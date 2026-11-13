Engelli kızı için her şeyi bıraktı! Polis babayla Eylül'ün kar günü - Son Dakika
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Engelli kızı için her şeyi bıraktı! Polis babayla Eylül'ün kar günü

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Engelli kızı için her şeyi bıraktı! Polis babayla Eylül\'ün kar günü
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3 yorum

Belden aşağısı felçli doğan 10 yaşındaki Eylül, Erzurum'da polis olan babası Mustafa Tan'ın tüm boş zamanını ona ayırmasıyla büyüyor. Anne karnındayken doktorların aldırma önerisini kabul etmeyen aile, kar yağdığı gün tekerlekli sandalyedeki Eylül'ü dışarı çıkardı; babasıyla kartopu oynadığı anların videosu sosyal medyada beğeni topladı. Sınıfında ilk dörtte olan Eylül, babasını kahramanı olarak görüyor.

Erzurum'da görevli Başkomiser Mustafa Tan, iş dışındaki zamanının tamamını belden aşağısı felçli olarak dünyaya gelen 10 yaşındaki kızı Eylül ile geçirip her türlü desteği sağlıyor.

Erzurum'da geçtiğimiz günlerde etkili olan kar yağışında engelli kızı Eylül'ü dışarı çıkararak beyaz örtüyle kaplı sokaklarda eğlendiren Başkomiser Tan'ın kızıyla arasındaki güçlü bağ ve sevgiye dayanan hikayesi yürekleri ısıtıyor.

DOKTORLARIN ALDIRMA ÖNERİSİNİ REDDETTİLER

Bingöllü Tan, 2015'te polislik eğitimi alırken eşinin hamile olduğunu ve karnındaki bebeğinin de engelli olduğunu öğrendi.

Doktorların bebeği aldırma önerisini reddeden Tan çifti, 2016'da belden aşağısı felçli olarak dünyaya gelen kızlarına Eylül ismini verdi.

MESAİ DIŞINDAKİ TÜM ZAMANI KIZINA

Kızı olduktan 6 ay sonra mesleğine başlayan Tan, o zamandan bu yana mesaisinden kalan zamanlarının tamamını 10 yaşına gelen çocuğuyla geçiriyor.

Hayatını kızına adayan Tan, Eylül ile oyunlar oynuyor, mutluluğuna ortak oluyor ve hayallerine ulaşması için destek oluyor.

Başkomiser Tan, AA muhabirine, 8 kardeşinin olduğunu ve ailecek kız çocuklarına ayrı değer verdiklerini söyledi.

Kızı Eylül'ü çok sevdiğini belirten Tan, "Polislik zor ve fedakarlık isteyen bir meslek. Göreve gitmediğim her gün tek işim Eylül ile ilgilenmek. Eylül olduktan sonra bütün sosyal aktivitelerimi bir tarafa bıraktım her şeyim Eylül." dedi.

Tan, birkaç gün önce etkili olan kar yağışında kızıyla kar altında eğlendiği görüntülerin sosyal medyada ilgi gördüğünü hatırlatarak, şöyle konuştu:

"O gün birden kar yağmaya başladı, çocuklar dışarı çıkmak istedi. İlk 'üşür hasta olursunuz' dedim sonra ısrar edince markete çıkıp havaya baktım. Sonra eve geldim çocukları giydirip aşağıya indik. Başka çocuklar oyun oynuyorlardı, karda zor oluyor sandalyeyi ilerletmek sıkıntılı ama 'yeter ki kızım mutlu olsun' dedim ve Eylül'ü yanlarına götürdüm. Kartopu oynadık. Eylül eğilip kar alamaz ben ona kartopu yapıp veriyordum bana atıyordu, hanım da video çekmiş. Kızım bana bağlı, bu vesileyle babalara örnek olmuşsak ne mutlu bana çünkü çocuklarımızı sevmemiz lazım onlar geleceğimiz, yüzleri gülüyorsa umut var demektir. Kızımın önündeki engelleri değil hayallerini büyütmek istiyorum. Kendimi kızıma feda etmişim o mutlu olduğu sürece ben de mutluyum. O benim patronum ne derse onu yaparım evdeki patronumuz da Eylül."

ZEKİ VE AKILLI, SINIFINDA İLK 4'TE

Kızının engelinin sadece bedensel olduğunu, bu nedenle normal bir okulda eğitim almasını sağladığını anlatan Tan, " Zeki ve akıllı, sınıfında ilk 4'te, çalışkan. Eylül'ün bilim insanı olmasını istiyorum. Kızım için her türlü fedakarlığı yapıyorum." ifadelerini kullandı.

Çocuğunun doğmadan önce anne karnındayken doktorların engel durumunu kendilerine söylediğini ve aldırmalarını önerdiğini anlatan Tan, herkesin engelli adayı olduğunu ve bu nedenle bunu kabul etmediğini dile getirdi.

Kentte 5 yıldır görev yapan Tan, İl Emniyet Müdürü Mahmut Ay ile diğer birim amirlerine kızıyla ilgilenmesi için gereken imkanları sağlamasından dolayı teşekkür etti.

Eylül Tan da kar yağdığı gün cam kenarında dışarıyı seyrettiğini dile getirerek, "Dışarı çıkıp çok güzel kar topu oynadık çok güzeldi. Babam benim kahramanım onu çok seviyorum, aramızdaki bağ çok güzel ne dersem yapıyor." diye konuştu.

Kaynak: AA
Kültür SanatMustafa TanErzurumGüncelYaşamPolisEylülOnaSon Dakika

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    Yorumlar (3)

  • sedat Sukrusaracoglu sedat Sukrusaracoglu:
    Rabbim sana unmadıgın yerden verir zaten başkomiser im helal olsun sana mükafatın çok büyük olur inşaallah 2 0
  • 2495azizz 2495azizz:
    Rabbim kolaylık,şifa ve sabır ihsan etsin. 1 0 Yanıtla
  • Netherill Netherill:
    günümüz türkiyesinde yüzümde gülümseme oluştu resmen. aslan polis abim rabbim mutluluğunuzu daim etsin. 0 0
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