor Almanya'da RSV virüsü nedeniyle birçok çocuk hastanesinin yoğun bakım ünitelerinin kapasiteleri doldu. Pediatrik yoğun bakım uzmanı doktor Michael Sasse, "Çocuklar artık onlara bakamadığımız için ölüyor" sözleriyle sağlık sisteminde krizi gözler önüne serdi.

16:51 Manisa'da "Moris Şinasi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi" açıldı Manisa'da Merkezefendi Devlet Hastanesinde Manisa Morris Şinasi Milletlerarası Çocuk Sağlığı Derneği tarafından kurulan "Moris Şinasi Yeni Doğan Yoğun Bakım Ünitesi" törenle hizmete açıldı.

16:25 Rahatsız edilen kızlara yardım etmek isterken öldürülen kişinin ailesi hukuki süreci takip ediyor Afyonkarahisar'da rahatsız edilen genç kızların talebi üzerine, onlara yardım etmek isterken eşi bıçaklanarak öldürülen Özlem Taş, zanlıların en ağır cezaya çarptırılmasını istiyor.

14:17 Avrupa'dan gelip Mardin'deki yetim çocukları sevindirdiler Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarının desteğiyle, Mardin'de ihtiyaç sahibi çocuklara kışlık giyim yardımı yapıldı.

13:37 Fransa'da refakatsiz çocuk göçmenler soğuk hava şartlarında kalıcı barınma bekliyor Fransa'da yaklaşık 350 refakatsiz göçmen çocuk, günlerdir soğuk havada kalıcı barınma ihtiyaçlarının karşılaması talebiyle Danıştayın önünde kamp kurdu.

12:01 CHP'li belediyelere öğrenciler için "beslenme çantası" talimatı CHP Genel Merkezi tarafından partili belediyelere ihtiyaç sahibi öğrencilere beslenme desteği için talimat verildi.

11:00 Babanın, kızlarına istismardan 70,5 yıl hapse çarptırıldığı kararın gerekçesi açıklandı İZMİR'de kızları N.B. (15) ile N.B.'ye (19) cinsel istismarda bulunduğu suçlamasıyla yargılanan ve indirimsiz olarak 70,5 yıl hapis cezasına çarptırılan R.B. (39) hakkında gerekçeli karar yazıldı.

19:29 Boşanma aşamasındaki eşinden bebeğini kaçırmaya çalışan baba hakkında işlem yapıldı Yalova'da boşanma aşamasındaki yabancı uyruklu eşinden bebeğini kaçırmaya çalışan baba hakkında işlem yapıldı.

19:06 Boşanma aşamasındaki karısının kucağından bebeğini böyle kaçırdı Boşanma aşamasındaki karısının kucağından bebeğini böyle kaçırdı Yalova'da bir şahıs, boşanma aşamasında olduğu Iraklı eşinin kucağındaki bebeği alarak kaçmaya çalıştı.

17:48 Eski nişanlısının öldürdüğü Melike'nin babası: Beni vursun diye kızımın önünde durdum (2) AKSARAY BAROSU, ÖLDÜRÜLEN MELİKE'NİN DAVASINI TAKİP EDECEK Aksaray Barosu, Melike Arıbaş'ın, eski nişanlısı Muhammet Kılıç tarafından öldürülmesi olayının hukuki sürecinde davayı takip edecek.

17:00 Polis ekiplerince çocuk ve gençlere yönelik etkinlik düzenlendi Isparta Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, Bir Hayat Bin Tebessüm Projesi kapsamında çocuk ve gençlere yönelik çeşitli etkinlikler düzenlendi.

16:49 Aksaray Barosu: Melike Arıbaş'ın Kamuya Açık Bir Yerde Katledilmesi, Kadın Cinayetlerinin Ne Kadar Rahat İşlenir Hale Geldiğini Göstermesi Açısından... Aksaray Barosu, Melike Arıbaş cinayetine tepki gösterdi. Aksaray Barosu Kadın ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Aslıhan Girgin, “Melike’nin kamuya açık bir yerde, kolluk kuvvetlerine yakın bir bölgede bulunmasına rağmen eski nişanlısı olduğu iddia edilen şahıs tarafından silahla katledilmesi, ülkemizde kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin ne kadar rahat işlenir hale geldiğini göstermesi açısından dehşet vericidir” dedi.

14:28 Erzincanlı çoban, sürüsünün peşinde yarım asır geçirdi Erzincan'da çocukken başladığı çobanlığı 50 yıldır severek sürdüren İlhan Koyun, ömrünü koyun sürüsünün peşinde geçirdi.

13:51 Çocuklarınızı ekrana kurban etmeyin Çocuklarınızı ekrana kurban etmeyin Psikiyatri Uzmanı Dr. Özlem Kahraman: "Uzun süre ekranda kalmak çocuklarda dil gelişimini geciktirmektedir" -"Akademik kapasitesi iyi olan çocukların derslerinde dahi düşme meydana geliyor" Kayseri Şehir Hastanesi Çocuk ve Ergen Psikiyatri Uzmanı Dr.

12:37 Başkan Çolakbayrakdar: "Geleceğimizin teminatı çocuklarımız için çalışıyoruz" Kocasinan Belediyesi tarafından 2017 yılında milli ve manevi değerlere bağlı nesiller yetiştirilmesi amacıyla kurulan Kocasinan Çocuk Kulübü'nde, 7-14 yaş arası çocuklara farklı branşlarda kursiyerlere ücretsiz eğitim veriliyor.

11:04 Uzmanlar, İsveç'te Solunum Yolu Enfeksiyonları Mevsiminin Zor Geçeceği Konusunda Uyarıyor STOCKHOLM, 5 Aralık (Xinhua) -- İsveç'te son günlerde enfeksiyonların sayısı artmaya devam ederken İsveçli uzmanlar bu kış respiratuvar sinsitiyal virüs (RSV) mevsiminin zorlu geçeceği konusunda uyardı.

10:45 Zam şampiyonu tereyağı oldu! İşte kasımda fiyatı en çok artan ve azalan ürünler... Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) kasımda aylık bazda yüzde 2,88 olurken yıllık bazda yüzde 84,39 olarak kaydedildi. Kasımda en fazla fiyat artışı yüzde 17,58 ile tereyağında, en hızlı fiyat düşüşü ise yüzde 5.56 ile çocuk giyim eşyasında gerçekleşti.

10:16 Prof. Dr. Tufan Tükek'ten enfeksiyon açıklaması: "Aralık ve ocak gibi yoğunluğu daha fazla görüyoruz" Prof. Dr. Tufan Tükek'ten enfeksiyon açıklaması: "Aralık ve ocak gibi yoğunluğu daha fazla görüyoruz" "Başvurular çocuklarda, yetişkinlerde bir miktar arttı" "Öyle aşırı bir yoğunluktan bahsedemeyiz" "Yoğun bakıma yatması gereken çocuk sayısında bir artış var"İSTANBUL Soğuk havaların...

10:03 Dede mesleğini üçüncü kuşak olarak evinde yaşatıyor Dede mesleğini üçüncü kuşak olarak evinde yaşatıyorORDU Ordu'nun Ünye ilçesinde yaşayan ev kadını, aldığı kurs sayesinde dedesinin mesleği olan dericiliği üçüncü kuşak olarak evinde yaşatıyor.

09:44 PROF. DR. PİŞKİN ÇOCUK SERVİSİMİZ NEREDEYSE TAM DOLULUK ORANIYLA ÇALIŞIYOR ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İbrahim Etem Pişkin, yataklı çocuk servisleri ile yoğun bakımlarda artış olduğunu belirterek, Son dönemde viral enfeksiyonlarda belirgin artış görüyoruz.

20:15 Papa 2. John Paul, papalık görevinden önce bazı rahiplerin çocuk istismarını görmezden gelmiş Hollandalı bir gazetecinin araştırması, Papa 2. John Paul'ün (2. Ioannes Paulus) Katolik Kilisesi'nin başına geçmeden önce piskoposluk yaptığı bölgedeki bazı rahiplerin çocuk istismarını görmezden geldiğini ortaya koydu.

12:06 Uzmanından çocuğu olan ailelere oyun uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir Uzmanından çocuğu olan ailelere oyun uyarısı: Ölümle sonuçlanabilir Uzmanından ailelere uyarı: "Önce o oyunu siz oynayın" Hızla gelişen teknoloji ile beraber sokaklardaki oyunların terkedildiğini ve bunun yerini dijital oyunların aldığını belirten uzmanlar, ebeveynlerin kontrolü altında...