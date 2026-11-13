Mersin'de narkotik polisinin 5 günlük operasyonlarında 17 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Mersin'de narkotik polisinin 5 günlük operasyonlarında 17 şüpheli cezaevine gönderildi

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Mersin\'de narkotik polisinin 5 günlük operasyonlarında 17 şüpheli cezaevine gönderildi
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde il merkezinde son 5 günde yapılan 19 ayrı operasyonda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı. Polis, aramalarda 544 sentetik ecza hapı ile 115 gram esrar ve 108 gram bonzai ele geçirdi; 60 bin 695 TL'ye el konuldu.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde narkotik polisi tarafından son 5 gün içerisinde düzenlenen operasyonlarda yakalanan 17 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışmalar yaptı. Polisin il merkezinde yaptığı 19 ayrı çalışmada çok sayıda şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin üstleri ile adreslerinde yapılan aramada 544 adet sentetik ecza hapı, 115 gram esrar, 108 gram bonzai, 103 adet uyuşturucu hap, 43 gram kokain ile çeşitli miktarlarda bonzai ham maddesi, eroin, kenevir ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Şüphelilerin suçtan elde ettiği 60 bin 695 TL'ye de el konuldu.

ŞÜPHELİLER TUTUKLANDI

Emniyette işlemleri yapılan şüpheliler 'Uyuşturucu Madde Ticareti Yapma' suçundan adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 17 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
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