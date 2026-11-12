Suat Kılıç\'tan fon soruşturması için 16 maddelik paket: Mağdurların parası iade edilsin

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, Haberler.com'da Melis Yaşar'ın konuğu olduğu programda fon soruşturmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Soruşturmanın yalnızca bürokrasi üzerinden yürütülmesinin yeterli olmayacağını savunan Kılıç, siyasi bağlantıların da araştırılması ve mağdurların ana paralarının iade edilmesi gerektiğini söyledi.

“FON MAĞDURLARININ PARALARI DERHAL ÖDENSİN”

Fon soruşturmasına ilişkin partisinin 16 maddelik bir önlem paketi bulunduğunu belirten Kılıç, BDDK, Takasbank ve ilgili kurumların yöneticileri hakkında görevden alma ve açığa çekme adımlarının atılmasını önerdiklerini ifade etti.

Kılıç, fon mağdurlarının yaşadığı kayıpların giderilmesi gerektiğini vurgulayarak, ana paraların gecikmeden iade edilmesini istedi. Mağduriyetlerin insanların psikolojik olarak zor bir sürece sürüklenmesine neden olduğunu belirten Kılıç, bu konuda hızlı adım atılması çağrısında bulundu.

FON TAKİP KURULUNDA TÜM PARTİLER YER ALSIN

Soruşturmanın şeffaf yürütülmesi gerektiğini savunan Kılıç, fon takip kurulunda TBMM'de temsil edilen siyasi partilerin de yer almasını önerdi. Kurulda yalnızca iktidar temsilcilerinin bulunmasının güven sorununa yol açabileceğini belirten Kılıç, muhalefet partilerinin de sürece dahil edilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, böylece mağdurların taleplerinin doğrudan kurula aktarılabileceğini ve benzer olayların tekrar yaşanmaması için yasal düzenlemelere katkı sunulabileceğini dile getirdi.

“FON KRİZİNİN EKONOMİYE MALİYETİ VAR”

Fon soruşturmasının ekonomik etkilerine de değinen Kılıç, Merkez Bankası'nın enflasyon tahminlerindeki yukarı yönlü revizyonlara dikkat çekti. Kılıç, 2026 yılı enflasyon tahmininin yüzde 28'den yüzde 29,5'e, 2027 yılı tahmininin ise yüzde 15'ten yüzde 21'e çıkarılmasını fon krizinin ekonomik maliyeti olarak değerlendirdi.

Kılıç, fon dolandırıcılığının Türkiye ekonomisini olumsuz etkilediğini savunarak, soruşturmanın tüm yönleriyle aydınlatılması gerektiğini ifade etti.