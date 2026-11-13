DSÖ yetkilisi Ihekweazu KDC'de 11 binden fazla Ebola vakası ve 5 bin 400 ölüm bildirdi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Sağlık Acil Durum Programı İcra Direktörü Chikwe Ihekweazu, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) 11 binden fazla kişinin Ebola'ya yakalandığını ve 5 bin 400 kişinin hayatını kaybettiğini bildirerek, "Hastalığın bulaşma süreci devam ediyor ve her hafta 500'e varan yeni vaka bildiriliyor." dedi.

Ihekweazu, Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi'nin haftalık basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

KDC'de Ebola salgınının 6 ay önce ilan edildiğini kaydeden Ihekweazu, bu süreçte hastalığın toplumlar üzerinde yıkıcı etkiler oluşturmaya devam ettiğini belirtti.

Ihekweazu, "11 binden fazla kişi Ebola'ya yakalandı ve 5 bin 400 kişi hayatını kaybetti. Bu ölümlerin üçte birinden fazlasını çocuklar oluşturuyor. Hastalığın bulaşma süreci devam ediyor ve her hafta 500'e varan yeni vaka bildiriliyor." ifadelerini kullandı.

Mongbwalu, Nyankunde, Nizi, Rwampara ve Butembo dahil salgının ilk dönemindeki merkez üslerinin çoğunun başarıyla kontrol altına alındığını aktaran Ihekweazu, bulaşmanın halen ciddi boyutlarda sürdüğü Bunia'da dahi vaka sayılarının azaldığını söyledi.

DSÖ ve ortaklarının salgınla mücadelenin başından beri KDC hükümetinin yanında yer aldığını belirten Ihekweazu, "Kaydedilen bu ilerleme gerçek olsa da oldukça kırılgan ve yeterli değil. Çok daha fazlasını yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Mücadele sürecinde karşı karşıya oldukları en büyük zorluğun artan güvensizlik ortamı olduğuna dikkati çeken Ihekweazu, DSÖ'nün son 6 ayda sağlık hizmetlerine yönelik 80'den fazla saldırıyı doğruladığını vurguladı.

Ihekweazu, "Şiddet olayları, yardıma muhtaç insanlara ulaşmamızı engelliyor, hastalık takibi ve tedavi süreçlerini aksatıyor ve insanların yer değiştirmesine yol açarak sağlık hizmetlerine erişimlerini sekteye uğratıyor. Ebola, bu toplulukların karşı karşıya olduğu tehditlerden yalnızca biridir. Müdahale çalışmaları sürerken temel sağlık ve insani yardım hizmetleri de devam etmelidir. Bu tür salgınların en başta ortaya çıkmasını önleyecek daha güçlü bir sağlık sistemini miras bırakmayı hedefliyoruz." diye konuştu.