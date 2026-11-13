Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu? - Son Dakika
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Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?

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Erişah Arıcan, görevi bırakmamak için direniyor mu?
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5 yorum

Fon soruşturmasında gözler, BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasının ardından Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan'a çevrildi. Soruşturma kapsamında üst düzey isimlerin tutuklanmasının ardından Arıcan'ın da istifasının istendiği, ancak görevi bırakmamak için direndiği öne sürüldü.

Finans dünyasında geniş yankı uyandıran fon soruşturmasında üst düzey yöneticilere ilişkin gelişmeler yaşanıyor. BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun istifasının ardından gözler, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan'a çevrildi. Kavcıoğlu'nun istifasının, yardımcısı Muhammed Erişen ile iki daire başkanının tutuklanmasının ardından gelmesi dikkat çekti. İstifanın devam eden soruşturmayla bağlantılı olabileceği değerlendirilirken, Kavcıoğlu'nun şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılabileceği öne sürüldü.

ERİŞAH ARICAN DİRENİYOR

Soruşturma kapsamında adı tartışmaların odağına yerleşen bir diğer isim ise Erişah Arıcan oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın istifasını istediği öne sürülen isimler arasında Arıcan'ın da bulunduğu iddia edildi. Ankara kulislerinde konuşulanlara göre; Arıcan, görevinden ayrılmak istemiyor. Hakkındaki değerlendirmelere karşı kendisini anlatmaya çalıştığı belirtilen Arıcan'ın istifa etmemek için direndiği ileri sürülüyor. Arıcan'ın önümüzdeki günlerde görevden alınabileceği de kulislerde dile getirilen ihtimaller arasında yer alıyor.

YÖNETTİĞİ KURUMLARIN ÜST DÜZEY İSİMLERİ TUTUKLU

Erişah Arıcan'a yönelik tartışmaların odağında, Türkiye Varlık Fonu çatısı altındaki kurumlarda yaşanan gelişmeler bulunuyor. Soruşturma kapsamında Borsa İstanbul, Takasbank ve Türkiye Sigorta'nın genel müdürlerinin tutuklanması dikkat çekti. Söz konusu kurumların Türkiye Varlık Fonu bünyesinde yer alması, Fon Yönetim Kurulu Başkan Vekili Arıcan'ın konumuna ilişkin tartışmaları da beraberinde getirdi.

VARANK'IN PAYLAŞIMI DİKKAT ÇEKTİ

Kavcıoğlu'nun görevinden ayrılmasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın yaptığı açıklama dikkat çekti. Varank'ın isim vermeden yaptığı paylaşımın Kavcıoğlu ve Arıcan'a yönelik olduğu yorumları yapıldı. Varank paylaşımında şu ifadeleri kullandı: "İnsan hala neye hayret ediyor biliyor musunuz? Sorumluluğu olanların; İsmail Saymaz, Gülay Kömürcü gibi muhalif isimleri müzik kutusu gibi kullanarak sorumluluktan kurtulabileceklerini düşünmeleri... Zannediyorlar ki Türkiye, sosyal medyaya, köşe yazılarına bakarak yönetiliyor."

ŞAMİL TAYYAR: DİĞER İSİM DE YAKINDA AFFINI İSTER

Eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da Kavcıoğlu'nun istifasının ardından yaptığı açıklamada, kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alındığını öne sürdü. Daha önce iki kritik ismin görevden ayrılacağını söylediğini hatırlatan Tayyar, ikinci ismin de yakında görevinden ayrılmasını beklediğini belirtti.

Tayyar, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevinden affını istedi. Biliyoruz ki 'af' talebi, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine gündeme geldi. Soruşturmanın selameti açısından olması gereken buydu. Hatırlarsanız alınacak iki 'kritik' isimden söz etmiştim, kısa süre önce. Biri Kavcıoğlu'ydu, gerçekleşti. Diğer isim de yakında affını ister diye umuyorum. Defalarca ifade ettik, Cumhurbaşkanımız neşteri derine indiriyor."

KAVCIOĞLU İFADEYE ÇAĞRILABİLİR

Öte yandan Şahap Kavcıoğlu hakkındaki iddialar da devam ediyor. AK Parti kulislerinde, Kavcıoğlu'na ilişkin dosyanın yaklaşık iki hafta önce Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulduğu öne sürüldü. Soruşturma kapsamında tutuklanan BDDK Başkan Yardımcısı Muhammed Erişen ile iki daire başkanına Kavcıoğlu'nu ilgilendiren konularda sorular yöneltilmiş olabileceği iddia ediliyor. Kavcıoğlu'nun şüpheli sıfatıyla ifadeye çağrılması ihtimali üzerinde durulurken, hakkında gözaltı veya tutuklama kararı verilip verilmeyeceği de kulislerde tartışılan konular arasında bulunuyor.


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    Yorumlar (5)

  • Ali null Ali null:
    görevi bırakıyor sonra maaşı bağlamaya devam ediyor hükümet beceriksizliği tam ona göre kişi yanlışlık yaparsa geri alamıyor 2 0 Yanıtla
  • vedat cici vedat cici:
    ve her yaptıklarını kendine hak görecekler.... 1 0
  • kanatmishamza0 kanatmishamza0:
    ne affı...?? yargı.... 0 0
  • kanatmishamza0 kanatmishamza0:
    yargı 0 0
  • Muhammed ali Parmak Muhammed ali Parmak:
    evimize hırsız girdi hırsız belli kanun belli perişan olan biz paramızı verin 0 0 Yanıtla
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