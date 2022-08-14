Son Dakika Mersin Haberleri

10:40 Mersin'de kaçak silah ticareti iddiasına 4 gözaltı Mersin'in Toroslar ilçesinde, oto yıkamacıda kaçak silah ticareti yaptıkları iddia edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.

10:33 Milaslı dağcılar Bolkar Dağları zirvesinde Milas Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü üyelerinden oluşan 5 kişilik bir grup üyeleri, yüksek zirve tırmanışı çerçevesinde Bolkar Dağı'nın zirvesine tırmanış gerçekleştirdi.

10:26 Mersin yerel haberleri... Mersin Büyükşehir Belediyesi Yks Kurs Merkezlerinde Eğitim-Öğretim Yılı Başladı Mersin haberler... Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’na bağlı Kurs Merkezleri, üniversite tercih sonuçlarının açıklandığı 15 Ağustos 2022 tarihi itibari ile birlikte, önümüzdeki yıl sınava girecek üniversite adayı öğrencilere hizmet vermeye başladı. Büyükşehir Kurs Merkezleri’nin, önümüzdeki yıl LGS sınavına girecek öğrenciler için kurs eğitimi ise 5 Eylül’de başlayacak.

10:16 Diyarbakır ve Mersin'de akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon yapıldı Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne bağlı akaryakıt kaçakçılığıyla mücadele özel ekipleri, Diyarbakır ve Mersin'de akaryakıt kaçakçılarına yönelik operasyon düzenledi.

10:13 Konut satışları Temmuz'da yüzde 12,9 azaldı Türkiye genelinde konut satışları Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 12,9 azalarak 93 bin 902 oldu.

10:07 Oto yıkamacının kasasından 8 silah çıktı Mersin'in Toroslar ilçesinde bir oto yıkamacıya düzenlenen operasyonda 7 tabanca, 1 pompalı tüfek ile silahlara ait mermiler ele geçirildi.

09:51 Motosikleti gözü önünde çalındı Mersin'in Mut ilçesinde bir kişinin evinin önüne park ettiği motosiklet gözlerinin önünde 2 kişi tarafından çalındı.

22:14 Yeni doğan bebeği tarlaya bırakmışlar Mersin'in Akdeniz ilçesinde bir tarlada, 3-4 günlük bir bebek bulundu.

20:54 Mersin'de hafif ticari aracın çarptığı 2 yaşındaki çocuk öldü Mersin'in Tarsus ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

20:36 Mersin'de boş arazide bebek bulundu Mersin'in Akdeniz ilçesinde boş arazide bulunan yeni doğmuş erkek bebek hastaneye kaldırıldı.

20:20 Mersin'de denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, diğeri kurtarıldı Mersin'in Erdemli ilçesinde denize giren 2 arkadaştan biri boğuldu, boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı ise kurtarıldı.

19:21 Servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti Mersin'in Tarsus ilçesinde servis aracının çarptığı 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

19:09 Mersin'de denize giren iki arkadaştan biri boğuldu, diğeri yoğun bakıma alındı Mersin'de denize giren iki arkadaştan biri boğularak hayatını kaybederken, suyun yüzeyinde baygın bulunan diğer şahıs ise hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

18:06 Çerkezköy Belediye Başkanı Akay ile Caner Ergin Masa Tenisi Maçı Yaptı Çerkezköy Belediye Başkanı Vahap Akay, Özel Sporcular Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda gümüş madalya kazanan Can Ergin ile masa tenisi maçı yaptı.

17:40 Yok artık dedirten vicdansızlık! 4 günlük bebeği boş arazide ölüme terk ettiler Mersin'in Akdeniz ilçesinde yoldan geçen bir kadın tarafından fark edilen 4 günlük bebek, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri bebeği bırakanları bulmak için çalışma başlattı.

17:15 Çukurova Basketbol sezonu açtı ÇUKUROVA Basketbol Kulübü (ÇBK) Mersin Yenişehir Belediyesi sezonu açtı.

16:16 Silifke'de otomobile çarpan motosikletteki kişi yaralandı Mersin'in Silifke ilçesinde, motosikletin otomobile çarpması sonucu yaralanan kişi hastaneye kaldırıldı.

15:50 AK Partili Yılmaz'dan 21. kuruluş yıl dönümü açıklaması Açıklaması AK Parti Mersin Milletvekili Zeynep Gül Yılmaz, "Partimiz, Türkiye'nin son 20 yılının mimarı olmanın yanında, 2023 hedeflerimiz, 2053 ve 2071 vizyonlarımızla da ülkemizin istikbaline taliptir.

15:38 Evlilik hazırlığındaydı; merdivenden düşen özel harekat polisi kurtarılamadı (2) NİŞANLISINI, ÜNİFORMASIYLA UĞURLADIMersin'de, merdivenden düşüp, başından yaralanarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden harekat polisi Osman Şerif Aktaş (26) için Tarsus Şehir Mezarlığı'nda cenaze namazı kılındı.

15:09 Babasının öldüğü kazada çikolatayla sakinleştirilen Uras Ege, taburcu oldu KONYA'da, kazada yaralanan ve sakinleşmesi için çikolata verilen Uras Ege Üstündağ (3) ile annesi Gizem Seçil Üstündağ ve Serpil Yandaş taburcu oldu.

14:54 Samsun'da "Nazlı" ve "Paşa" isimli develer en çok sahilde vakit geçiriyor Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde sahibinin "Nazlı" ve "Paşa" ismini verdiği develer, merada otladıktan sonra, tatilciler yiyecek verdiği için sık sık sahile iniyor.

14:53 Mersin'de merdivenden düşen polis yaşamını yitirdi Mersin'in Tarsus ilçesinde merdivenden düşen özel harekat polisi, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

14:20 Tarsus'ta çiftçinin kayıp kazları telef olmuş halde bulundu Mersin'in Tarsus ilçesinde bir çiftçinin kümesinden kaybolan 15 kaz, yolda telef olmuş halde bulundu.

14:10 Tarsus'ta 15 kaz telef olmuş halde bulundu Tarsus'ta 15 kaz telef olmuş halde bulundu Mersin'in Tarsus ilçesinde 15 kaz, telef olmuş halde bulundu.

13:47 Mersin'de meslektaşını öldüren doktor yargılanıyor Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu doktorun yargılanmasına devam edildi.

13:34 Ali Mahir Başarır: Suriyeli Esnaf Memnun, Mersinli Esnaf Perişan CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, “Mersin Toroslar ilçesinde bir kendi vatandaşlarımızı, bir de Suriyeli esnafı geziyoruz. Gerçekten vahim bir tablo ile karşı karşıyayız. Burada, Recep Tayyip Erdoğan’ın doldurduğu Suriyeli esnaf var. Onlar, Cumhurbaşkanı ve Nebati’den çok memnunlar. Ya Mersinli esnaf, vatandaş? Suriyeli esnaf memnun ama Mersinli esnaf perişan. İşte ülkenin hali bu” dedi.

13:28 Mersin'de merdivenden düşüp başını beton zemine çarpan Özel Harekat Polisi feci şekilde hayatını kaybetti Mersin'in Tarsus ilçesinde baba evini ziyaret eden Özel Harekat Polisi Osman Şerif Aktaş, merdivenden düşüp başını beton zemine çarparak yaşamını yitirdi. 26 yaşındaki polisin evlilik hazırlığında olduğu detayı ise yürek burktu.

13:13 Meslektaşını öldüren doktor, testi pozitif çıkınca duruşmaya katılmadı MERSİN'de meslektaşı Ahmet Dikmen'i öldüren ve 'tasarlayarak bir kişiyi yerine getirdiği kamu görevi nedeniyle öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle hakkında dava açılan doktor Hasan Çayır, koronavirüs testi pozitif çıktığı için duruşmaya katılmadı.

12:52 Mersin'de meslektaşını öldüren doktor yargılanıyor Mersin'de, göçmen sağlığı merkezinde görevli meslektaşını av tüfeğiyle öldürdüğü gerekçesiyle hakkında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan tutuklu doktorun yargılanmasına devam edildi.

12:36 Elazığ'daki bombalı saldırının 6. yılı Elazığ'da terör örgütü PKK mensupları tarafından düzenlenen ve 3 polisin şehit olduğu, 251 kişinin de yaralandığı Elazığ İl Emniyet Müdürlüğüne yönelik bomba yüklü araçla düzenlenen saldırının üzerinden 6 yıl geçti.

11:38 Tarsus Belediyesi, 12 Mahallenin Daha Yolunu Asfaltladı Tarsus Belediyesi kentin birçok noktasında başlattığı “Sathi asfalt kaplama” çalışmasına hız kesmeden devam ediyor. Tarsus Belediyesi Fen işleri Müdürlüğü’ne bağlı ekipler tarafından eş zamanlı olarak toplamda 12 mahallede gerçekleştirilen çalışmalar, kentin modern ve konforlu yollara ulaşmasını sağlıyor.

11:34 Doğu Akdeniz'in yayla tatili rotası Başkonuş'tan geçiyor Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin kesişim noktasındaki Kahramanmaraş'ın Başkonuş Yaylası, serin havasıyla doğada vakit geçirmek isteyenlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

11:20 Mersin haberi! Mersin Büyükşehir ve Mersinden Kadın Kooperatifi'nden Organik Tarımda İşbirliği Edinilen Mersin gelişmesine göre Mersinden Kadın Kooperatifi’nin; Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle üretime başlayan Arzu Esmeci’ye ulaşarak satın aldığı organik sarımsaklar, zincir marketler aracılığıyla tüm Türkiye’de satışa sunulacak.

10:58 Yaylacı Hüseyin Firez kar tünellerinde gönüllü rehberlik yapıyor Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yaz aylarını keçi sürüsüyle yaylada geçiren 57 yaşındaki Hüseyin Firez, Aksu Vadisi'nde oluşan kar tünellerini görmek isteyenlere gönüllü rehberlik yapıyor.

10:55 Tropikal meyvelerin en lezzetlisinin Kilosu 80 TL hasadına başlandı Türkiye'nin tarım da üretim merkezleri arasında yer alan Mersin'de tropikal meyvelerden Pitaya (Ejder Meyvesi) yetiştiren Akdoğan ailesi, geçen yıla oranla bu sene 3 kat daha fazla verim aldı.

10:22 Mersin haberleri | Mersin'de ücretsiz cimnastik kurslarında geleceğin sporcuları yetişiyor Mersin gelişmesine göre Mersin Büyükşehir Belediyesinin Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yaz aylarında da devam eden cimnastik kursunda öğrencilere bu alanda eğitim verilirken, aynı zamanda yarışmalara hazırlanan öğrencilerle de birebir ilgileniliyor.

10:17 Mersin'de PKK operasyonu: 8 gözaltı MERSİN'de, terör örgütü PKK/KCK üyelerine yönelik şafak vakti düzenlenen dron destekli operasyonda, 8 kişi gözaltına alındı.

08:13 Mersin'de ahşap evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşattı Mersin'in Mut ilçesinde iki katlı ahşap evde çıkan yangın çevre binada oturanlara korku dolu anlar yaşattı.

08:45 Terör örgütü PKK'nın ilk eyleminin yıl dönümünde ortalığı karıştıracaklardı! Şafak operasyonuyla yakalandılar Mersin'de 15 Ağustos'ta eylem hazırlığında olan PKK/KCK şüphelilerine yönelik başlatılan operasyonda 8 kişi yakalandı. Yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman da bulundu.

01:15 Mersin'deki 2 milyon uyuşturucu hap operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi Mersin'de bir tırda ele geçirilen 2 milyon adet uyuşturucu hap olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

00:30 MERSİN'DE ELE GEÇİRİLEN 2 MİLYON UYUŞTURUCU HAPIN ŞÜPHELİLERİ ADLİYEDE MERSİN'de, Suriye tarafından yurda yasa dışı yollarla getirilen TIR'ın yakıt deposundan ele geçirilen 2 milyon captagon hapla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

23:11 Uçak kazasında yaşamını yitiren orman mühendisi mezarı başında anıldı Kahramanmaraş'ta geçen yıl yangın söndürme uçağının düşmesi sonucu hayatını kaybeden orman mühendisi Oğuz Avşar Aydın için Mersin'in Mut ilçesindeki mezarı başında anma programı düzenlendi.

22:40 Motosikletini çalan şüpheliden motosikletini istedi, silahla karşılık aldı Motosikletini çalan şüpheliden motosikletini istedi, silahla karşılık aldı Mahalle sakinleri silah ve bıçak kullanan şüphelileri polis kurtarırken, şüpheli polisi kolunda bıçakladı Olayı polis havaya ateşe ederek kontrol altına aldıMERSİN Mersin'in Tarsus ilçesinde hem suçlu hem de güçlü...

17:48 Şarkıcı Bergen, Mersin'deki mezarı başında anıldı Şarkıcı Bergen için ölümünün 33. yıl dönümü dolayısıyla Mersin'deki mezarı başında anma programı düzenlendi.

15:01 Mersin'de ele geçirilen 2 milyon uyuşturucu hapın şüphelileri adliyede MERSİN'de, Suriye tarafından yurda yasa dışı yollarla getirilen TIR'ın yakıt deposundan ele geçirilen 2 milyon captagon hapla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14:39 Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilmesiyle ilgili 4 zanlı adliyede Mersin'in Akdeniz ilçesinde, tırda 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirilen operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi.

14:34 Mersin'deki 2 milyon uyuşturucu hap operasyonunun zanlıları adliyeye sevk edildi Mersin'de bir tırda ele geçirilen 2 milyon adet uyuşturucu hap olayıyla ilgili gözaltına alınan 4 şüpheli, bugün adliyeye sevk edildi.

11:05 Hatay'ın yeşille sarmalanan Harbiye Şelalesi'nde sıcak hava yoğunluğu Hatay'da sıcak havadan uzaklaşıp doğada nefes almak isteyenler, Defne ilçesindeki Harbiye Şelalesi'nin yeşillikleri arasında serinliyor.

10:06 İstanbul'daki cinayette acı detay! Kardeşinin camdan attığı kadının hamile olduğu ortaya çıktı Kağıthane ilçesinde kardeşi ile yaşadığı 3. kattaki dairenin penceresinden şüpheli bir şekilde düşerek yaşamını yitiren 32 yaşındaki yabancı uyruklu kadının ölümü ile ilgili yeni ayrıntılar ortaya çıktı. Görgü tanıklarının ifadesiyle gözaltına alınan kadının kardeşi tutuklanırken, genç kadının 3 aylık hamile olduğu belirlendi.

01:15 'Gökbey' operasyonunda 2 milyon adet captagon ele geçirildi Mersin'de bir tırda yapılan aramada 310 kilogram halinde poşetlenmiş 2 milyon adet captagon uyuşturucu hap ele geçirilirken, 4 şüpheli gözaltına alındı.

21:58 Hayvancılık Yapan Şahin, Üretici Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan Tarafından Yumruklandığını İddia Etti: "Öğrettiği Şekilde Konuşmayacağımızı Anlayınca... Hayvancılık yapan Muhammet Şahin, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci’nin Mersin ziyaretinde, üreticilerin sorunlarını anlatmak istediği için Mersin Damızlık Koyun ve Keçi Üreticileri Birliği Başkanı Mehmet Akdoğan tarafından yumruklandığını iddia etti. Şahin, “Herkes istediği gibi konuşacak’ dedi, ben de dedim ki ‘Sayın Başkanım biz de notlarımızı aldık, sıkıntıları biz de dile getirmeye çalışacağız. Mümkün mertebe Bakan ile ben de görüşmek istiyorum’ dedim. Biz öyle deyince bir anda Birlik Başkanı bize yumruk salladı. Öğrettiği şekilde konuşmayacağımızı anlayınca rahatsız oldu” diye konuştu.

19:47 Zincir marketlerle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklama: Piyasaları rahatlatacağız Zincir marketlerle ilgili önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tarım Kredi Kooperatiflerinde ciddi bir indirime gidiyoruz. Şekerinden pirincine kadar. Böylece piyasaları daha da rahatlatacağız. Bazı zincir marketler de kendilerini buna göre ayarlayacak. Pazartesi raflara yansıyacak" şeklinde konuştu.

19:36 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımız içerisinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz.

19:31 Çorum gündem haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çorum'da toplu açılış töreninde konuştu: (2) Gelen Çorum haberine göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Sınırlarımız içerisinde terör örgütlerine nefes aldırmadığımız gibi sınırlarımız dışında da terör bataklığını kurutmak için teröristlerin tepelerine tepelerine biniyoruz.

19:31 Mersin'de 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi MERSİN'de, Suriye tarafından yurda yasa dışı yollarla giren TIR'da yapılan aramada narkotik köpeği 'Black' tarafından aracın yakıt deposunun içine yapılan gizli bölmede 2 milyon adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

18:58 İçişleri Bakanı Soylu, Mersin'de 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini açıkladı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'in Akdeniz ilçesinde takip sonucu bir tırda yapılan aramada 310 kilogram uyuşturucu hap ele geçirildiğini bildirdi.

18:37 Bakan Soylu: "310 kilo uyuşturucu ele geçirildi, 4 kişi gözaltına alındı" İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yurtdışına gönderilmek istenen 310 kilo uyuşturucunun ele geçirildiğini ve olayla ilgili 4 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

17:51 Cumhurbaşkanı Erdoğan meydandaki pankartı gösterip 6'lı masayı eleştirdi Çorum'da vatandaşlara seslenen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, meydanda asılı duran pankartı gösterip, "6'lı masa menüsü diyorlar. Herhalde siz bu menüyü görmüşsünüz. Ne var bu menüde; yalşan çorbası, koltuk kebabı, Kandil dolması var. Başka Washington portakalı var. Ye yiyebildiğin kadar" ifadelerini kullandı.

16:02 Musabeyli ve Elbeyli kaymakamları değişti 2022 Kaymakamlar Kararnamesi ile Musabeyli Kaymakamı Eşref Akça, Kilis Vali Yardımcılığına, Elbeyli Kaymakamı Yusuf Turan Hatay Vali Yardımcılığına atandı.

15:28 CHP'li büyükşehir belediye başkanları Tekirdağ'da buluştu CHP'li 11 büyükşehir belediye başkanı, Tekirdağ'da düzenlenen "Büyükşehir Belediye Başkanları Buluşması" programında bir araya geldi.

14:50 Mithat Sancar, Hatay'da: "Bu Devran Artık Dönmesin… Amacımız Demokrasi Güçlerini Bir Araya Getirmek" HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, Hatay’da; “Bu devran artık dönmesin. Bu devranı durduralım. Soygun düzenini durduralım. Bunu da ancak halkların ortak iradesiyle ve birleşik mücadelesiyle yapabiliriz. Amacımız demokrasi güçlerinin hepsini bir araya getirmek ve güçlü bir seçenek yaratmaktır. Eğer, gerçek bir alternatifi, güçlü bir seçeneği bu topluma sunamazsak başarı da kendiliğinden gelmeyecektir. O nedenle fikrimizi, birikimimizi, gücümüzü ve irademizi birleştirmek zorundayız” dedi.

13:40 Neşet Ertaş adına düzenlenen Bilardo Turnuvası başladı Kırşehir'de, Bilardo Federasyonu İl Temsilciliği tarafından Neşet Ertaş adına 8.'si düzenlenen 3 bant bilardo turnuvası 21 ilden 73 sporcunun katılımıyla başladı.

13:14 BAKAN DÖNMEZ II. ABDÜLHAMİD'İN TÜRBESİNİ ZİYARET ETTİ Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin ismine ilham olan II. Abdülhamid'in türbesini ziyaret etti.

13:03 Aşk İtirafı Geldi! Ünlü oyuncu Yağmur Tanrısevsin, önceki gün bir AVM'de görüntülendi. Tanrısevsin'den aşk itirafı geldi. İşte detaylar...

12:33 Malatya'da 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirildi Malatya merkezli iki ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 6 kilo 150 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi.

11:29 Otobüste 6 kilo metamfetamin ile yakalanan yolcu tutuklandı MALATYA'da, durdurulan yolcu otobüste çantasında 6 kilo 150 gram metamfetamin ele geçirilen şüpheli, tutuklandı.

09:11 Bakan Dönmez'den II. Abdülhamid Han Türbesi'ne anlamlı ziyaret: Hayattayken yaptıkları çok anlaşılamıyor Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye'nin 4'üncü sondaj gemisinin ismine ilham olan II. Abdülhamid Han'ın türbesini ziyaret etti. "Tarihte öyle şahsiyetler var ki hayattayken yaptıkları çok değerlendirilemiyor, anlaşılamıyor. Sultan Abdülhamid Han da bunlardan biri." değerlendirmelerinde bulunan Bakan Dönmez, Abdülhamid Han Sondaj Gemisi'nin birkaç gün içinde sondaja başlayacağını belirtti.

03:46 Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: " 1300 tane tarım kerdi market var, Bu 1300 tane marketler de inşallah bunlarda da özellikle kasap reyonunu et... Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi: " 1300 tane tarım kerdi market var, Bu 1300 tane marketler de inşallah bunlarda da özellikle kasap reyonunu et süt kurumu tabelasıyla donatacağız" "Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak tarım kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız, hem et...

01:15 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de (3) SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BULUŞTUTarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Mersin'de Akdeniz İhracatçı Birlikleri'nde (AKİB) düzenlenen Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'na katıldı.

01:15 Mersin'de iki otomobilin çarpışma anı kamerada Mersin'in Tarsus ilçesinde iki otomobilin çarpışması güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

23:08 Bakan Kirişci, Mersin'de Tarım Sektör Temsilcileri Toplantısı'nda konuştu Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Ülke olarak önümüzdeki nüfus projeksiyonunda, turizm potansiyelini de dikkate alarak öncelikle kendimiz için üreteceğiz.

21:33 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de Yörüklerle buluştu Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bu ülke, pandemi de dahil olmak üzere hiçbir şeyin yokluğunu ve kıtlığını yaşamadı.

20:19 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Mersin'de (2) ÜRETİCİLER BULUŞMASINA KATILDITarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, bir dizi programa katılmak üzere geldiği Mersin'de eski Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Vali Ali Hamza Pehlivan ve bölge milletvekilleriyle birlikte Erdemli ilçesine bağlı Sarıpınar Yaylası'nda Sarıpınar Koyun Keçi...

00:55 Bakan Vahit Kirişci, bin 300 tarım kredi markete kasap reyonu açılacağını açıkladı Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, "Bin 300 tane Tarım Kredi market var. Bu marketlerde inşallah özellikle kasap reyonunu Et Süt Kurumu tabelasıyla donatacağız. Kardeş kuruluş kardeş organizasyon olarak Tarım Kredi marketlerde de bu etlerin satışını sağlayacağız. Hem Et Süt Kurumu, hem üreticimiz, hem de tüketicimiz lehine bir adım atmış olacağız" şeklinde konuştu.

19:01 Milli Eğitim Bakanı Özer, "Aile Okulu Tanıtım Programı"nda konuştu Açıklaması Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, bakanlıkça 7 ilde pilot olarak uygulanan Aile Okulu Projesi'ni, içeriğini çok daha genişleterek bugün itibarıyla 81 ile ulaştırmak istediklerini ve 2022 yılı sonuna kadar 1 milyon aileye ulaşmayı hedeflediklerini bildirdi.

18:05 Mezitlili Şeftali Üreticisi: Gübrenin Kilosunu 15 Liraya Alıyoruz Ama Şeftaliyi 2 Liradan Satıyoruz Mersin’in Mezitli ilçesinde üreticiden 2 liradan alınan Tepeköy şeftalisi, marketlerde 16-18 liradan satılıyor. 2 liralık fiyat maliyeti kurtarmadığı için üreticiler şeftaliyi dalında bırakıyor. Üreticiler, yaşadıkları mağduriyeti, “Gübrenin kilosunu 15 liraya alıyoruz ama şeftaliyi 2 liradan satıyoruz. Meyve suyu için bile almıyorlar. Her şeyin taban fiyatı var ama şeftaliye gelince hiçbir şey yok. Ondan sonra bizi komisyoncunun insafına bırakıyorlar. Sonra her yere borç; bankaya borç, ilaççıya borç. Bunun sonrası hırsızlık. Devletimiz, bakanlıklarımız bizi iyice sahipsiz bıraktı. 7 liralık mazot 25 lira, 90 liralık gübre 400 lira olmuş. ‘Her şey çok güzel’ diyorlar ama bu mu güzellik? Sadece bu köyde 10 bin ton şeftali var ama hepsi çürüyor. 10 gün sonra yiyecek şeftali yok” diyerek anlattı.

16:14 İtfaiyenin K9 köpeği eğitmenleri Mersin'de bir araya geldi Mersin'de, İstanbul'dan gelen itfaiye ekiplerinin de katılımıyla arama ve kurtarma çalışmalarında kullanılan K9 köpekleri için eğitim düzenlendi.

15:33 Dünya barışına dikkat çekmek için bisikletle pedal çeviriyorlar Dünya barışına dikkat çekmek için İran'dan bisikletleriyle yola çıkan İran uyruklu doktor Ali Ashrat Kkhazaei ve aktör Mohsen Amini, Kastamonu'nun Hanönü ilçesine ulaştı.

15:21 Yeni Mersin İdman Yurdu, 3 futbolcu transfer etti TFF 3. Lig 1. Grup'ta mücadele eden ve sezona şampiyonluk parolasıyla giren Yeni Mersin İdman Yurdu, Aziz Aksoy, Onur Erdem Beytaş ve Abdurrahman Emek'i renklerine bağlayarak, kadrosunu nokta transferlerle güçlendirdi.

15:18 Toroslar'da gençler iş kulübü eğitimi aldı Mersin'in merkez ilçe Toroslar Belediyesinin Kariyer Merkezi, işveren arasında kurduğu köprü vazifesiyle iş arayanların yüzünü güldürüyor.

15:01 Yenişehir Belediyesi zabıta ekiplerinden aralıksız denetim Diyarbakır Yenişehir Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, ilçe genelinde yapmış oldukları denetimler ve bilgilendirme çalışmaları ile Yenişehir'de huzuru sağlıyor.

13:52 Tarım ve Orman Bakanı Kirişci, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle ilgili konuştu Açıklaması Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Abdülhamid Han sondaj gemisiyle ilgili, "İnşallah hayırlı haberle 40 gün, bilemediniz iki ay içinde biz bir duyacağız ki 'Akdeniz başkalarının da keşfettiği gibi bizim geç kaldığımız ama keşfettikten sonra da enerji ihtiyacımızın karşılanmasında önemli...

13:42 Medyaya ayar vermeye Fatsa Kaymakamı Yaran, son kararname ile Kandıra'ya atandı Ordu'nun Fatsa ilçesinde su arbedesiyle ilgili çıkan haberler üzerine medyaya ayar vermeye kalkan Kaymakam Ömer Lütfi Yaran, Resmi Gazete'de yayımlanan Mülki İdare Amirler Atama Kararnamesi ile Kocaeli'nin Kandıra ilçesine atandı.

13:38 Kiralık Konut Metrekare Fiyatı En Fazla Artan İl, Yine Kocaeli Oldu Türkiye genelinde haziran ayında kiralık konut metrekare fiyatı en fazla artış gösteren il olan Kocaeli, temmuz ayında da yüzde 13 oranıyla ilk sırada yer aldı. Satılık konut fiyatında ise yüzde 17’lik yükselişle Adana birinci oldu.

13:25 AKDENİZ'E 30 BİN YAVRU BALIK BIRAKILDI Merkezi Antalya'nın Demre ilçesinde bulunan Akdeniz Su Ürünleri Üretim Araştırma ve Eğitim Enstitüsü'nde yetiştirilen 30 bin yavru balık, Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yürüttüğü proje kapsamında Çayağzı Limanı'nda düzenlenen törenle Akdeniz'in mavi sularına bırakıldı.