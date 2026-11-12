COP31'de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar - Son Dakika
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COP31'de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar

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COP31\'de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar
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49 yorum

Antalya'daki COP31 konferansı kapsamında düzenlenen imza töreninde Türkiye, 4 uluslararası finans kuruluşuyla toplam 5,1 milyar dolarlık 10 anlaşmaya imza attı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, anlaşmaların Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile yapıldığını açıkladı.

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla temaslar sürüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da gerçekleştirilen "MBD İmza Töreni"ne katılarak Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

5,1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Bakan Şimşek, Türkiye'nin dört büyük uluslararası finans kuruluşuyla toplam 5,1 milyar dolar değerinde 10 yeni anlaşma imzaladığını duyurdu. Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" ifadelerini kullandı.

COP31'de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar

FİNANSMAN İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

İmzalanan anlaşmaların, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesine ve farklı alanlardaki finansman imkanlarının artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Toplam 5,1 milyar dolarlık anlaşma, Türkiye'nin kalkınma odaklı projeler için uluslararası kaynaklarla yürüttüğü iş birliğinin boyutunu ortaya koydu.

Okurların en beğendiği yorum

“artik borclanmamiz bile mijde olarak veriyor. adina anlasma denikiyor.”

Tüm yorumlar (49)
İslam Kalkınma BankasıMehmet ŞimşekDünya BankasıMehmet ŞimşekTürkiyeAntalyaGüncelFinansCOP31Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    Yorumlar (49)

  • mustafa sagdic mustafa sagdic:
    artik borclanmamiz bile mijde olarak veriyor. adina anlasma denikiyor. 103 5 Yanıtla
    ibrahimhantas ibrahimhantas:
    emeklilerin gazını almak için borç almışlar seçimler için 44 7
    ahmetdemir60340 ahmetdemir60340:
    İmamoğlu da borçlanma töreni yapmıştı, 6 28
    ibrahimhantas ibrahimhantas:
    ahmetdemir60340 bu İmamoğlu sevdası nedir sendeki trollük yapma gerçeği söyle boş muhabbet seninki 16 3
  • Serdengeçti Serdengeçti:
    Türkiye’nin kendi bütçesine sahip çıkabilseniz kredi anlaşması yapmanıza gerek yok fonda giden paranın %1’i için Ülkü ülke gezmenize gerek yok 70 5 Yanıtla
  • szkpnb9h2s szkpnb9h2s:
    Yeni anlaşma derken borç aldık mı demek istedi tam anlamadım 57 4
    Zafer Aşık Zafer Aşık:
    Biz anladık yoksa borç verdik derlerdi. 35 3
    sade vatandaş sade vatandaş:
    ülkede yüzlerce işletme atölye fabrika kapandı iflas etti ekonomi borsa finans sektörü battı. 0 1
  • Mücahit Kılıç Mücahit Kılıç:
    Müjde ye bak borç Birde asyadan almşlar yani Çinden. Çin borç verince sağlam faizle verip geri ödeme içinde seçenek sunar liman otoyol köprü demiryolu bunları kontrol altına alır para istemez.Yarın öbür gün çıkar çin ile anlaşıldı. Çin firmalarına kiralandı diye. 41 3
    Ahmet Güzel Ahmet Güzel:
    doğru söylüyorsun 5 0
  • Mehmet Vatandaş Mehmet Vatandaş:
    E hani IMF ye borcumuz bitti diye hava atıyorduk bu ne şimdi 28 4
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