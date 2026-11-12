Fatma Betül Sayan Kaya\'nın cezaevi günlerinden yeni ayrıntılar! Rahatsız olduğu olaya bakın

Fon soruşturması kapsamında tutuklandığı belirtilen eski Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya'nın Silivri'deki cezaevi günlerine ilişkin çarpıcı detaylar gün yüzüne çıktı.

12 METREKARELİK KOĞUŞTA KALIYOR

DW Türkçe'den Alican Uludağ'ın haberine göre, 6 Kasım'da "Sermaye Piyasası Kanunu'na muhalefet" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlamalarıyla tutuklandığı belirtilen Fatma Betül Sayan Kaya, Silivri'deki Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nun C Blok bölümüne yerleştirildi.

Kaya'nın yaklaşık 12 metrekare büyüklüğünde tek kişilik bir koğuşta kaldığı, koğuşun yalnızca kendisinin kullanabildiği bir avluya açıldığı ifade edildi. Avlunun sabah 08.00 ile akşam 20.00 saatleri arasında açık tutulduğu, Kaya cezaevine getirilmeden önce koğuşunun temizlendiği aktarıldı.

KADIN HÜKÜMLÜLERİN PROTESTOLARINDAN RAHATSIZ OLDUĞU ÖNE SÜRÜLDÜ

Haberde, Kaya'nın bulunduğu blokta bazı kadın hükümlülerin slogan atarak ve kapılara vurarak protesto gerçekleştirdiği belirtildi. Kaya'nın bu protestolardan rahatsızlık duyduğu da aktarılanlar arasında yer aldı.

İLK AVUKAT GÖRÜŞMESİNDE AĞLADIĞI İDDİASI

Kaya'nın avukat görüşmeleri sırasında özel önlemler alındığı da ifade edildi. Avukatların tanıklıklarına dayandırılan bilgilere göre ilk görüşmesini C1 kabininde gerçekleştiren Kaya'nın bulunduğu sırada C2 kabinine başka kimse alınmadı. Bir cezaevi görevlisinin kabin dışında beklediği ve görüşme kabininin kapısının kilitlendiği belirtildi.

Tanıkların anlatımına göre Kaya, ilk görüşmesinde "İki çocuğum var" diyerek ağladı. Yakındaki kabinlerden birinde bulunan tutuklu Adalar Belediye Başkanı Ali Ercan Akpolat'ın da Kaya'yı teselli etmeye çalıştığı iddia edildi.

MEHMET AKİF ERSOY İLE SELAMLAŞTIĞI ÖNE SÜRÜLDÜ

DW Türkçe'nin aktardığı bir diğer ayrıntı ise Kaya'nın cezaevinde tutuklu bulunduğu belirtilen gazeteci Mehmet Akif Ersoy ile karşılaşması oldu. İkilinin selamlaştığı, Ersoy'un Kaya'ya "Geçmiş olsun" dediği ileri sürüldü.

BABASI VE KARDEŞİ ZİYARET ETTİ

Habere göre Kaya'nın avukatlığını babası Ramazan Sayan üstlendi. Ramazan Sayan'ın kızını cezaevinde ziyaret ettiği, eski Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olan kardeşi Ömer Fatih Sayan'ın da avukat kimliğiyle görüşmeye gittiği belirtildi.

Kaya'nın babası ve kardeşi dışındaki avukatların görüşme taleplerini kabul etmediğinin altı çizildi.