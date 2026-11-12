COP31\'de imza töreni: 4 uluslararası kuruluşla 10 anlaşma, toplam değer 5,1 milyar dolar

Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) kapsamında uluslararası finans kuruluşlarıyla temaslar sürüyor. Bu kapsamda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da gerçekleştirilen "MBD İmza Töreni"ne katılarak Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla yürüttüğü iş birliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

5,1 MİLYAR DOLARLIK ANLAŞMA

Bakan Şimşek, Türkiye'nin dört büyük uluslararası finans kuruluşuyla toplam 5,1 milyar dolar değerinde 10 yeni anlaşma imzaladığını duyurdu. Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" ifadelerini kullandı.

FİNANSMAN İŞ BİRLİĞİ GÜÇLENİYOR

İmzalanan anlaşmaların, Türkiye'nin uluslararası finans kuruluşlarıyla iş birliğinin güçlendirilmesine ve farklı alanlardaki finansman imkanlarının artırılmasına katkı sağlaması bekleniyor. Toplam 5,1 milyar dolarlık anlaşma, Türkiye'nin kalkınma odaklı projeler için uluslararası kaynaklarla yürüttüğü iş birliğinin boyutunu ortaya koydu.