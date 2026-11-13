Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu - Son Dakika
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Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu

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Şara\'nın eşi Latife el-Durubi, COP31\'e damga vuran isimlerden biri oldu
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9 yorum

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife el-Durubi, Antalya'da düzenlenen COP31 zirvesinin dikkat çeken isimlerinden biri oldu. Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki yuvarlak masa toplantısına katılan el-Durubi, yaklaşık 250 bin takipçili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Emine Erdoğan'a teşekkür ederek nazik ev sahipliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın göreve gelmesinin ardından kamuoyunun karşısına daha sık çıkmaya başlayan eşi Latife el-Durubi, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen etkinliklere katıldı. El-Durubi, Emine Erdoğan'ın ev sahipliğindeki toplantının ardından yaptığı paylaşımda Türkiye'nin First Lady'sine teşekkür etti.

ETKİNLİKLERDE EŞİNİ YALNIZ BIRAKMIYOR 

Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara'nın eşi Latife el-Durubi, Antalya'da düzenlenen COP31 kapsamında gerçekleştirilen buluşmada yer aldı. Şara'nın Suriye'de cumhurbaşkanlığı görevini üstlenmesinin ardından uluslararası etkinliklerde daha fazla görünmeye başlayan el-Durubi, devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katıldığı yuvarlak masa toplantısına iştirak etti. Emine Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıda iklim değişikliğiyle mücadele, çevresel sürdürülebilirlik ve uluslararası iş birliğinin geliştirilmesi gibi konular ele alındı.

Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu

EMİNE ERDOĞAN'A TEŞEKKÜR 

Kamuoyunun karşısına çıkmaya başlamasının ardından sosyal medya hesabını da aktif şekilde kullanan Latife el-Durubi'nin yaklaşık 250 bin takipçisi bulunuyor. Antalya'daki programın ardından paylaşım yapan el-Durubi, Emine Erdoğan'a da yer verdi. Toplantıya katılmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren el-Durubi, özellikle Sıfır Atık girişimi ve sürdürülebilir bir gelecek için yürütülen çalışmalara dikkat çekti. Latife el-Durubi, paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "Antalya’da, Sayın Emine Erdoğan’ın ev sahipliğinde, çeşitli ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarının eşlerinin katılımıyla düzenlenen COP31 kapsamındaki yuvarlak masa toplantısına katılmaktan memnuniyet duydum. Toplantıda 'Sıfır Atık' girişimi, iklim değişikliğiyle mücadele ve uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi konuları ele alındı. Nazik ev sahipliği ve sürdürülebilir bir gelecek için yürüttüğü çalışmalardan dolayı Sayın Emine Erdoğan’a teşekkür ederim"

İşte Latife el-Durubi'nin paylaşımlarından bazıları; 

Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu
Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu
Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu
Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu
Şara'nın eşi Latife el-Durubi, COP31'e damga vuran isimlerden biri oldu
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Okurların en beğendiği yorum

“gözler yalan söylemez buda kocasıda hiç iyi bakmıyor”

Tüm yorumlar (9)
Emine ErdoğanSosyal MedyaAntalyaGüncelSuriyeMedyaCOP31ŞaraSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (9)

  • abbas dursun abbas dursun:
    gözler yalan söylemez buda kocasıda hiç iyi bakmıyor 5 5 Yanıtla
  • Ufuk BİR Ufuk BİR:
    Amerika sever bunları 3 6
    sefa260328 sefa260328:
    sürekli terbiyesiz lik yapıyorsun. biraz edep. 6 4
    Halis demir Halis demir:
    sen ingilizmi seviyon 0 0
  • Serkan Ege Serkan Ege:
    Ne damga vurmakmis bee ! 3 2 Yanıtla
  • Düşünen adam Düşünen adam:
    Latife Hanım hoş geldiniz. 2 3
  • Hakan Kizilay Hakan Kizilay:
    Asker kafası kesenleri baştacı yaptık vay be 2 2 Yanıtla
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