Kavcıoğlu\'nun ardından sıra onda mı? Varank\'tan olay mesaj

Türkiye'nin yakından takip ettiği fon soruşturmasında üst düzey isimlerin görevlerinden ayrılmasına ilişkin gelişmeler sürüyor. Son olarak Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden affını istemesi dikkatleri bankacılık ve finans bürokrasisine çevirdi. Kavcıoğlu'nun kararının ardından eski Sanayi ve Teknoloji Bakanı, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank'ın yaptığı paylaşım ise yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.

KAVCIOĞLU HAKKINDAKİ SUÇLAMALAR DİKKAT ÇEKMİŞTİ

AK Parti MKYK eski üyesi Savcı Sayan, fon soruşturmasına ilişkin yaptığı açıklamalarda BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nu hedef almıştı. Sayan, Kavcıoğlu'nun iş insanı Emre Tezmen'den Pusula Holding ile Katılımevim'i kurtarmak amacıyla 20 milyar TL istediğini, karşılığında ise Takasbank üzerinden 35 milyar TL kredi sağlanacağı yönünde söz verdiğini ileri sürmüştü.

Sayan ayrıca bazı siyasetçi ve bürokratların süreçteki rollerinin ve mal varlıklarının araştırılması gerektiğini savunmuştu. Söz konusu suçlamalarla ilgili kesinleşmiş bir yargı kararı bulunmuyor.

ŞAMİL TAYYAR: DİĞER İSİM DE YAKINDA AFFINI İSTER

Kavcıoğlu'nun görevinden affını istemesinin ardından eski AK Parti Milletvekili Şamil Tayyar da dikkat çekici bir açıklama yaptı. Kararın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla alındığını savunan Tayyar, başka bir üst düzey ismin daha görevinden ayrılmasını beklediğini belirtti.

Tayyar açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu, görevinden affını istedi. Biliyoruz ki 'af' talebi, Cumhurbaşkanımızın talimatı üzerine gündeme geldi. Soruşturmanın selameti açısından olması gereken buydu. Hatırlarsanız alınacak iki 'kritik' isimden söz etmiştim, kısa süre önce. Biri Kavcıoğlu'ydu, gerçekleşti. Diğer isim de yakında affını ister diye umuyorum. Defalarca ifade ettik, Cumhurbaşkanımız neşteri derine indiriyor."

MUSTAFA VARANK'TAN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Kavcıoğlu'nun açıklamasının ardından AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank da sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Varank, herhangi bir bürokratın adını doğrudan anmadığı paylaşımında gazeteciler İsmail Saymaz ve Güler Kömürcü'ye gönderme yaptı.

Varank şu ifadeleri kullandı:

"İnsan hala neye hayret ediyor biliyor musunuz? Sorumluluğu olanların; İsmail Saymaz, Gülay Kömürcü gibi muhalif isimleri müzik kutusu gibi kullanarak sorumluluktan kurtulabileceklerini düşünmeleri... Zannediyorlar ki Türkiye, sosyal medyaya, köşe yazılarına bakarak yönetiliyor"

GÖZLER ERİŞAH ARICAN'A ÇEVRİLDİ

Varank'ın paylaşımında iki gazetecinin adını anması, fon soruşturmasıyla ilgili daha önce kaleme alınan yazıların yeniden değerlendirilmesine yol açtı. İsmail Saymaz'ın Kavcıoğlu'ndan aldığı mesaj ile Güler Kömürcü'nün Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Başkan Vekili Erişah Arıcan'ın sorumluluğu bulunmadığını savunduğu yazıları dikkat çekti.

Erişah Arıcan

Varank'ın paylaşımında doğrudan Arıcan'ın adını anmaması nedeniyle sözlerinin kimi hedef aldığı kesinlik kazanmazken, Arıcan'ın görevinden ayrılıp ayrılmayacağı merak ediliyor.