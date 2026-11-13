Erdemli'de ateş açılması sonucu Anna Barakat hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Erdemli'de ateş açılması sonucu Anna Barakat hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı

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Erdemli\'de ateş açılması sonucu Anna Barakat hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı
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Mersin Erdemli'de hedef gözetmeksizin ateş açtığı iddia edilen şüphelinin saldırısında Suriye uyruklu Anna Barakat hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. Saldırıda yaralanan Hasan Sevindik ile 1 ay önce düğün yapan Barakat'ın resmi nikah işlemlerinin sürdüğü belirtildi.

Mersin'in Erdemli ilçesinde Mehmet Fatih Güneş'in (30) pompalı tüfekle vurarak öldürdüğü Suriye uyruklu Anna Barakat'ın (41) aynı saldırıda yaralanan 4 kişiden Hasan Sevindik (56) ile 1 ay önce düğün yaptığı ortaya çıktı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Erdemli ilçesi Merkez Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Psikolojik sorunları olduğu öne sürülen Mehmet Fatih Güneş, elindeki pompalı tüfekle kaldırımda yürüyenlerin arasına girdi. İddiaya göre Güneş, hedef gözetmeksizin etrafa ateş etmeye başladı. Saçmaların isabet ettiği Suriyeli Anna Barakat, Hasan Sevindik, Gülsüm Gizem Samırkaş (38) ve eşi Mustafa Can Samırkaş (42) ile Reşat Köroğlu (36) kanlar içinde yere yığıldı. Şüpheli daha sonra aynı silahla başına ateş ederek intihar girişiminde bulundu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaptığı kontrolde Barakat'ın hayatını kaybettiğini belirledi. İntihar girişiminde bulunan şüphelinin de arasında bulunduğu 5 yaralı ambulansla Erdemli Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Barakat'ın cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı.

RESMİ NİKAH İŞLEMLERİ DEVAM EDİYORMUŞ

Öte yandan, Anna Barakat ile Hasan Sevindik'in 1 ay önce düğün yaptığı, resmi nikah için ise Göç İdaresi Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin devam ettiği ortaya çıktı. Ayrıca, saldırgan Mehmet Fatih Güneş'in hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kaynak: DHA
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