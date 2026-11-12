Muslera\'nın eldivenleri asacağı iddia edildi: Gözler 28 Kasım\'da

Espectador Deportes'in haberine göre Fernando Muslera, 28 Kasım'da Estudiantes ile Palmeiras arasında oynanacağı belirtilen Copa Libertadores finalinin ardından eldivenlerini asacak.

Uruguaylı kalecinin, Centenario Stadı'nda oynanacağı aktarılan karşılaşmayla 22 yıllık profesyonel futbolculuk kariyerine nokta koyacağı ifade edildi.

GALATASARAY'DA 14 YIL GEÇİRDİ

2011 yılında Galatasaray'a transfer olan Fernando Muslera, sarı-kırmızılı formayı 2025 yılına kadar terletti. Uzun yıllar takımın birinci kalecisi olan Uruguaylı file bekçisi, Galatasaray tarihinin en önemli yabancı futbolcularından biri haline geldi.

Verilen istatistiklere göre Muslera, Galatasaray formasıyla çıktığı 551 karşılaşmada kalesinde 592 gol gördü. Deneyimli kaleci, 191 maçta ise rakiplerine gol izni vermedi.

14 YILDA 19 KUPA KAZANDI

Fernando Muslera, Galatasaray'daki 14 yıllık kariyerinde toplam 19 kupa sevinci yaşadı. Sarı-kırmızılıların birçok başarısında pay sahibi olan Uruguaylı kaleci, 8 Süper Lig, 6 Süper Kupa ve 5 Türkiye Kupası şampiyonluğu elde etti.

Galatasaray'dan 2025 yılında ayrılan Muslera'nın futbolculuk kariyerini noktalama kararı, sarı-kırmızılı kulüpte geçirdiği yılların ardından bir dönemin daha kapanması anlamına gelecek.