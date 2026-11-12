Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti - Son Dakika
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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
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Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti
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TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın son enflasyon raporu sunumunu gerçekleştirdi. TCMB, 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'den yüzde 29,5'e, 2027 yıl sonu enflasyon tahminini ise yüzde 15'ten yüzde 21'e revize etti.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan'ın katılımıyla Enflasyon Raporu 2026-IV'ün tanıtım toplantısı başladı. Toplantıda enflasyon görünümü, ekonomik gelişmeler ve para politikasına ilişkin değerlendirmeler kamuoyuyla paylaşıldı.

ENFLASYON TAHMİNLERİ BELLİ OLDU

Yılın son enflasyon tahmini açıklayan Karahan “2026 yıl sonu enflasyon tahminimizi yüzde 29,5 olarak yukarı yönlü güncelledik. Enflasyonun 2027 yıl sonunda ara hedeflerimiz olan yüzde 21'e 2028 yıl sonunda yüzde 13,5 e 2029 yıl sonunda yüzde 9'a geriledikten sonra orta vadede enflasyon hedefi olan yüzde 5 seviyesinde istikrar kazanacağını öngörüyoruz.” dedi.

Karahan, bir önceki Enflasyon Raporu toplantısında 2026 yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 28'e yükseltmiş, 2027 yıl sonunda enflasyonun yüzde 15'e, 2028 yıl sonunda ise yüzde 9'a gerilemesini beklediklerini açıklamıştı.

"KASIM AYINDA ENFLASYONDAKİ GERİLEME DURAKLAYABİLİR"

Enflasyondaki son gelişmelere de değinen Karahan, "Dezenflasyon süreci arz yönlü baskılarla yavaşladı." dedi. Enerji fiyatlarının 2026 yılında enflasyonun seyrinde belirleyici olduğuna dikkat çeken Karahan, "Kasım ayında yıllık enflasyondaki gerilemenin duraklaması mümkün." ifadelerini kullandı.

Karahan, enflasyonun ana eğiliminin üçüncü çeyrekte yüzde 1,8'e gerilediğini ve ekim ayında da bu seviyesini koruduğunu belirtti. Trend enflasyon göstergesinin ise ekimde yüzde 1,7'ye düştüğünü açıkladı.

ENERJİ FİYATLARINDAKİ ARTIŞA DİKKAT ÇEKTİ

Jeopolitik gelişmelerin enerji fiyatları üzerindeki etkisini değerlendiren Karahan, eylül ve ekim aylarında ham petrol ile doğal gaz fiyatlarında belirgin yükseliş yaşandığını söyledi.

Karahan, "Jeopolitik gelişmelerin yol açtığı arz yönlü şoklar, manşet enflasyondaki düşüşü sınırlıyor. Bu durumun devam etmesi, enflasyon görünümüne ilişkin yukarı yönlü riskleri canlı tutuyor ve ihtiyatlı bir duruş gerektiriyor." dedi.

Enerji fiyatlarındaki artışın kalıcı olması halinde dolaylı etkilerin de enflasyon üzerinde risk oluşturabileceğini belirten Karahan, yüksek enerji fiyatlarının küresel enflasyon ve beklentiler üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü ifade etti.

KİRA ENFLASYONUNDA YAVAŞLAMA BELİRGİNLEŞTİ

Hizmet sektöründe dezenflasyonun devam ettiğini belirten Karahan, özellikle geçmişte yüksek fiyat katılığı gösteren kalemlerdeki yavaşlamayı önemli bulduklarını söyledi. Kira enflasyonundaki yavaşlama eğiliminin belirginleştiğini ifade eden Karahan, hizmet grubu alt kalemlerinde ise farklılaşmalar yaşandığını kaydetti.

Gıda enflasyonunun arz koşullarındaki iyileşmeyle gerilediğini ancak oynak seyrini sürdürdüğünü belirten Karahan, talep koşullarındaki yavaşlamanın temel mallarda dezenflasyonu desteklediğini açıkladı.

KREDİ BÜYÜMESİ YÜZDE 20'YE GERİLEDİ

Finansal piyasalardaki gelişmelere ilişkin de konuşan Karahan, kredi büyümesinin son dönemde yavaşladığını ve toplam kredi büyümesinin yüzde 20 civarına gerilediğini bildirdi.

Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinin toplam 400 baz puan gerilediğini açıklayan Karahan, fon piyasasında yaşanan gelişmelerin ardından fonlardan çıkan paranın büyük ölçüde mevduata yöneldiğini belirtti.

Karahan, toplam tahsili gecikmiş alacak oranının tarihsel ortalamasına yakın seyrettiğini, bireysel kredilerdeki tahsili gecikmiş alacak verilerini ise yakından takip ettiklerini söyledi.

EKONOMİK BÜYÜME VE İHRACATTA SON DURUM

Ekonomik faaliyetlere ilişkin değerlendirmelerde bulunan Karahan, ikinci çeyrekte büyümenin iç talep öncülüğünde yavaşladığını, üçüncü çeyrekte ise hizmet üretimi artarken sanayi üretiminin gerilediğini ifade etti.

Kapasite kullanım oranının tarihsel ortalamaların altında seyrettiğini belirten Karahan, küresel ticaret ve jeopolitik koşullardaki zorluklara rağmen ihracatın ikinci ve üçüncü çeyrekte olumlu performans sergilediğini söyledi.

Turizmde genel görünümün savaşa rağmen bozulmadığını belirten Karahan, jeopolitik gelişmelerin etkisiyle enerji ithalatının yükseldiğini, altın ve enerji dışı ithalatın ise yataya yakın seyrettiğini kaydetti.

"SIKI PARA POLİTİKASINI SÜRDÜRECEĞİZ"

Para politikasındaki kararlı duruşun devam edeceğini vurgulayan Karahan, "Dezenflasyonun devamını ve enflasyonun ara hedeflerimizle uyumlu şekilde gerilemesini sağlayacak sıkı para politikası duruşumuzu sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

Enflasyon beklentilerinin ihtiyatlı duruşun korunmasını gerektirdiğini belirten Karahan, finansal istikrarı desteklemek amacıyla ilave önlemler aldıklarını açıkladı. Karahan ayrıca altın fiyatları ve risk iştahındaki oynaklığın rezervlere yansıdığını söyledi.

Okurların en beğendiği yorum

“hiç bir tahmininiz tutmadı ki”

Tüm yorumlar (24)
Türkiye Cumhuriyet Merkez BankasıMerkez BankasıFatih KarahanFatih KarahanGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

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    Yorumlar (24)

  • cemil adıyaman cemil adıyaman:
    hiç bir tahmininiz tutmadı ki 26 2
    KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ KAPLUMBAĞA TERBİYECİSİ:
    RÜZGAR ne kadar sert eserse essin AKILLI insan yelkenini rüzgara göre açar, cahil ve aciz insanlar ise devamlı rüzgardan şikayet eder, her şeyin başı kendine güvenmek ve çok çalışmak, ancak bu şekilde hiç bir namerde muhtaç olmazsın, CAHİL olup şikayet edenlerden olma 1 6
    Güray Dilli Güray Dilli:
    MB rezervleri eriyor. Hangi birine yetişecek. Maaş zamları zor. Seyyanen zam daha da zor. Zamları para basarak karşılamaya kalksanız bu defa da enflasyon yükselecek. Alım gücü zaten yerlerde. Para verirsek harcarlar da deniyor. Tedbirli olmak lazım da nereye kadar 0 0
  • ahmedmehmed407 ahmedmehmed407:
    memleketi ellerine almışlar, parmaklarında oynatıyorlar 20 3 Yanıtla
  • Hakkı Murat Hakkı Murat:
    enflasyon zaten yüksekti sırf maaşlara fazla zam vermemek için kaç aydır düşük gösteriyorlar 19 1
  • Hüseyin Çelik Hüseyin Çelik:
    mahvettiniz bizi zaten 16 2 Yanıtla
  • Hüseyin Bozkurt Hüseyin Bozkurt:
    beklenen faiz oranından daha yüksek olacak gibi 9 0 Yanıtla
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