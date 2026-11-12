İspanyol oyuncu Ester Expósito\'dan ötanazi itirafı: Başvurum reddedildi

İspanyol oyuncu Ester Expósito, gençlik yıllarında yaşadığı ruhsal sorunlara ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Henüz 19 yaşındayken ötanazi talebinde bulunduğunu belirten 26 yaşındaki oyuncu, ailesinin karşı çıkmasına rağmen başvuru yaptığını ancak talebinin reddedildiğini ifade etti.

"19 YAŞIMDA ÖTANAZİ İSTEDİM"

Yaşadığı psikolojik sorunların iki yıl boyunca hayatını etkilediğini anlatan Expósito, o dönemde hiçbir şeyden keyif alamadığını ve evinden çıkmadığını söyledi.

Oyuncu, yaşadıklarını şu sözlerle anlattı: "19 yaşımda ötanazi istedim. İçimde yaşadığım ruhsal ve psikolojik sorunlar beni 2 yıl boyunca etkisi altına aldı. Hayattan hiçbir şekilde tat almıyor, evden çıkmıyordum."

"AİLEM KABUL ETMESE DE BAŞVURDUM"

Ailesinin karşı çıkmasına rağmen ötanazi başvurusunda bulunduğunu belirten Expósito, talebinin kabul edilmediğini söyledi. Oyuncu, bu süreçte kendi yaşamına son vermeyi de denediğini ancak hayatta kaldığını ifade etti.

"BUGÜN HAYATIM DAHA İYİYE GİDİYOR"

21-22 yaşlarına geldiğinde yaşadığı duyguların değişmeye başladığını anlatan Expósito, artık kendisini daha iyi hissettiğini belirtti.

Ünlü oyuncu, "21-22 yaşlarıma geldiğimde bu duygu zamanla değişim gösterdi. Bugün 26 yaşındayım ve hayatım daha iyiye gidiyor diyebilirim" ifadelerini kullandı.