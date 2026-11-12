Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı - Son Dakika
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Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

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Nvidia CEO\'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı
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Nvidia CEO'su Jensen Huang, bu kez şirketin evli başkan yardımcısı Kimberly Powell ile yasak aşk yaşadığı suçlamasıyla karşı karşıya kaldı. İkilinin San Jose'deki bir otelde samimi şekilde görüntülendiği öne sürülürken, olayın ardından Huang'ın görevden alınmasının değerlendirildiği belirtildi. Nvidia'dan henüz resmi açıklama gelmezken, ilişkinin varlığı bağımsız olarak doğrulanmadı.

Dünyanın önde gelen çip üreticilerinden Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang, Çin adına casusluk yaptığı şüphesiyle gündeme gelen bir kadınla ilişkisini kabul etmesinin ardından yeni bir suçlamayla karşı karşıya kaldı. ABD basını, Huang'ın kendisine doğrudan bağlı çalışan evli başkan yardımcısı Kimberly Powell ile de ilişki yaşadığını yazdı. İkilinin bir otelde samimi şekilde görüntülendiği belirtilirken, Nvidia yönetiminin Huang'ın görevden alınmasını değerlendirmeye hazırlandığı aktarıldı.

BU KEZ ŞİRKETİN İÇİNDEN BİR İSİM

The New York Times'ın Nvidia'da çalışmış beş kişiye dayandırdığı habere göre, 63 yaşındaki Jensen Huang'ın şirketin sağlık teknolojilerinden sorumlu 48 yaşındaki başkan yardımcısı Kimberly Powell ile evlilik dışı ilişki yaşadığı belirtildi. Her ikisinin de başka kişilerle evli olduğu ifade edilirken, Powell'ın doğrudan Huang'a bağlı çalışması şirket içindeki etik kuralları da tartışmaya açtı.

Haberde, ikilinin mart ayında San Jose'de düzenlenen Nvidia GTC konferansı sırasında bir otelde samimi şekilde görüldüğü anlatıldı. Görgü tanıklarının aktardığına göre bu anlar bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Ancak The New York Times görüntüleri bizzat incelemediğini belirtti. Dolayısıyla söz konusu görüntülerin içeriği ve ilişkinin niteliği bağımsız olarak doğrulanmış değil.

Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

KIMBERLY POWELL KİMDİR?

Elektrik mühendisliği eğitimi alan Kimberly Powell, 2008 yılında Nvidia'ya katıldı. Şirkette yaklaşık 18 yıldır görev yapan Powell, sağlık teknolojileri alanındaki faaliyetlerin geliştirilmesinde önemli sorumluluklar üstlendi.

Powell, Nvidia'nın grafik işlemcilerinin tıbbi görüntüleme sistemlerinde kullanılmasına yönelik çalışmalarla başladığı kariyerinde üniversiteler, araştırma kuruluşları ve yapay zeka girişimleriyle yürütülen programlarda görev aldı. Daha sonra şirketin küresel sağlık teknolojileri faaliyetlerinin başına geçti.

Bugün Nvidia'nın sağlık alanındaki yapay zeka çözümleri, ilaç keşfi, yaşam bilimleri ve tıbbi görüntüleme çalışmalarını kapsayan faaliyetlerinden sorumlu olan Powell, şirketin teknoloji konferanslarında da sık sık konuşmacı olarak yer alıyor.

Nvidia CEO'su hakkında ikinci yasak aşk suçlaması! Bu kez şirketin başkan yardımcısı

HUANG'A SORULDU, GÖRÜŞMEYİ SONLANDIRDI

The New York Times'ın haberine göre Jensen Huang, Kimberly Powell ile ilişkisi hakkında kendisine yöneltilen soruya doğrudan muhatap alınmaması gerektiğini söyleyerek telefon görüşmesini sonlandırdı. Nvidia konuya ilişkin açıklama yapmazken, Powell da gazetecilerin yorum taleplerine yanıt vermedi.

Huang'ın daha önce kabul ettiği evlilik dışı ilişki ise Singapur merkezli Megaspeed şirketinin yöneticilerinden Alice Huang ile bağlantılıydı. ABD istihbaratının Alice Huang'ın Çin adına casusluk yapmış olabileceği yönündeki değerlendirmeleri, Nvidia'da ulusal güvenlik tartışmalarını beraberinde getirdi. Çin yönetimi ise casusluk suçlamalarını reddetti.

NVIDIA'DA GÖREVDEN ALMA HAZIRLIĞI

Nvidia yönetim kurulu, 8 Kasım'da yaptığı resmi açıklamada Jensen Huang'ın yabancı bir istihbarat girişiminin hedefi olup olmadığını araştırmak üzere bağımsız inceleme başlattığını duyurdu. Şirket, o aşamada ticari sırların veya ulusal güvenliğin tehlikeye girdiğine inanmak için bir neden bulunmadığını vurguladı.

Kimberly Powell hakkındaki haberin ardından Wall Street Journal, Nvidia yönetim kurulunun Huang'ın geleceğini görüşmek üzere toplanmaya hazırlandığını yazdı. Gelişmelerin ardından şirket hisselerinde mesai sonrası işlemlerde sert düşüş yaşandı. Ancak Huang'ın görevden alındığına ilişkin doğrulanmış bir karar bulunmuyor.

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